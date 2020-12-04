Байопик о Ширли Джексон и нестандартная драма о любовном треугольнике, концерты пионера тек-хауса и дрим-поп-ансамбля, главная книжная ярмарка России онлайн и другие ивенты недели — в еженедельной подборке «Афиши Daily».

Концерт Арсения Крестителя Дрим-поп-проект идейного вдохновителя Sonic Death

© facebook.com/arsenijthebaptist

Sonic Death и Padla Bear Outfit давно стали классиками отечественного инди-рока, а фронтмена обоих групп Арсения Морозова называют прародителем русской новой волны. «Арсений Креститель» — еще один проект Морозова, со временем разросшийся до полноценной группы. От прошлых начинаний музыканта его отличают простые и понятные тексты с доброй и местами даже наивной лирикой, а характерный дрим-поп «Крестителя» напоминает о золотых временах лоу-файного инди-рока.

4 декабря

Non-fiction Weekend Крупнейшая книжная ярмарка России онлайн

Сложная эпидемиологическая ситуация не пожалела ежегодные декабрьские мероприятия: книжный фестиваль non/fiction перенесли на март 2021 года, но организаторы перевели в онлайн-формат часть запланированных мероприятий. На протяжении следующих выходных — 5-6 и 12–13 декабря — состоится non/fiction weekend, в рамках которого пройдут встречи с известными российскими и зарубежными писателями, публицистами и экспертами в области науки и культуры. В листе спикеров — Светлана Алексиевич, Оливия Лэнг, Алексей Поляринов, Людмила Улицкая и многие другие.

5-6 декабря

Strictly Chic на «Стрелке» Песни о любви и свободе

Декабрьскую серию вечеринок на «Стрелке» откроет музыкальный вечер Коли Риша и Кирилла Шаповалова. Веселый дуэт создает чудесную атмосферу праздника, которого всем так не хватает. В программе — песни, танцы и коктейли. Подбирайте наряды и приходите веселиться, но, конечно же, соблюдая все меры безопасности.

5 декабря

Винзавод х Брикет: день современного искусства Образовательная программа с необычным составом участников

© Hugo Wilson - chassis 2013

Фудкорт «Брикет Маркет» в Цветном примет у себя представителей Винзавода и кураторов образовательной программы VII Московской международной биеннале молодого искусства. Команда образовательной программы и гости обсудят, как пандемия изменила не только формат выставок и мероприятий, но и саму идею искусства. В рамках встречи пройдет презентация саундскейпа от редакции зина «Альманах-огонь» и маркет печатных мастерских, а теоретик искусства Борис Клюшников представит «Дневник биеннале».

5 декабря

День рождения «Ладо» Вечеринка в честь годовщины уютного бара-бистро

Год назад создатели бара «Лисица» открыли уютное бистро «Ладо» на Чистых прудах. Несмотря на все беды этого года, ребята пережили трудности и отмечают это вместе с теми, кто был с ними в это нелегкое время. За музыку отвечает радио «Станция» и Дима Кармановский. Угощения гостей и комплименты от шефа также в программе.

5 декабря

«Вечерний Успех» Видео-альманах о жизни и смерти современной независимой музыки

Программа «Вечерний Успех» выходит каждое воскресенье в 21:00 на странице ХМК Broadcasting. Ее ведущий — Мурат Сефербеков из группы Lactic Acid — рассказывает зрителям о героях, событиях и происшествиях в области современной российской музыки. В четырех опубликованных выпусках гостями передачи стали Степан Казарьян, Андрей Ким, группы Sonic Death и «Аминь». Съемки эфира проходят в открытом режиме, поэтому любой желающий может прийти на съемочную площадку пообщаться и задать свои вопросы команде и гостям «Вечернего Успеха».

6 декабря

Концерт Меги Гогитидзе Жанровая эклектика с пронзительным вокалом

Широкая аудитория узнала о Меги Гогитидзе в 2014 году после ее участия в украинском шоу «Голос». Певица покорила слушателей самобытной манерой исполнения, а ее музыка стала звучать по всему миру. Охарактеризовать стиль Меги очень тяжело: она работает на стыке жанров и, не боясь экспериментов, смешивает поп-формат с этническими фолк-мелодиями. Гогитидзе удачно балансирует на стыке локальных традиций и современной популярной музыки, что делает из нее по-настоящему разностороннего музыканта.

5 декабря

«Интурист»: «Человек подъезжающий» Экспериментальный концерт не менее экспериментального проекта

© Abutalib Shillaev

«Интурист» — проект Евгения Горбунова, известного по ГШ, Interchain и NRKTK. В отличие от них, «Интурист» стал более спонтанной и менее рассудочной группой, которая выстроила новый цельный музыкальный образ. В Powerhouse пройдет их заключительный концерт в году: организаторы обещают непредсказуемую импровизацию и целый творческий вечер со всеми составляющими удачной вечеринки, а места в зале будут сидячими и, само собой, ограниченными.

10 декабря

«Ширли» Биографический триллер о творческом безумии и его возможностях

В российский прокат наконец выходит фильм Жозефины Декер «Ширли», засветившийся на зимних фестивалях. На первый взгляд фильм представляется классическим байопиком о знаменитой писательнице (Ширли Джексон — кумир и предшественница Стивена Кинга). В дом Джексон приезжает погостить молодая пара, и между троицей сразу же назревают напряженные отношения. Взяв за основу почти каноничный сюжет, Деккер не столько рассказывает о личности писательницы, сколько раскрывает проблемы и сложные аспекты истоков творчества.

С 3 декабря

Концерты Бориса Брейчи Сразу три выступления пионера тек-хауса

© facebook.com/BorisBrejcha.Official

Борис Брейча по праву считается одним из популярнейших диджеев мира — его лаконичный и четкий стиль завоевал огромную аудиторию. Музыканта порой упрекают в излишней консервативности, однако его емкий тек-хаус легко создает вокруг себя целое шоу. В эпоху ограничений на массовых мероприятиях исполнитель проведет целых три концерта в Москве, чтобы все желающие смогли попасть на вечеринку.

4, 5 и 6 декабря

«Трое» Свежий взгляд на классическую историю любовного треугольника

Александр Сашин (Константин Хабенский) работает ведущим в популярной развлекательной телепрограмме. Его жена Злата (Виктория Исакова) — успешный мотивационный психолог. Оба героя живут благополучной московской жизнью. Даже слишком благополучной. После очередного награждения за некие фантомные заслуги Сашин пытается покончить с собой, но его вовремя спасает экскурсовод и поэтесса Вера Гущина (Юлия Пересильд), с которой у него начинается роман. При всей сюжетной и внешней простоте оператор Николай Желудович нетривиально подошел к съемке: в кадре появляются лица только трех главных героев, тогда как все второстепенные персонажи присутствуют в ленте лишь фрагментарно.

С 3 декабря

Вечеринка «Pwrhs 7 Years» Лучшие локальные музыканты на сцене Дома Силы