«Ночь кино» в Москве, громкие премьеры Strelka Film Festival by Okko, большой концерт молодых гитарных исполнительниц, выступления Хаски и «Аукцыона», интерактивная инсталляция в Центре «Марс» и спектакль о новой реальности — в еженедельной подборке событий недели от «Афиши Daily».
Фестиваль «Ночь кино»
Ежегодный кинофестиваль «Ночь кино» пройдет 29 августа. В этот день состоятся более 350 кинопоказов, а программу фестиваля дополнят лекции и встречи с режиссерами. Среди главных пунктов программы — сериал Константина Богомолова «Хороший человек», а также «Последний министр» Романа Волобуева и «Игра на выживание» Карена Оганесяна. Отдельную кинопрограмму представит журнал «Искусство кино» — на ней покажут «Видение» Наоми Кавасэ с Жюльетт Бинош в главной роли, «Бесконечную поэзию» Алехандро Ходоровского, фильм братьев Дарденн «Молодой Ахмед» и антиутопию Каролины Поджи и Джонатана Винеля «Джессика навсегда». Вход на фестиваль свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
«Сатанинское танго»
Снятый в монохромной черно-белой палитре фильм Белы Тарра основан на одноименном романе его постоянного соавтора Ласло Краснахоркаи и разделен на двенадцать глав. Вместе они образуют эпическое повествование о несовершенном человеческом мире, который не изменился и не стал лучше с момента своего возникновения, а будто стоит на одном и том же проклятом месте в ожидании собственной смерти. Общий хронометраж фильма — семь часов, съемки длились два года, а зрители впервые смогут увидеть полную версию на большом экране.
Garage Screen, 29 августа.
«Мать и сын»
«Мать и сын» — эталонная картина Александра Сокурова, в которой он достигает духовных и художественных высот поэта и живописца одновременно. Его потустороннее по духу кино граничит с шедеврами романтической живописи и содержит в себе тайну столь же возвышенную и непостижимую — это фильм о любви и природе, о материнско-сыновней связи и о смерти.
Garage Screen, 30 августа.
«Ундина»
На Strelka Film Festival by Okko покажут романтическую сказку от одного из важнейших представителей «берлинской школы» Кристиана Петцольда. Ундина — историк-урбанист, завораживающая туристов рассказами об архитектурной истории Берлина. Имя девушки накладывает отпечаток и на ее личную жизнь, которая развивается по законам древнего мифа: она должна погубить бросившего ее Йоханнеса, а неожиданно вспыхнувшим взаимным чувствам к водолазу Кристофу суждено угаснуть. Фильму также будет посвящен выпуск нового подкаста Okko «Как в жизни» — премьеру обсудят кинокритики Егор Беликов и Егор Сенников.
Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 1 сентября
«Удалить историю»
Комедия режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна о проблемах и зависимостях цифровой эпохи во многом вдохновлена прозой Мишеля Уэльбека, а сам писатель играет в фильме эпизодическую роль. Трое главных героев — друзья средних лет с ворохом проблем: у одного, по собственному признанию, есть кредитки всех банков Франции, вторая — таксистка, которая не может получить больше одной звездочки в мобильном приложении, третью шантажирует эротическим видео студент, с которым она случайно переспала. Российская премьера фильма состоится на Strelka Film Festival by Okko, а кинокритик Денис Рузаев будет писать про каждый фильм программы для соцсетей @okkomovies.
Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 31 августа.
«Никогда, редко, иногда, всегда»
Американка Элиза Хиттман пару лет назад заявила о себе «Пляжными крысами» — фильмом об осознании гомосексуальности в среде гомофобных гопников, а теперь закрепила статус восходящей звезды американского инди. Главная героиня «Никогда, редко, иногда, всегда» — 17-летняя Отем, которая, узнав о своей беременности, решает ехать в нью-йоркскую клинику из родной Пенсильвании, а единственной спутницей Отем в пугающей поездке становится ее двоюродная сестра Скайлар, вместе с которой они подрабатывают за кассой местного супермаркета.
Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 2 сентября.
Mint Music Home Live
Большой сборный концерт от онлайн-проекта фестиваля «Дикая мята», который собирает главных молодых исполнительниц с гитарами. Алена Швец продолжает линию нашумевшей певицы Гречки — она опирается на бесхитростные гитарные переборы и ничем не приукрашенные истории из жизни молодежи, Александра Горбачева под нехитрым псевдонимом Мусор разбирается примерно с теми же поколенческими проблемами, а Маяк, исполняющая лоуфайный акустический инди, осваивает набор переживаний двадцатилетних.
«Главклуб Green Concert», 28 августа.
Summer Sound: «Кис-кис»
Основной движущей силой коллектива «Кис-кис» являются две харизматичные девушки — вокалистка и барабанщица. Они исполняют откровенные треки о сексе без обязательств, разрушительных вписках, стремных тиндер-свиданиях и подростковой повседневности. В качестве музыкального сопровождения — мощный и примитивный гаражный рок в сопровождении взвинченных синтезаторных партий.
Gipsy, 2 сентября.
«Аукцыон» в «Главклубе»
На протяжении всего творческого пути «Аукцыон» совмещает темы абсурда, насмешливой иронии и неконтролируемого хаоса с утонченным лиризмом, драматизмом и проницательной интеллигентностью. Сейчас это одна из главных групп эпохи ленинградского рок-клуба, возглавляемая Леонидом Федоровым и Олегом Гаркушей и не потерявшая своей актуальности. На концерте музыканты исполнят песни с одной из наиболее популярных записей группы — альбома 1993 года «Птица».
«Главклуб Green Concert», 4 сентября.
Summer Sound: Хаски
Хаски выстрелил в 2017 году с альбомом «Любимые песни (воображаемых) людей» — сборником мрачных высказываний о жизни в омуте русской хтони. Артист рассказывал про ад панельных домов, деградацию, насилие и власть, лихой экзистенциальный беспредел, а его визитной карточкой стала фраза «Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица». В конце 2018 года Хаски сам подвергся преследованиям со стороны правоохранителей — силовики срывали его концерты по всей России. На Summer Sound артист выступит с большим концертом, в программу которого войдут и песни с полноформатника, и последние синглы.
Gipsy, 3 сентября.
Выставка «Hi, Human. Портал в будущее»
Проект Центра «Марс» направлен на изучение развития цифрового будущего, где исследователями являются и человек, и машина. Интерактивная инсталляция представляет собой автономный самообучающийся арт-объект, выраженный акустической, цветовой и кинетической синестезией. Посетители ощущают «единство чувств», реагируя на созданную авторами среду, благодаря которой возникает дополнительное восприятие цвета и звука. Инсталляция запускается только в присутствии человека, а каждый новый участник преобразовывает футуристичное арт-пространство.
Центр «Марс», до 30 сентября.
Выставка «Каскад-2020. ≈ Всегда, кроме когда нет»
180 подростков в возрасте до 18 лет на протяжении учебного года работали вместе с известными художниками и кураторами на трех выставочных площадках Москвы (Музей Москвы, Галерея современного искусства «Триумф», галерея Ground Solyanka) над созданием собственных проектов, концептуально независимых друг от друга. Итогом этой работы стала выставка «≈ Всегда, кроме когда нет». Каждый из представленных на ней проектов — искреннее высказывание на темы личных границ, диалога поколений и осмысления собственного возраста от подростков из разных городов России.
Музей Москвы, до 15 сентября.
Спектакль «24+»
Спектакль Михаила Угарова о новом миропорядке, который основан на взаимном доверии и свободной любви. В основе повествования лежит классический любовный треугольник, на примере которого раскрываются казусы частной жизни. Спектакль поставлен по пьесе Максима Курочкина, во многом состоящей из монологов актеров Школы нового кино.
«Театр.doc», 31 августа.