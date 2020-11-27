Байопик о Грете Тунберг, лекции об эпохе Просвещения в современном искусстве и о проблемах гендерного неравенства, онлайн-перформанс Dua Lipa и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

Концерт Hodila Izba Народные распевы под ритмичный джазовый грув

Музыка Hodila Izba соединяет в себе фольклорную непосредственность, академическую стройность и джазовую импровизацию. Итоговый результат получается настолько же красивым, насколько и хулиганским. Коллектив постепенно развивается и набирает все большую популярность, так что успейте послушать их песни «до того, как стало модно». Как и на любом мероприятии, не забывайте про меры защиты.

28 ноября

«Я — Грета» в Garage Screen Байопик о самой известной экоактивистке мира

В возрасте пятнадцати лет Грета Тунберг вышла к парламенту Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат». Об ее акции узнал режиссер Натан Гроссман и провел с активисткой целый год, снимая все, что с ней происходит. Фильм показывает не только Грету-активистку, но и обычного подростка, которая взяла на себя сложную и ответственную роль, ведь выступления на конференциях и встречи с мировыми лидерами неразрывно связаны с обычными детскими радостями и проблемами.

27 ноября

Лекция «Паранормальное как ностальгия по Просвещению» О связи современного искусства с прошлым

В рамках цикла лекций «Хонтологии, утопии, дистопии» искусствовед и арт-критик Ирина Кулик рассматривает современное искусство на предмет его неразрывной связи с прошлым и ностальгической природы.

1 декабря

Концерт группы «Оля и секретный завод» Презентация дебютного альбома

«Оля и секретный завод» — художественный проект Кирилла Смирнова и Ольги Широкоступ. В группе изначально не было профессиональных музыкантов: Ольга — куратор и художник, а Кирилл — ученый и нейрофизиолог. Лирика группы местами может показаться чересчур клишированной или даже гротескной, но именно через нее «Оля и Секретный завод» сохраняют ироничное отношение к себе и к окружающей действительности.

2 декабря

«Дистро-ярмарка» Музыкальная распродажа и живые выступления

На фестивале-маркете «Дистро-ярмарка» более 20 независимых лейблов будут продавать редкие музыкальные физические носители — от винила до кассет. Параллельно с маркетом на трех сценах клубов в пространстве «Авиатор» пройдут живые выступления гитарных групп — гараж-панк от Donjuans и нойз-рок от ИБН.

29 ноября

Онлайн-концерт Dua Lipa Масштабный перформанс под треки британской певицы

Музыка, танцы, театр и многое другое — для подготовки «Studio 2054» организаторы проделали грандиозную работу, задействовав высокие технологии и специалистов из разных областей. Уникальный концерт певицы будет транслироваться одновременно по всему миру, а она представит беспрецедентное музыкальное шоу с акробатами и артистами, выступающими под треки с альбома «Future Nostalgia». Помимо самой Дуа Липа, в шоу появится Элтон Джон, Кайли Миноуг, Мали Сайрус и другие поп-звезды.

27 ноября

Вечеринка «Радио 5/8» Трехлетие проекта о мировой музыке

Радио «5/8» — это платформа, объединяющая музыкантов и предоставляющая им площадку для презентации своих микстейпов. В этом году проекту исполняется три года, за которые участники радио, помимо диджей-сетов и программ, успели записать несколько подкастов и выступить офлайн. В честь дня рождения участники радио будут ставить свои сеты в баре «Сосна и Липа».

28 ноября

День рождения рюмочной «Барка» Праздничный творческий вечер

«Барка» открылась в Гостином дворе год назад и быстро стала культовой точкой Москвы. Непохожая на остальные московские рюмочные и бары, она собирает у себя самую разнообразную публику, а выпить вишневой настойки и закусить бутером теперь можно практически на Красной площади. В честь первого дня рождения «Барки» в стенах заведения сыграет вокально-инструментальный ансамбль «Деньги и напитки».

29 ноября

«Школа любви» Онлайн-лекторий о проблемах насилия над женщинами

25 ноября прошел Международный день борьбы против насилия над женщинами, призванный обратить внимание на проблемы незащищенности и гендерного насилия в современном мире. Проект Kultrab проведет онлайн-мероприятие о том, каким бывает насилие, как его распознать и избежать. Надежда Толоконникова, Елена Голяковская, Наталья Тимофеева, Мари Давтян и другие будут говорить о том, как можно помочь человеку, который столкнулся с абьюзивными отношениями, а также с физическим и эмоциональным насилием.

28 ноября

Кинопрограмма «Время современных действий» Онлайн-премьеры экспериментального кино со всего мира