Фестиваль израильского кино, фильмы Келли Рейхардт, Аньес Варда и Алексея Камынина, новые спектакли и перформансы — в еженедельном дайджесте событий от «Афиши Daily».
Фестиваль израильского кино
Смотр новинок локального кинематографа
19-й Фестиваль израильского кино пройдет в «Пионере» — в течение более чем двух недель в кинотеатре будут показывать последние фильмы израильских режиссеров, которых не было в российском прокате до сегодняшнего дня. Многие показы сопровождаются последующими обсуждениями с режиссерами и экспертами из разных областей культуры. Фестиваль — отличный повод ближе познакомиться с национальным израильским кинематографом, уникальным и аутентично развивающимся.
24 сентября — 11 октября
Аудиовизуальный перформанс «New Sapiens»
Мультиформатный выставочный проект с музыкальными выступлениями
В центре современного искусства «Марс» пройдет перформанс, который объединит сразу несколько направлений, форматов, художников и артистов актуального искусства. В выступлении примут участие арт-группа Synticate.team, художница Ольга Щербакова, перформер Екатерина Адамс, лайв-проект Svoboda Zvuka и многие другие. Выставка-концерт начнется поздно вечером и растянется до ночи. В это время у посетителей будет возможность посетить пять функциональных пространств центра, среди которых, в случае хорошей погоды, будет и крыша «Марса».
25 сентября
Вечеринка Mitzva Bar x «Afisha Daily»
Проводы лета. Теперь уже точно
Бар Mitzva совместно с «Афишей Daily» проведут глэмпинг-вечеринку в честь ушедшего лета. Ухватить остатки летнего веселья можно будет на протяжении всего дня — на веранде обещают гриль и специальные коктейли. В программу включены выступления стендаперов Димы Коваля, Игоря Тарлецкого, Дениса Антипина и Руслана Халитова, а за диджей-сеты будут отвечать музыкальные редакторы Коля Редькин, Вова Завьялов и Сережа Мудрик.
26 сентября
«Первая корова»
Неклассический вестерн о мужской дружбе и маскулинности
Фильм американки Келли Рейхардт снят по роману «Половина жизни» писателя Джонатана Реймонда, с которым она часто работает. Основной сюжет картины разворачивается в начале XIX века в Орегоне. Двое мужчин — Куки и Кинг Лу — ищут богатства, дабы воплотить свои мечты в реальность. Ключ к их обогащению — коровье молоко, с которым получается самая вкусная выпечка. Дикий Запад показывается зрителю не через погони, убийства и войну индейцев с ковбоями, а через отношения и быт двух мужчин. Кинопоказ пройдет в рамках программы Garage Screen в летнем кинотеатре на площади Искусств.
25 сентября
«Без крыши, вне закона»
Фильм Аньес Варда о скитаниях девушки Моны
«Без крыши, вне закона» выстраивает портрет молодой девушки по имени Мона, которая ушла с офисной работы и отправилась в непрерывное путешествие. По дороге ей встречаются люди самых разных характеров и типажей, а в картине смешиваются художественные и псевдодокументальные интервью, в которых повстречавшие Мону рассказывают о ней. Режиссер Аньес Варда конструирует интригующее описание обычной, но таинственной девушки. В 1985 году фильм был награжден «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, а Сандрин Боннер (роль Моны) получила премию «Сезар». Фильм будет показан с 35-миллиметровой пленки.
27 сентября
«Пасош» на «Стрелке»
Акустический концерт и диджей-сет за один вечер
В последние теплые дни этого года на «Стрелке» «Пасош» проведет акустическое выступление. Вечеринка перейдет в диджей-сет от всего состава группы, к которому присоединится основатель фестиваля «Боль» Степан Казарьян.
25 сентября
«Дом с Маяком» в Еврейском музее
Разговор о работе в киноиндустрии, секретах производства и будущем кино
Благотворительный фонд «Дом с маяком» проводит регулярные киновечера, где встречаются люди из разных областей кино. Гости предстоящей встречи — продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов — принимали участие в создании крупных российских кинопроектов, среди которых «Гоголь», «Полицейский с Рублевки», «Колл-центр» и другие. Площадку для дискуссии предоставляет Еврейский музей. Будет организована онлайн-трансляция, на которую также нужно будет приобрести билет.
30 сентября
Премьера фильма «Хандра»
Новое кино о потерянности и проблемах современных молодых людей
Трое друзей живут на съемной квартире в Москве. Каждый из них сталкивается со своими проблемами и мечтами, которые не получается реализовать. Все это приводит к забавным и бесконечным мытарствам в поисках себя и своего предназначения. Обаятельное и ненавязчивое кино от режиссера Алексея Камынина («Ложь или действие»), спецпоказ которого пройдет 30 сентября, за день до премьеры. Перед просмотром гостей ожидает welcome drink в обновленном баре студии «Лендок», а после — Q&A с режиссером, актером Данилой Якушевым и продюсерами, которые специально приедут представить фильм и пообщаться со зрителями.
30 сентября
«Собрание сочинений»
Дебютный спектакль Рыжакова в «Современнике»
Новая пьеса Евгения Гришковца с режиссурой Виктора Рыжакова пройдет уже в октябре. Постановка «Собраний сочинений» открывает 65-й театральный сезон в «Современнике». Это будет первый опыт Рыжакова на новом месте: 4 января он вступил в должность художественного руководителя театра, сменив Галину Волчек. Главные роли в спектакле исполняют Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов и Светлана Иванова.
1–2 октября
«Копы в огне»
Мультижанровый хит московского театра возвращается на сцену
Впервые спектакль появился на сцене в 2009 году и сразу же запомнился публике. «Копы» — первая в России хип-хопера, вдохновленная классическими полицейскими детективами и уличной культурой. Постановка заменяет классическое повествование слиянием жанров и способов репрезентации. Как результат — авангардное шоу под руководством Юрия Квятковского.
1–4 октября