Концерт нетривиального хип-хопа, техно-вечеринка и фотовыставка в одном пространстве, художественное исследование потрясений 2020 года и многое другое — в еженедельной подборке событий «Афиши Daily».

Вечеринка «Б.О.С: Сон 1» Мистический мини-фестиваль

© Masha Zhidkova

Еженедельно радующий своими мероприятиями Powerhouse примет у себя целую плеяду музыкантов и слушателей. Организаторы «Безмятежного общества снов» (сокращенно «Б.О.С.») обещают лайнап-гипноз, танцпол-мистерию, толкование снов и многое другое. Вход свободный.

23 октября

Концерт группы «Хлеб» Первопроходцы «русского сатирического рэпа» на московской сцене

Группа «Хлеб» была основана в уже далеком 2013 году и сразу же ярко выделилась на фоне коллег по жанру. Ироничные и сатирические тексты легко накладываются на классическое хип-хоп-звучание, высмеивая злободневные темы и разрушая границы жанров. Легендарные «Рэп, цепи», «Чай, сахар» и другие хиты группы прозвучат на большом концерте в клубе Gipsy.

23 октября

Фестиваль документального театра Brusfest Исследование техник театральной документации

Второй Фестиваль имени Дмитрия Брусникина собрал программу из вариативных форматов современного документального театра. Вербатимы, свидетельские спектакли, перформансы и видеоинсталляции — Brusfest объединит на нескольких площадках Москвы разные жанры и разных режиссеров. Вся программа фестиваля так или иначе посвящена документальным технологиям, используемым в театре. Как именно можно использовать документальные свидетельства в пространстве театра, демонстрируют в своих работах российские и зарубежные режиссеры.

25 октября — 25 ноября

Спектакль «Оттепель» Дух шестидесятых в постановке Виктора Рыжакова

Спектакль курса Рыжакова был представлен в Санкт-Петербурге еще в 2019 году, но и сегодня он не теряет актуальности. «Оттепель» — постановка не только о конкретном периоде времени в конкретной стране, но еще и картина особого состояния человеческой души. Романтическая и гармоничная работа Виктора Рыжакова, Марины Дровосековой, Светланы Ивановой-Сергеевой и Татьяны Бурель будет показана на основной сцене «Современника».

25 октября

Киноклуб «Афиши»: «Сияние» Магнум опус Стэнли Кубрика на большом экране

В этот раз киноклуб «Афиши» собирается на специальный показ триллера «Сияние» Стэнли Кубрика, снятого в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга. Картина быстро стала легендой мирового кино: цитаты из фильма и оммажи режиссеру можно найти в самых неожиданных проявлениях современной культуры, а персонаж Джека Николсона — Джек Торранс — до сих пор приводит в трепет зрителей. Показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа», а фильм представит кинокритик Егор Москвитин.

27 октября

Выставка «Стены помогают» Коллективный проект молодых художников на «Винзаводе»

«Стены помогают» станет завершающим проектом пятого сезона «Открытых студий» «Винзавода». В рамках «Открытых студий» центр современного искусства предоставляет молодым художникам пространство для творчества и возможность поработать с коллегами в новой экспериментальной форме. Название выставки отсылает к идее дома как способу устройства быта, а вместе с этим трансформирует законы организации выставочного пространства и принципы «белого куба».

До 10 ноября

Vogue Disco Техно-сеты и фотовыставка за одну ночь

Очередное мероприятие от проекта Dark Disco — в этот раз музыку диджеи будут ставить в Slow Wine Bar. Визуальное сопровождение ночи составит выставка работ приглашенных фотографов. Лайнап вечеринки: Séxstasy, Moonoton, Evidance, Data Green, Errioxa и Kris Materacco.

24 октября

Выставка «Реклама как искусство» Уникальная коллекция британского плаката

На этой неделе в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков прошло открытие новой экспозиции, которая собрала воедино рекламные рисунки, театральные афиши, политические агитплакаты и другие эксплуатационные изображения британских мастеров графического дизайна. На стенах залов можно увидеть знакомые современному потребителю названия крупных компаний вроде Shell или British Petrolium — на плакатах столетней давности. Среди художников представлены братья Беггарстафф, Дадли Харди, Джон Хассл и многие другие.

До 31 января

Выставка «Донской крематорий» Совместный проект галереи «На Шаболовке» и «Международного Мемориала»

Донской крематорий — первый массовый крематорий на территории СССР. Его открытие во многом стало переломным событием в развитии «нового быта» советского человека: с этого момента даже смерть и погребение умершего обрели авангардную архитектурную форму. На выставке представлены фотографии, конкурсные проекты и эскизы крематория и его интерьеров, а также истории конкретных людей, похороненных при разных обстоятельствах на территории нового Донского кладбища.

До 31 октября

Выставка «20:20. Время остановилось» Потрясения текущего года как предмет арт-исследования

2020 год стал временем глобальных социальных потрясений. Художники, чьи работы представлены на выставке в Образовательном центре ММОМА, пропустили опыт этих дней через себя, воплотив в художественную форму обострившиеся практики и радикальные нововведения. Результатом художественного эксперимента стала экспозиция, на которой куратор Александр Буренков и десять молодых российских художников рефлексируют о сложных этапах и деталях постепенно завершающегося года.

До 15 ноября

Фильм «Король Стейтен-Айленда» Слегка меланхоличная картина от режиссера культовых комедий