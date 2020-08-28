«Ночь кино» в Москве, громкие премьеры Strelka Film Festival by Okko, большой концерт молодых гитарных исполнительниц, выступления Хаски и «Аукцыона», интерактивная инсталляция в Центре «Марс» и спектакль о новой реальности — в еженедельной подборке событий недели от «Афиши Daily».

Фестиваль «Ночь кино»

«Видение»

Ежегодный кинофестиваль «Ночь кино» пройдет 29 августа. В этот день состоятся более 350 кинопоказов, а программу фестиваля дополнят лекции и встречи с режиссерами. Среди главных пунктов программы — сериал Константина Богомолова «Хороший человек», а также «Последний министр» Романа Волобуева и «Игра на выживание» Карена Оганесяна. Отдельную кинопрограмму представит журнал «Искусство кино» — на ней покажут «Видение» Наоми Кавасэ с Жюльетт Бинош в главной роли, «Бесконечную поэзию» Алехандро Ходоровского, фильм братьев Дарденн «Молодой Ахмед» и антиутопию Каролины Поджи и Джонатана Винеля «Джессика навсегда». Вход на фестиваль свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

«Сатанинское танго»

Снятый в монохромной черно-белой палитре фильм Белы Тарра основан на одноименном романе его постоянного соавтора Ласло Краснахоркаи и разделен на двенадцать глав. Вместе они образуют эпическое повествование о несовершенном человеческом мире, который не изменился и не стал лучше с момента своего возникновения, а будто стоит на одном и том же проклятом месте в ожидании собственной смерти. Общий хронометраж фильма — семь часов, съемки длились два года, а зрители впервые смогут увидеть полную версию на большом экране. Garage Screen, 29 августа.

«Мать и сын»

«Мать и сын» — эталонная картина Александра Сокурова, в которой он достигает духовных и художественных высот поэта и живописца одновременно. Его потустороннее по духу кино граничит с шедеврами романтической живописи и содержит в себе тайну столь же возвышенную и непостижимую — это фильм о любви и природе, о материнско-сыновней связи и о смерти. Garage Screen, 30 августа.

«Ундина»

На Strelka Film Festival by Okko покажут романтическую сказку от одного из важнейших представителей «берлинской школы» Кристиана Петцольда. Ундина — историк-урбанист, завораживающая туристов рассказами об архитектурной истории Берлина. Имя девушки накладывает отпечаток и на ее личную жизнь, которая развивается по законам древнего мифа: она должна погубить бросившего ее Йоханнеса, а неожиданно вспыхнувшим взаимным чувствам к водолазу Кристофу суждено угаснуть. Фильму также будет посвящен выпуск нового подкаста Okko «Как в жизни» — премьеру обсудят кинокритики Егор Беликов и Егор Сенников. Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 1 сентября

«Удалить историю»

Комедия режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна о проблемах и зависимостях цифровой эпохи во многом вдохновлена прозой Мишеля Уэльбека, а сам писатель играет в фильме эпизодическую роль. Трое главных героев — друзья средних лет с ворохом проблем: у одного, по собственному признанию, есть кредитки всех банков Франции, вторая — таксистка, которая не может получить больше одной звездочки в мобильном приложении, третью шантажирует эротическим видео студент, с которым она случайно переспала. Российская премьера фильма состоится на Strelka Film Festival by Okko, а кинокритик Денис Рузаев будет писать про каждый фильм программы для соцсетей @okkomovies. Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 31 августа.

«Никогда, редко, иногда, всегда»

Американка Элиза Хиттман пару лет назад заявила о себе «Пляжными крысами» — фильмом об осознании гомосексуальности в среде гомофобных гопников, а теперь закрепила статус восходящей звезды американского инди. Главная героиня «Никогда, редко, иногда, всегда» — 17-летняя Отем, которая, узнав о своей беременности, решает ехать в нью-йоркскую клинику из родной Пенсильвании, а единственной спутницей Отем в пугающей поездке становится ее двоюродная сестра Скайлар, вместе с которой они подрабатывают за кассой местного супермаркета. Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 2 сентября.

Mint Music Home Live

Большой сборный концерт от онлайн-проекта фестиваля «Дикая мята», который собирает главных молодых исполнительниц с гитарами. Алена Швец продолжает линию нашумевшей певицы Гречки — она опирается на бесхитростные гитарные переборы и ничем не приукрашенные истории из жизни молодежи, Александра Горбачева под нехитрым псевдонимом Мусор разбирается примерно с теми же поколенческими проблемами, а Маяк, исполняющая лоуфайный акустический инди, осваивает набор переживаний двадцатилетних. «Главклуб Green Concert», 28 августа.

Summer Sound: «Кис-кис»

Основной движущей силой коллектива «Кис-кис» являются две харизматичные девушки — вокалистка и барабанщица. Они исполняют откровенные треки о сексе без обязательств, разрушительных вписках, стремных тиндер-свиданиях и подростковой повседневности. В качестве музыкального сопровождения — мощный и примитивный гаражный рок в сопровождении взвинченных синтезаторных партий. Gipsy, 2 сентября.

«Аукцыон» в «Главклубе»

На протяжении всего творческого пути «Аукцыон» совмещает темы абсурда, насмешливой иронии и неконтролируемого хаоса с утонченным лиризмом, драматизмом и проницательной интеллигентностью. Сейчас это одна из главных групп эпохи ленинградского рок-клуба, возглавляемая Леонидом Федоровым и Олегом Гаркушей и не потерявшая своей актуальности. На концерте музыканты исполнят песни с одной из наиболее популярных записей группы — альбома 1993 года «Птица». «Главклуб Green Concert», 4 сентября.

Summer Sound: Хаски

Хаски выстрелил в 2017 году с альбомом «Любимые песни (воображаемых) людей» — сборником мрачных высказываний о жизни в омуте русской хтони. Артист рассказывал про ад панельных домов, деградацию, насилие и власть, лихой экзистенциальный беспредел, а его визитной карточкой стала фраза «Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица». В конце 2018 года Хаски сам подвергся преследованиям со стороны правоохранителей — силовики срывали его концерты по всей России. На Summer Sound артист выступит с большим концертом, в программу которого войдут и песни с полноформатника, и последние синглы. Gipsy, 3 сентября.

Выставка «Hi, Human. Портал в будущее»

Проект Центра «Марс» направлен на изучение развития цифрового будущего, где исследователями являются и человек, и машина. Интерактивная инсталляция представляет собой автономный самообучающийся арт-объект, выраженный акустической, цветовой и кинетической синестезией. Посетители ощущают «единство чувств», реагируя на созданную авторами среду, благодаря которой возникает дополнительное восприятие цвета и звука. Инсталляция запускается только в присутствии человека, а каждый новый участник преобразовывает футуристичное арт-пространство. Центр «Марс», до 30 сентября.

Выставка «Каскад-2020. ≈ Всегда, кроме когда нет»

180 подростков в возрасте до 18 лет на протяжении учебного года работали вместе с известными художниками и кураторами на трех выставочных площадках Москвы (Музей Москвы, Галерея современного искусства «Триумф», галерея Ground Solyanka) над созданием собственных проектов, концептуально независимых друг от друга. Итогом этой работы стала выставка «≈ Всегда, кроме когда нет». Каждый из представленных на ней проектов — искреннее высказывание на темы личных границ, диалога поколений и осмысления собственного возраста от подростков из разных городов России. Музей Москвы, до 15 сентября.

Спектакль «24+»