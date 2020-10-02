Московский международный кинофестиваль, экспериментальный фанк и неконвенциональный джаз, выставка об обратной стороне метро и переосмысление русской классики — в еженедельной подборке «Афиши Daily».

Московский международный кинофестиваль Главное кинособытие России

«Берлин, Александерплац», 2020

Московский международный кинофестиваль ежегодно знакомит российских зрителей с новинками мирового и отечественного кино. Обычно фестиваль проходит в июне, но в этом году даты проведения из‑за пандемии пришлось перенести на осень. В программе ММКФ-2020 традиционно есть как игровое, так и документальное кино, а «Афиша» уже составила список наиболее громких фестивальных новинок. Показы пройдут на разных площадках: КАРО 11 Октябрь, Кинозал Инженерного корпуса Третьяковки и летний кинотеатр «Гаража».

1–10 октября

Дуся Лерер и трио Игоря Яковенко Неконвенциональный модерн-джаз

На сцене Powerhouse пройдет выступление вокалистки Дуси Лерер и трио пианиста Игоря Яковенко. Совместный проект артистов «Unconventional Russki Jazz» приглашает всех желающих послушать аутентичное джазовое звучание уже сегодня: Дуся Лерер — вокал, Игорь Яковенко — фортепьяно, Виктор Шестак — контрабас, Александр Зингер — барабаны. Отличный повод скрасить начало долгой московской осени. Вход свободный.

2 октября

«Мертвые души» Кирилла Серебренникова Современная интерпретация русской классики

Премьера спектакля «Мертвые души» прошла в далеком 2010-м в Национальном театре Латвии. Затем постановка перекочевала в российские театры и вызвала бурную дискуссию среди зрителей. Десять актеров-мужчин играют все роли произведения, пространство сцены практически полностью освобождено от декораций, гоголевский юмор преломляется современностью, а музыку к спектаклю написал композитор Александр Маноцков.

3 и 4 октября

«Подоконник» Цветочный маркет с образовательной программой

«Подоконник» — это маркет комнатных растений и всего, что с ними связано. Во второй раз команды «Брикет Маркет» и Flowgardenz — коллектива, объединяющего вокруг себя городских активистов, художников, дизайнеров и других неравнодушных любителей природы — собирают в центральной зоне фуд-корта лучшие локальные проекты с живыми комнатными растениями, икебанами, флорариумами, растительными экосистемами, кокедамами и авторской керамикой, а также готовят серию образовательных паблик-токов и мастер-классов.

3 октября

«Надо брать! Осенью!» Выставка животных из приюта на «Флаконе»

В это воскресенье в пространстве «КУБ» московского дизайн-завода «Флакон» пройдет благотворительная выставка бездомных кошек и собак, готовых стать домашними. Все животные здоровы, привиты и доброжелательно настроены к потенциальным хозяевам. Если у вас нет возможности забрать кого‑то из них, то есть другие способы помочь: с собой можно принести корм, лекарства, игрушки, поводки, ошейники и т. д. На выставке будет функционировать маркет, все средства с которого пойдут в приюты для животных.

4 октября

Российская премьера фильма «Пот» Остросоциальное высказывание об интернет-славе и фитнесе

В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет премьерный показ фильма шведского режиссера Магнуса фон Хорна «Пот». Главная героиня Сильвия Заяц (Магдалена Колесник) ведет свой фитнес-блог, у нее 600 000 подписчиков в Инстаграме и ее любят во всем мире. Однажды Сильвия записывает видео, в котором признается, что она одинока и у нее нет молодого человека. Видео становится вирусным, а у Сильвии появляется сталкер. Фильм смешно и грустно деконструирует медийные образы современности, обнажая их несоответствие реальной жизни. Картина вошла в программу несостоявшегося в этом году Каннского кинофестиваля.

6 октября

Киноклуб Афиши: «Бегущий по лезвию» Нестареющая классика на большом экране

Киноклуб собирается в «Синема Парк Метрополис», чтобы посмотреть «Бегущего по лезвию» на большом экране. Классика жанра антиутопии позволит увидеть, каким мрачным и неоновым Ридли Скотту казался 2019 год в 1982, а также вспомнить, что же именно делает нас живыми. На специальном показе ждут всех: и людей, и репликантов, и тех, кто считает Рика Декарда человеком, и тех, кто с этим решительно не согласен.

6 октября

Avramova! Экспериментальный фанк в Powerhouse

Кажется, что с помощью искусства группа Avramova! сводит счеты со слишком банальной реальностью — в ход идут электронные биты, саксофон, энергичные гитары, высокий и насмешливый вокал. В самом сердце этой музыки вроде как живет фанк, однако его танцевальные мелодии и подвижный ритм оказываются утоплены в авангардных экспериментах. Баланс между четким и бесформенным как бы демонстрирует определенный взгляд на музыку и мир вокруг — разогнанный интеллектуальной претензией, недоверчивый, насмешливый и склонный к экспериментам. На разогреве — группа Severnee, еще одни фрешмены московской инди-сцены.

8 октября

Выставка «Обратная сторона метро»