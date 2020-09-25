Фестиваль израильского кино, фильмы Келли Рейхардт, Аньес Варда и Алексея Камынина, новые спектакли и перформансы — в еженедельном дайджесте событий от «Афиши Daily».

Фестиваль израильского кино Смотр новинок локального кинематографа

© «Пионер»

19-й Фестиваль израильского кино пройдет в «Пионере» — в течение более чем двух недель в кинотеатре будут показывать последние фильмы израильских режиссеров, которых не было в российском прокате до сегодняшнего дня. Многие показы сопровождаются последующими обсуждениями с режиссерами и экспертами из разных областей культуры. Фестиваль — отличный повод ближе познакомиться с национальным израильским кинематографом, уникальным и аутентично развивающимся.

24 сентября — 11 октября

Аудиовизуальный перформанс «New Sapiens» Мультиформатный выставочный проект с музыкальными выступлениями

© Пресс-материалы

В центре современного искусства «Марс» пройдет перформанс, который объединит сразу несколько направлений, форматов, художников и артистов актуального искусства. В выступлении примут участие арт-группа Synticate.team, художница Ольга Щербакова, перформер Екатерина Адамс, лайв-проект Svoboda Zvuka и многие другие. Выставка-концерт начнется поздно вечером и растянется до ночи. В это время у посетителей будет возможность посетить пять функциональных пространств центра, среди которых, в случае хорошей погоды, будет и крыша «Марса».

25 сентября

Вечеринка Mitzva Bar x «Afisha Daily» Проводы лета. Теперь уже точно

© Пресс-материалы

Бар Mitzva совместно с «Афишей Daily» проведут глэмпинг-вечеринку в честь ушедшего лета. Ухватить остатки летнего веселья можно будет на протяжении всего дня — на веранде обещают гриль и специальные коктейли. В программу включены выступления стендаперов Димы Коваля, Игоря Тарлецкого, Дениса Антипина и Руслана Халитова, а за диджей-сеты будут отвечать музыкальные редакторы Коля Редькин, Вова Завьялов и Сережа Мудрик.

26 сентября

«Первая корова» Неклассический вестерн о мужской дружбе и маскулинности

© A24

Фильм американки Келли Рейхардт снят по роману «Половина жизни» писателя Джонатана Реймонда, с которым она часто работает. Основной сюжет картины разворачивается в начале XIX века в Орегоне. Двое мужчин — Куки и Кинг Лу — ищут богатства, дабы воплотить свои мечты в реальность. Ключ к их обогащению — коровье молоко, с которым получается самая вкусная выпечка. Дикий Запад показывается зрителю не через погони, убийства и войну индейцев с ковбоями, а через отношения и быт двух мужчин. Кинопоказ пройдет в рамках программы Garage Screen в летнем кинотеатре на площади Искусств.

25 сентября

«Без крыши, вне закона» Фильм Аньес Варда о скитаниях девушки Моны

© Ciné-tamaris

«Без крыши, вне закона» выстраивает портрет молодой девушки по имени Мона, которая ушла с офисной работы и отправилась в непрерывное путешествие. По дороге ей встречаются люди самых разных характеров и типажей, а в картине смешиваются художественные и псевдодокументальные интервью, в которых повстречавшие Мону рассказывают о ней. Режиссер Аньес Варда конструирует интригующее описание обычной, но таинственной девушки. В 1985 году фильм был награжден «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, а Сандрин Боннер (роль Моны) получила премию «Сезар». Фильм будет показан с 35-миллиметровой пленки.

27 сентября

«Пасош» на «Стрелке» Акустический концерт и диджей-сет за один вечер

В последние теплые дни этого года на «Стрелке» «Пасош» проведет акустическое выступление. Вечеринка перейдет в диджей-сет от всего состава группы, к которому присоединится основатель фестиваля «Боль» Степан Казарьян.

25 сентября

«Дом с Маяком» в Еврейском музее Разговор о работе в киноиндустрии, секретах производства и будущем кино

© Пресс-материалы

Благотворительный фонд «Дом с маяком» проводит регулярные киновечера, где встречаются люди из разных областей кино. Гости предстоящей встречи — продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов — принимали участие в создании крупных российских кинопроектов, среди которых «Гоголь», «Полицейский с Рублевки», «Колл-центр» и другие. Площадку для дискуссии предоставляет Еврейский музей. Будет организована онлайн-трансляция, на которую также нужно будет приобрести билет.

30 сентября

Премьера фильма «Хандра» Новое кино о потерянности и проблемах современных молодых людей

Подробности по теме «Хандра» — редкая русская комедия, в которую мы верим. Премьера трейлера на «Афише Daily» «Хандра» — редкая русская комедия, в которую мы верим. Премьера трейлера на «Афише Daily»

Трое друзей живут на съемной квартире в Москве. Каждый из них сталкивается со своими проблемами и мечтами, которые не получается реализовать. Все это приводит к забавным и бесконечным мытарствам в поисках себя и своего предназначения. Обаятельное и ненавязчивое кино от режиссера Алексея Камынина («Ложь или действие»), спецпоказ которого пройдет 30 сентября, за день до премьеры. Перед просмотром гостей ожидает welcome drink в обновленном баре студии «Лендок», а после — Q&A с режиссером, актером Данилой Якушевым и продюсерами, которые специально приедут представить фильм и пообщаться со зрителями.

30 сентября

«Собрание сочинений» Дебютный спектакль Рыжакова в «Современнике»

Виктор Рыжаков © Елена Никитченко/ТАСС

Новая пьеса Евгения Гришковца с режиссурой Виктора Рыжакова пройдет уже в октябре. Постановка «Собраний сочинений» открывает 65-й театральный сезон в «Современнике». Это будет первый опыт Рыжакова на новом месте: 4 января он вступил в должность художественного руководителя театра, сменив Галину Волчек. Главные роли в спектакле исполняют Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов и Светлана Иванова.

1–2 октября

«Копы в огне» Мультижанровый хит московского театра возвращается на сцену

© Le Cirque De Charles La Tannes