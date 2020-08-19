Еженедельная подборка событий недели возвращается после долгого периода онлайн-мероприятий. В программе ближайших дней — саммит зумеров, фестивали экспериментального и документального кино, а также премьеры, концерты и вечеринки.

Московский международный фестиваль экспериментального кино

MIEFF, Московский международный фестиваль экспериментального кино, пройдет в Москве в пятый раз. Фестиваль фокусируется на работах видеоартистов и кинематографистов, которые работают на стыке различных художественных практик. В этом году международная конкурсная программа фестиваля включает 29 работ, которые выполнены режиссерами из 21 страны. Музей современного искусства «Гараж», 19–25 августа.

Summit Z8

Представители поколения Z уже сегодня влияют на перемены в современном мире, а завтра будут полностью определять правила игры. «Афиша Daily» дает возможность молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет быть услышанными и рассказать, каким будет завтрашний день, выступить со своими идеями публично на площадке Института архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка». В дневной программе — десять выступлений зумеров на различные темы, от моды до экологии, а в вечерней — концерт петербургской группы «Увула» во дворе института. Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 22 августа.

Открытие фестиваля Doker

Международный фестиваль документального кино акцентирует внимание на независимой авторской мировой кинодокументалистике во всех ее проявлениях. «Докер» вырос из одноименного проекта показов авторского неигрового кино с целью исследования и демонстрации в России всевозможных жанров и форм мирового документального кинематографа как отдельного направления киноискусства. В 2020 году фестиваль пройдет в Москве в шестой раз, а фильмом открытия станет лента «Уроки любви» польских режиссерок Каси Матеи и Малгожаты Голишевской. Киноцентр «Октябрь» на Новом Арбате, 21 августа.

Ретроспектива Барбары Хаммер

Авангардная художница Барбара Хаммер создала более 80 фильмов и была признана пионером квир-кино. Работая в основном с видео, Хаммер посвятила свою художественную практику проблемам телесности и приданию видимости маргинализированной культуре. В течение жизни художница получила несколько крупных наград и участвовала в выставках по всему миру. Двухчастная ретроспективная программа включает в себя ранние экспериментальные фильмы художницы, радикальные работы 1970–1990-х, а также ее первый полнометражный фильм «Нитратные поцелуи». Музей современного искусства «Гараж», 22–23 августа.

Signal

Фестиваль музыки и архитектуры Signal-2020 объявил программу. Он пройдет (уже в четвертый раз) с 20 по 23 августа в Никола-Ленивце в Калужской области; гостей ждет насыщенная музыкальная составляющая и завораживающие арт-объекты от ведущих современных художников. Музыкальный Signal пройдет на двух сценах — главной (собственно Signal) и концертной (Meadow). Хедлайнеры — Vladimir Ivkovic, Blawan, Bambounou — физически находиться в Никола-Ленивце не будут и выступят на главной сцене в виде 8-метровых голограмм, подготовленных студией Sila Sveta. Никола-Ленивец, 20–23 августа.

«Banksy»

В широкий прокат выходит документальный фильм о самом известном представителе стрит-арта в мире, снятый британским режиссером Элио Эспаньей. Обычно кинокартины о вольных художниках похожи на их работы: написаны широкими яркими мазками, которые лишь в финале складываются в понятное и ясное послание. Эспанья предлагает посмотреть на Бэнкси обстоятельно и последовательно: режиссер пошагово проходит путь от первых нью-йоркских граффити, к которым британец не имеет никакого отношения, до последней громкой выходки Бэнкси, когда на аукционе Sotheby’s в 2018 году картина «Девочка с воздушным шаром» была пропущена через встроенный в раму шредер. С 20 августа.

«Темная материя»

Серия вечеринок «Темная материя» проводится в Москве с 2014 года, привлекая адептов холодного звука, гипнотического вокала и пульсирующих арпеджиаторов. Хедлайнером пятничного мероприятия станет Алексей Облезин из Ульяновска, выступающий под псевдонимом Bd01db, — идеолог и сооснователь промогруппы 6:36 AM и резидент клуба «Ось». Алексей готовит для нас двухчасовую программу в своем фирменном стиле, а компанию ему составят резиденты лейбла — Monowavе, Velvet Velour и Opposing Churches. Powerhouse, 21 августа.

«В ожидании варваров»

Экранизация романа южноафриканского писателя Джона Кутзее, получившего Нобелевскую премию; фильм — англоязычный дебют колумбийского режиссера Сиро Герры, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Размеренная жизнь могущественной и деспотичной Империи прерывается объявлением чрезвычайного положения в связи со слухом о готовящемся нападении коренных народов, так называемых варваров, на границе. После недолгого расследования военные отправляются в экспедицию за пределы Империи, где берут в плен нескольких варваров. Их жестоко пытают и убивают, а в это время местный чиновник пытается спасти молодую пленницу. С 6 августа.

Концерт Jars в Powerhouse