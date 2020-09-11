Фестивали нового австрийского кино, креативных индустрий и театра, последние в году концерты на летних верандах, открытие Триеннале современного искусства, литературная ярмарка и многое другое — в традиционном дайджесте событий недели от «Афиши Daily».

«Summer Sound»: Рем Дигга

Рем Дигга — ветеран андеграундного рэпа, творчество которого условно делится на две части: жесткий уличный рэп контрастирует с чувственными треками о любви. В активе рэпера — семь полноформатных альбомов, но подлинную популярность он получил, став соавтором одной из наиболее популярных российских песен в общемировом масштабе — «I Got Love» совместно с «Miyagi & Эндшпиль». Живые выступления артиста всегда впечатляют мастерски сложенными, отточенными строчками, фирменным речитативом и звучными битами.

Gipsy, 11 сентября

Открытие Триеннале в «Гараже»

Триеннале российского современного искусства — инициатива музея «Гараж», направленная на поддержку отечественных художников. В этом году выставка состоится во второй раз, а к выбору участников ее кураторы подошли экспериментально: отказались от экспертной позиции и делегировали выбор представителям Триеннале 2017 года. Посыл выставки также рушит различного рода иерархии, но исследует связи, движущие актуальным российским искусством, — дружеские, профессиональные, любовные и случайные. На это же указывает название выставки — «Красивая ночь всех людей», позаимствованное из книги математика Романа Михайлова, которая написана на особом процессуальном языке, предполагающем своевольные маршруты чтения без определенного сюжета.

Музей современного искусства «Гараж», 11 сентября

«Артмиграция»

«Артмиграция» — в первую очередь театральный фестиваль, но также форум, на котором молодые люди разных профессий объединяются для обсуждения новых проектов и болевых точек современного театра. Для основной программы этого года эксперты отобрали из более ста заявок восемь спектаклей, объединенных, по словам критика Павла Руднева, «акцентом на современную пьесу, малые города и национальную тему». Помимо постановок «большой восьмерки» на «Артмиграции» также покажут специальную детскую программу, участники которой — молодые режиссеры и постановщики, работающие с подростковой аудиторией.

Музей изобразительных искусств им. Пушкина, 12–20 сентября

«Джек x Сила: Закрытие летнего сезона»

Летняя веранда Powerhouse помогла клубу пережить экономический коллапс, а москвичам — сезон запретов на коллективно-культурные мероприятия. Последний уик-энд на веранде перед перерывом на зимний сезон состоится в ближайшую субботу, и для прощания с летом организаторы позвали друзей и постоянных резидентов «Дома силы»: среди прочих, там выступят басист многих известных коллективов Дима Мидборн, дэнс-поп-продюсерка OMMA и один из подписантов «ГОСТ Звука» Lapti. Ночью закрытие сезона продолжится танцами — сеты в диапазоне от сверкающего диско Kierastoboy до ритмичного декаданса резидента «Темной материи» Velvet Velour поспособствуют гостям в этом.

Powerhouse, 12 сентября

«Батанг Уэстсайд»

Филиппинский режиссер Лав Диас прославился мрачноватой атмосферой своих фильмов и запредельным хронометражем — до девяти часов. «Батанг Уэстсайд» — это первый многочасовый фильм Диаса, который во многом определил как длительность, так и стилистику его последующих картин. Картина про филиппинского детектива, расследующего загадочное убийство филиппинского подростка и параллельно погружающегося во враждебный внутренний мир диаспоры, — экзистенциальный детектив или даже фильм-нуар в духе классических романов о непостижимости зла и природы человека.

Garage Screen, 12 сентября

Дима Устинов «Зарайск»

Несколько лет назад композитор и продюсер Дима Устинов приехал из Москвы в город Зарайск в состоянии внутреннего кризиса и остался в нем жить, а спустя три года написал одноименный с городом альбом — фортепианный меланхоличный нью-эйдж о состоянии одиночества. В субботу состоится первое публичное исполнение композиций с альбома, который, по словам самого музыканта, «стал началом новой большой главы творческой жизни».

«Башмет-центр», 12 сентября

Программа фильмов Криса Маркера

Французский режиссер Крис Маркер не нуждается в представлении: создатель видеоэссе как жанра, документалист-экспериментатор и один из главных творческих фигур Красного мая. Фильмография Маркера хронологически простирается на шесть десятилетий, поэтому для ретроспективы в Garage Screen выбор пал на два близких по времени фильма — «Взлетная полоса» и «Прекрасный май»: режиссер снимал их в 1962 году в Париже почти одновременно. Несмотря на это, фильмы непохожи: первый стал классикой научной фантастики, второй — образцом синема верите.

Garage Screen, 13 августа

«Мальбэк» и Сюзанна

«Мальбэк» считается одним из главных коллективов неопопа — такое определение сайт The Flow дал новой популярной музыке, которая ищет свою аудиторию в интернете и заигрывает с экспериментами. Наиболее известные песни группы — «Туманы», «Равнодушие» и «Стильный бит» — созданы фронтменом Романом Варниным вместе с вокалисткой Сюзанной Абдуллой. Помимо музыки пара успела пожениться, родить ребенка и устроить несколько громких скандалов, а альбом «Думаешь, это конец?» станет последним с участием Сюзанны: обе стороны уже ударились в собственные поп-эксперименты. Однако музыканты по-прежнему выступают вместе — и, возможно, это одно из последних совместных шоу.

«Главклуб Green Concert», 13 сентября

Российская креативная неделя

Российская креативная неделя — ключевое событие и точка пересечения для представителей креативных индустрий. Программа фестиваля в этом году охватывает 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование — все эти сферы включены в понятие «креативные индустрии». На три дня парк Горького превратится в единое бизнес-пространство, а каждая тематика 14 направлений будет представлена в уникальном зрелищном формате на главной сцене.

Парк Горького, 11–13 сентября

«Тридцать три знака»

Проект, созданный командой Центрального выставочного зала «Манеж», объединяет серию уличных инсталляций, посвященных кириллическому алфавиту. Выставка раскрывает взаимосвязь традиционной русской культуры, актуального искусства, современного шрифтового дизайна и типографики с неповторимым городским пространством Санкт-Петербурга. В этот раз центром выставочного проекта станет огромный лабиринт, выполненный в форме свитка, прогуливаясь по которому зритель не просто попадет внутрь масштабной игры-инсталляции, но и посмотрит на привычные всем нам знаки и символы под совершенно новым углом.

Манеж, до 14 октября

«Новое кино Австрии»

Фестиваль «Новое кино Австрии» — ежегодный смотр главных премьер молодого германоязычного кинематографа. В этом году зрителей ждут отчаянная мелодрама «Оскар и Лилли», черная комедия на грани с триллером «Повезло», забавная драма о левой буржуазии «Революционеры (в прошлом)», масштабная и дорогая экранизация романа Германа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд» и остросюжетный док об опасной жизни братьев наших меньших «Космические собаки». Неожиданной особенностью программы стала связь трех фильмов с Россией: Оскар и Лили — дети беженцев из Чечни, пытающиеся адаптироваться к новой, только внешне благоустроенной и спокойной жизни, революционеры (в прошлом) пытаются помочь семье своего русского друга, нелегально покинувшего родину, а фильм о космических собаках целиком снят в Москве на русском языке.

«Музеон», 14–19 сентября

Родившийся в советском Севастополе в семье полярного летчика художник Константин Батынков воспроизводит особую реальность — почти без отношения к происходящему. Он не расставляет акцентов и смотрит панорамно, а фокусировка его интереса непредсказуема. Этот отстраненный взгляд предопределяет содержание его работ. «Всюду жизнь» — серия новых черно-белых крупноформатов, где Батынков с присущей ему специфически русской иронией изображает родную страну, наблюдаемую им то ли со стороны обочины цивилизации, то ли из космоса, то ли из окна троллейбуса на Коровинском шоссе.

Центр современного искусства «Винзавод», до 20 сентября

Ural Music Night

Каждый год на Ural Music Night Екатеринбург становится одной большой концертной площадкой: музыканты выступают на сценах, вписанных в городское пространство, а музыка всех жанров и стилей звучит не только в десятках баров и кафе, но и в библиотеках и скверах. Для Екатеринбурга это событие сравнимо по масштабу c Moscow Music Week, а проведение фестиваля несколько раз откладывалось из‑за пандемии, но все-таки состоится 18 сентября — вместо более привычных для посетителей летних месяцев.

«ЛитераТула»