Во время пандемии фонд современного искусства V–A–C запустил корпоративный журнал V–A–C Observer, один из выпусков которого посвящен путешествиям по России. «Афиша Daily» публикует избранные рекомендации из путеводителя. В программе — стрит-арт-Екатеринбург, конструктивистский Ростов-на-Дону, курортные города Кавказа и нетуристический Петербург.

Екатеринбург: современное искусство, природа и локации из книг

Белая башня © Донат Сорокин/ТАСС

Стася Дементьева Продюсер Пройдите по главной улице города, проспекту Ленина, — от Дворца молодежи до главного корпуса Уральского университета. Перед Плотинкой заверните налево, на набережную Рабочей Молодежи, и полюбуйтесь фразой Тимы Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» (оставшейся после 4-й Уральской биеннале современного искусства), великой рекой Исеть и лодочниками. Если хотите еще стрит-арта — записывайтесь на экскурсии к Леше Шахову, который расскажет про «Карт-бланш» и «Стенографию». Дальше — тот самый сквер (отстояли!). Впереди увидите Драму — скейтерский спот рядом с одноименным театром, сразу за ним — «Ельцин-центр» и несколько небоскребов, формирующих деловой квартал «Екатеринбург-Сити». Здесь не забудьте посмотреть на другой берег — вы увидите белоснежный конструктивистский стадион «Динамо», а за ним маячит Усадьба Расторгуевых-Харитоновых XIX века с классным парком и прудом с уточками. В том же районе обратите внимание на Литературный квартал. Садитесь на метро и езжайте до станции «Уралмаш» — гуляем в парке Победы, по бульвару Культуры и смотрим на бывший отель «Мадрид» и Белую башню (снова конструктивизм!). На любителя — Северное кладбище с лакшери-надгробиями лидеров Уралмашевской ОПГ. Для литераторов — переулок Замятина в микрорайоне Эльмаш — именно здесь проходили события в первых главах «Петровых в гриппе». А рядом лес: 20 минут пешком, и вы уже на Калиновке жарите шашлычки и кормите лебедя с рук. Если хочется еще природы в городе, уезжайте на Уктус, Большой Конный полуостров или Каменные палатки. Если вам, как и лодочникам из первого маршрута, нравятся водные виды спорта, познакомьтесь с ребятами из UralSerf и покатайтесь на сапе рядом с городом или в самом Екатеринбурге. Еще можно сгонять в природный парк «Оленьи ручьи» и поплакать от уральской красоты. Если любите милитари, для вас открыт Музей военной техники под открытым небом в Верхней Пышме, а если нравится шик, спешите в город Березовский.

Ростов-на-Дону: конструктивизм, набережная и мозаики

Театр драмы им. М.Горького © Wikimedia Commons

Ксюша Протосевич Продюсер Доберитесь до центральной улицы — Большой Садовой в районе Университетского переулка — и сразу же сверните в сторону Дона, чтобы открыть для себя неочевидные, но самые притягательные зоны города. Именно здесь можно увидеть исторические постройки, колорит местных жителей, галерейные домики с бельем на весь двор и понять, почему Ростов так часто сравнивают с Одессой. А если хотите увидеть эти места глазами местных деятелей андеграундного искусства 80-х — участников легендарного сообщества «Искусство или смерть», отправляйтесь в это путешествие вместе со спектаклем Всеволода Лисовского «Волшебная страна» (или прочитайте заранее книгу!). По окончании прогулки отправляйтесь на Театральную площадь, чтобы увидеть «Театр-трактор». Так местные жители называют памятник эпохи конструктивизма — Театр драмы им. М.Горького, построенный в форме комбайна по проекту Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Кстати, в Лондонском музее истории архитектуры Россию представляют всего два макета: собор Василия Блаженного и ростовский Театр драмы. Что еще можно посмотреть:

— Комплекс складских сооружений XIX века, построенных по инициативе купца Парамонова. После — открытый бассейн с ключевой проточной водой, легендарное место силы местных жителей. Ныне отдан в частную собственность.

— Двор арт-центра Makaronka — граффити у бывшей макаронной фабрики, оставшиеся там после одноименного фестиваля в 2012 году.

— Кластер С52 — бывшие обкомовские склады, которые превратились в современное креативное пространство. Сквозняк — известный всем поклонникам рэпа двор: здесь встречались участники из проекта «Объединенная каста». Двор находится на Садовой улице.

— Туалет на Газетном — самый известный общественный туалет города, который прославился благодаря творческим группировкам Ростова. В нем проходили выставки, перформансы, акции протеста, а теперь его закрыли и на его месте сделали кафе.

— Дом-гигант — еще один интересный объект для любителей конструктивизма. В доме на улице Профсоюзной 20 подъездов, более 350 квартир. И если посмотреть на дом сверху, то можно увидеть, что он построен в форме ключа.

— Набережная Дона — место силы и излюбленный маршрут для прогулок ростовчан.

— Мозаика в переходах, созданная в 1970–80-х годах вручную из обычной кафельной плитки в подземных переходах города. Каждый переход выполнен в отдельном стиле, а каждое панно посвящено отдельной тематике.

Кавказ: Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск

Пятигорск © Денис Абрамов/РИА «Новости»

Маша Аванесова Руководитель отдела маркетинга Начать знакомство с Пятигорском нужно от Лермонтовских ворот — входа в прогулочную зону у подножия горы Машук, расположенного чуть выше студенческого городка ПГУ, на проспекте Калинина. Имя великого поэта местечко получило недаром: Михаил Юрьевич трагически погиб на дуэли совсем неподалеку. Потом можно смело отправляться к Воротам Любви. Эстетики в самой постройке мало, но вид на Бештау роскошный. Дальше — покататься на канатной дороге и подняться на вершину Машука, где дух-захватывает-как-красиво, оттуда спуститься к «Эоловой арфе», Китайской беседке, парковым гротам и галереям, театру оперетты, небольшому саду «Цветник» и выйти на центральную улицу города — «Бродвей» aka проспект Кирова. Город соткан из ажурных зданий в различных стилях от классицизма до модерна. Обратите внимание на кофейню Гукасова, Ермоловские ванны или жилые дома у театра оперетты — сплошное дореволюционное очарование. Изучив Пятигорск, отправляйтесь в город-санаторий Ессентуки. На центральной железнодорожной станции обязательно попробуйте местное мягкое мороженое «из окошка» напротив цветочных лавок, не пожалеете. Рядом с вокзалом вход в курортный парк, смело ныряйте туда и начинайте прогулку. Жемчужина этого места — грязелечебница им. Семашко. Здание в античном стиле занимает половину квартала в курортной зоне и выполняет свою изначальную функцию с 1915 года. Затем можно снова вернуться в парк и найти там Николаевские ванны, построенные специально для последнего наследника русского престола — цесаревича Алексея, которые также принимают своих пациентов по сей день. Кисловодский парк украдет у вас минимум день. Главный секрет успеха любого туриста там — удобная обувь: уверяю, у вас проснется щекочущее чувство азарта и захочется залезть на все камни, пройти по всем маршрутам терренкура и, возможно, даже намочить ножки в местных ручьях. Парк также можно проехать на велосипеде или взять неподалеку конную экскурсию за пределами города. В глубине этого ландшафтного красавчика таится Долина роз — шедевр местных садовников. Также можете поискать «Говорящую муху» или подняться на гору Малое Седло. Не забывайте про главное правило курортника «на водах» — выпить целебной минералочки за 40 минут до приема пищи. Найти ее можно в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Железноводске. В последнем также расположился старинный парк с каскадной лестницей и озером.

Санкт-Петербург: острова, бары и вкусная еда

«Севкабель-порт» © sevcableport.ru

Анна Панфилец Руководитель отдела медиации Помимо классики (погулять в Летнем саду, сесть в кораблик у Спаса на Крови — можно совместить с разводом мостов, — подняться на Исаакиевский собор, съездить в Петергоф, пить на Рубинштейна) еще можно: — Выйти из поезда и прогуляться до самого красивого места на Невском Tiger Lily, чтобы поесть и выпить коктейлей с цветами. — Сходить в тихий приятный бар — например, в «Луч» на Некрасова, 50. Владелец популярных петербургских баров «Базин» и «Варшава» Миша в кооперации с друзьями открыл место, где можно пить вино и есть чикетти, которые ребята придумывают сами и постоянно обновляют. Мои фавориты — с сыром и персиками. — Погулять по Крестовскому острову, лучше на велосипеде. Можно прокатиться под переправой Бетанкура и узнать о борьбе горожан за сохранение конструктивизма. — Поехать на Васильевский остров в «Севкабель-порт», если уже надоело ходить в Новую Голландию, — там есть хороший веганский ресторан с ведж-шефом Викторией Мосиной, большой террасой и нетронутыми витринными окнами. Рама с фигурным переплетом привезена из Комарово с развалин почты середины прошлого века, и еще там около 200 комнатных растений. Выбирайте лисички и боулы.