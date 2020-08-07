С 24 по 27 сентября в Сочи пройдет этап Формулы 1. Он станет первой в текущем сезоне гонкой со зрителями, а на уикенд запланирована широкая программа развлечений. Мы выбрали пять причин посетить Гран-при России.

Атмосфера гоночного уикенда

В 2020 году календарь гонок Формулы 1 претерпел существенные изменения: из‑за пандемии серия стартовала на четыре месяца позже запланированного срока, а все события проходят при пустых трибунах. Этап в Сочи станет первой в календаре текущего года гонкой, которая пройдет со зрителями , поэтому посетители Гран-при смогут в полной мере ощутить атмосферу гоночного уикенда. Организаторы гонки проделали большую работу, чтобы обезопасить зрителей в условиях пандемии, поэтому все меры безопасности будут соблюдены.

Апогей борьбы за титул

Гран-при Формулы 1 в Сочи традиционно попадает на осенние месяцы, когда борьба за чемпионский титул серии достигает пика. Из‑за изменений в расписании гонок этого года предсказать обладателя титула еще сложнее, поскольку общее количество этапов сократится, а в календарь добавятся новые, еще не знакомые большинству пилотов трассы. Главным претендентом на титул считается Льюис Хэмилтон — шестикратный чемпион мира, однако на трассе в Сочи традиционно силен его партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас, который и попробует бросить британцу вызов.

Захватывающая гонка поддержки

Помимо основного события уикенда, в Сочи пройдет и гонка поддержки — Формула 2. Пилоты этой серии выступают на одинаковой технике, а на первый план выходит индивидуальное мастерство и умение работать над оптимальными настройками машин. Равенство технических возможностей обеспечивает зрелищную борьбу и большое количество обгонов. Кроме того, гоночный уикэнд Формулы 2 состоит сразу из двух гонок — субботней и воскресной, а в личном зачете серии лидирует россиянин Роберт Шварцман.

Фестивальная программа

Гран-при России — это не только гоночный этап, но и атмосфера праздника. На время гоночного уикенда Сочи превратится в фестиваль развлечений, а на территории автодрома пройдут десятки мероприятий. Ключевыми событиями Гран-при (конечно же, помимо гонки Формулы 1) станут концерты российских исполнителей на Центральной площади. Посещение этих выступлений входит в стоимость билета на этап, однако успеть побывать на всех площадках — настоящий вызов.

Отдых на побережье и в горах

Этап в Сочи проходит в разгар «бархатного сезона», и совместить посещение Гран-при с отдыхом на побережье Черного моря — оптимальное решение для туриста. После Олимпийских игр 2014 года в Сочи появилось множество объектов инфраструктуры — отелей, ресторанов и развлекательных парков, поэтому найти интересное занятие в городе очень легко. Решение найдется даже для тех, кто не любит пляжный отдых — горы Красной поляны находятся в шаговой доступности от городской территории.

Болельщикам, которые мечтают окунуться в мир Формулы 1, стоит поторопиться — с 24 августа стартует очередной этап повышения цен. Сейчас — оптимальное время, чтобы приобрести билеты и испытать яркие впечатления от посещения четырехдневного уикенда.