Премьеры экспериментальных спектаклей, пятничные вечеринки от хип-хопа до танцевальной электроники, концерт в виртуальной реальности, экскурсии по Москве от искусствоведов , бранч с ученым-физиком и многое другое — в еженедельном дайджесте событий от «Афиши Daily».

«Точно ртуть алоэ VR»: «Мумий Тролль» Двадцатилетие культового альбома

© Пресс-материалы

Cегодня вечером пройдет онлайн-концерт группы Мумий Тролль — музыкантов, которые в нулевые приукрасили русский рок абсолютно новым звучанием. С момента выхода их альбома «Точно Ртуть Алоэ» прошло двадцать лет. В честь этого коллектив совместно с программистами, художниками и другими специалистами подготовил необычное выступление. Современная обстановка вносит свои поправки в проведение массовых мероприятий, поэтому концерт пройдет в радикально новом формате аудиовизуальной реальности. Присоединиться к выступлению можно через VR-очки или простые экраны электронных устройств.

16 октября

Вечеринка «RADI MIRA I LUBVI» Праздник в честь запуска лейбла

© facebook.com/nikolamelnikovmusic

«RADI MIRA I LUBVI» — творческое объединение художников и музыкантов, собравшихся под общим лозунгом-названием. Относительно молодой коллектив успел поучаствовать во многих примечательных проектах, а также организовывал собственные мероприятия по всей стране. На этот раз ребята открывают свой лейбл, приглашая всех желающих отпраздновать это событие. Мероприятие пройдет в баре Community, а в программе вечера — музыка, коктейли и перформансы.

16 октября

«Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» Спецпроект VII Московской биеннале молодого искусства

© Центр Вознесенского

В 1990 году художники-концептуалисты Елена Елагина и Игорь Макаревич провели «Закрытую рыбную выставку» — проект-реконструкцию одноименной соцреалистической выставки 1935-го года. Первоначальная «Закрытая выставка» собрала работы советских художников на тему рыбной промышленности. «Реконструкция» же развивает логику выставки Елагиной и Макаревича. Участники проекта в своих работах исследуют техники и стратегии цитирования, повтора и оммажа в искусстве. Также экспозиция включает уникальные материалы архивов и рассказывает об истории «Рыбных выставок». Мероприятие пройдет в Центре Вознесенского.

21 октября — 22 ноября

Показ фильма «Ретроспектива» Двадцать фрагментов танцевальных выступлений

© Фестиваль «Территория»

Жером Бель — один из наиболее ярких современных хореографов. Его постановки известны по всему миру, а танец в исполнении французского танцора становится чем‑то более важным и откровенным, чем просто пластикой. «Ретроспектива» собрала в себе двадцать отрывков его выступлений, которые идут в хронологическом порядке от более ранних к более поздним. В фильме прослеживается постепенное развитие творческого пути Беля и его режиссерского почерка. Показ пройдет в рамках фестиваля «Территория»

22 октября

Фестиваль shnit Мировой короткий метр на большом экране

Программа фестиваля короткометражного кино включает в себя фильмы со всего мира, а кинопоказы пройдут на территории шести площадок Москвы. Параллельно фестиваль проходит в шести других странах на четырех разных континентах. Shnit объединит зарубежные и российские работы — программа традиционно включает международный и национальный конкурс, победители которого определяются специально подобранным жюри.

15-25 октября

Вечеринка Unfault Танцевальная электроника в District 27

© vk.com/meshes

B District 27 диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга попытаются переосмыслить жанр EBM, недооцененный на локальной клубной сцене. В лайн-апе заявлены Ian Lapa, Artem She, Evidence, Meshes, Qqoma, Max F и Paul Begge. Мероприятие организовано московским проектом Dark Disco.

16 октября

Лигалайз и Кассета в «Профсоюзе» Хип-хоп вечеринка проекта Pleasures

© facebook.com/ligalizemc

Вечеринки Pleasures в баре OCSID традиционно посвящены конкретным музыкальным жанрам, и ближайшая — с явным уклоном в хип-хоп. На территории кластера «Профсоюз» с лайвом выступит легендарный русский рэпер Лигалайз вместе с представителем новой школы Кассетой. Их выступления поддержат Zuluwarrior и DJ Nice-man. Вход свободный.

16 октября

Уличное барбекю с Underdog Воскресный джанк-фуд на «Стрелке»

© facebook.com/barstrelka

Команды Strelka Bar и уже ставшего городской легендой джанкфуд-кафе Underdog объединятся в это воскресенье, чтобы провести совместное барбекю под открытым небом. За музыку отвечают Соня Тарасова, Даша Уточка и Kierastoboy. Если соберетесь присоединиться, не забудьте одеться потеплее.

18 октября

«Бранч с ученым» в Доме Культур Новый образовательный формат Политеха

© facebook.com/domkulturmoscow

Первый «Бранч с ученым», который станет частью публичной программы Политехнического музея, пройдет с российским физиком Алексеем Федоровым. Федоров — создатель квантового блокчейна и визионер из списка Forbes «30 до 30». В роли модератора встречи выступит психофизиолог Полина Кривых — автор книги «Где мои очки, и другие истории о нашей памяти».

18 октября

Экскурсии с Музеем Москвы Прогулки по знаменитым столичным местам

Музей Москвы проведет серию экскурсий по легендарным улицам города. Желающие могут узнать историю старой Москвы на Ивановской горке, увидеть мифические дома Остоженки, детальнее рассмотреть высотку гостиницы «Ленинградская» и многое другое, а помогут разобраться в неочевидной московской географии историки и искусствоведы.

17 октября

Международный фестиваль-школа «Территория» Крупнейшее событие в мире современного искусства

© Центр имени Мейерхольда

Программа «Территории» в этом году, по словам организаторов, существенно отличается от изначально запланированной — коронавирус внес свои изменения во все мероприятия без исключений. Однако организаторы отказались от полного перехода в онлайн или переноса фестиваля на другое время. «Территория» смогла в этом году составить серьезный лайн-ап мероприятий, которые будут проходить в Москве до начала ноября, а в онлайн-формат сдвинется лишь образовательная программа фестиваля .

16 октября — 3 ноября

Импресарио-weekend в Переделкино Спектакли, выставки и экскурсии в Доме творчества писателей

© Пресс-материалы

В эти выходные театральная компания «Импресарио» проведет ряд творческих мероприятий для всех желающих. Главным событием выходных станет премьера аудиоспектакля Федора Елютина «Мы выйдем с собой погулять в лес», которая пройдет в рамках фестиваля-школы «Территория». Проект Елютина выходит за границы привычного театра: зрителю (а точнее, соучастнику) спектакля предстоит одиночная прогулка по лесу в наушниках, где режиссер предложит ему побеседовать и поразмышлять наедине с самим собой.

17-18 октября

Спектакль «Русская музыка 2.0» Трехчастный концерт-марафон

© facebook.com/mcmensemble

В Центре Мейерхольда пройдет выступление лауреатов программы Aksenov Family Foundation. Произведения восьми композиторов представят главные российские академические музыкальные коллективы — Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и ансамбль Questa Musica Филиппа Чижевского. Режиссер концерта — Дмитрий Волкострелов.

16 октября

Спектакль «Университет птиц» Иммерсивная постановка Театра Взаимных Действий

© Максим Авдеев

В первые дни «Территории» в Боярских Палатах пройдут показы спектакля «Университет птиц». В роли перформеров выступят музыканты. Постановка формируется как художественное исследование птиц и всего, что с ними связано. Вместе с этим артисты затрагивают темы экологии, невербальных коммуникаций и постпандемической рефлексии.

17 октября

Концерт Mirèle Сольный концерт экс-участницы группы «Мы»

© vk.com/mirelegurari

После завершения проекта «Мы» Ева Гурари занялась сольной карьерой под псевдонимом Mirèle. Нежный, чувственный и атмосферный инди-поп Гурари быстро полюбился слушателям. Большой концерт исполнительницы пройдет в эту субботу в московском Powerhouse.

17 октября

Благотворительный показ фильма «Черный дрозд» Драма Роджера Мичелла на большом экране