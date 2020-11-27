Байопик о Грете Тунберг, лекции об эпохе Просвещения в современном искусстве и о проблемах гендерного неравенства, онлайн-перформанс Dua Lipa и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».
Концерт Hodila Izba
Народные распевы под ритмичный джазовый грув
Музыка Hodila Izba соединяет в себе фольклорную непосредственность, академическую стройность и джазовую импровизацию. Итоговый результат получается настолько же красивым, насколько и хулиганским. Коллектив постепенно развивается и набирает все большую популярность, так что успейте послушать их песни «до того, как стало модно». Как и на любом мероприятии, не забывайте про меры защиты.
28 ноября
«Я — Грета» в Garage Screen
Байопик о самой известной экоактивистке мира
В возрасте пятнадцати лет Грета Тунберг вышла к парламенту Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат». Об ее акции узнал режиссер Натан Гроссман и провел с активисткой целый год, снимая все, что с ней происходит. Фильм показывает не только Грету-активистку, но и обычного подростка, которая взяла на себя сложную и ответственную роль, ведь выступления на конференциях и встречи с мировыми лидерами неразрывно связаны с обычными детскими радостями и проблемами.
27 ноября
Лекция «Паранормальное как ностальгия по Просвещению»
О связи современного искусства с прошлым
В рамках цикла лекций «Хонтологии, утопии, дистопии» искусствовед и арт-критик Ирина Кулик рассматривает современное искусство на предмет его неразрывной связи с прошлым и ностальгической природы.
1 декабря
Концерт группы «Оля и секретный завод»
Презентация дебютного альбома
«Оля и секретный завод» — художественный проект Кирилла Смирнова и Ольги Широкоступ. В группе изначально не было профессиональных музыкантов: Ольга — куратор и художник, а Кирилл — ученый и нейрофизиолог. Лирика группы местами может показаться чересчур клишированной или даже гротескной, но именно через нее «Оля и Секретный завод» сохраняют ироничное отношение к себе и к окружающей действительности.
2 декабря
«Дистро-ярмарка»
Музыкальная распродажа и живые выступления
На фестивале-маркете «Дистро-ярмарка» более 20 независимых лейблов будут продавать редкие музыкальные физические носители — от винила до кассет. Параллельно с маркетом на трех сценах клубов в пространстве «Авиатор» пройдут живые выступления гитарных групп — гараж-панк от Donjuans и нойз-рок от ИБН.
29 ноября
Онлайн-концерт Dua Lipa
Масштабный перформанс под треки британской певицы
Музыка, танцы, театр и многое другое — для подготовки «Studio 2054» организаторы проделали грандиозную работу, задействовав высокие технологии и специалистов из разных областей. Уникальный концерт певицы будет транслироваться одновременно по всему миру, а она представит беспрецедентное музыкальное шоу с акробатами и артистами, выступающими под треки с альбома «Future Nostalgia». Помимо самой Дуа Липа, в шоу появится Элтон Джон, Кайли Миноуг, Мали Сайрус и другие поп-звезды.
27 ноября
Вечеринка «Радио 5/8»
Трехлетие проекта о мировой музыке
Радио «5/8» — это платформа, объединяющая музыкантов и предоставляющая им площадку для презентации своих микстейпов. В этом году проекту исполняется три года, за которые участники радио, помимо диджей-сетов и программ, успели записать несколько подкастов и выступить офлайн. В честь дня рождения участники радио будут ставить свои сеты в баре «Сосна и Липа».
28 ноября
День рождения рюмочной «Барка»
Праздничный творческий вечер
«Барка» открылась в Гостином дворе год назад и быстро стала культовой точкой Москвы. Непохожая на остальные московские рюмочные и бары, она собирает у себя самую разнообразную публику, а выпить вишневой настойки и закусить бутером теперь можно практически на Красной площади. В честь первого дня рождения «Барки» в стенах заведения сыграет вокально-инструментальный ансамбль «Деньги и напитки».
29 ноября
«Школа любви»
Онлайн-лекторий о проблемах насилия над женщинами
25 ноября прошел Международный день борьбы против насилия над женщинами, призванный обратить внимание на проблемы незащищенности и гендерного насилия в современном мире. Проект Kultrab проведет онлайн-мероприятие о том, каким бывает насилие, как его распознать и избежать. Надежда Толоконникова, Елена Голяковская, Наталья Тимофеева, Мари Давтян и другие будут говорить о том, как можно помочь человеку, который столкнулся с абьюзивными отношениями, а также с физическим и эмоциональным насилием.
28 ноября
Кинопрограмма «Время современных действий»
Онлайн-премьеры экспериментального кино со всего мира
Фестиваль экспериментального кино MIEFF вместе с VII Московской международной биеннале молодого искусства составил общую программу «Время современных действий». Фильмы, которые включены в проект, обладают широким диапазоном тем; единственная черта, которая объединяет их, по словам организаторов, — преобладающее значение процесса производства картины над итоговыми работами. Каждая представленная на фестивале группа не только рассказывает о, например, проблемах австралийских аборигенов или статусе женщины в Индии, но по-настоящему вживается в ситуацию, о которой идет речь.
30 ноября–4 декабря