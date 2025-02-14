Как Бриджит Джонс повлияла на девушек из комедий

Всего спустя 10 лет после «Дневника Бриджит Джонс» и «Секса в большом городе» девушки уже не будут пенять себе за неидеальную внешность. Лена Данем из «Девчонок», раздражающе часто обнажающаяся в первых сезонах, вызвала на себя ту бурю, которую десятилетие прежде вызывала Рене Зеллвегер с «поросячьими глазками». Ее тело в форме груши, целлюлит, а главное, полное нежелание презирать себя за такую фигуру и изводить себя занятиями и диетами стали причиной волны интернет-абьюза в начале 2010-х, а позже знамением общего курса массмедиа на бодипозитив. Героини «Девчонок» не просто переосмыслили женский опыт из «Секса в большом городе», а вывели на первый план то, чему на самом деле так мало уделено внимания в истории Кэрри и Бриджит Джонс, — самоопределение и выстраивание гармоничных отношений с окружающими. «Девчонки» раздражают во многом тем, что все герои будто бы на наших глазах учатся говорить от своего лица, минуя классические игры, в которые играют люди. Если Бриджит Джонс и Марк Дарси танцуют кругами, чтобы просто объясниться во взаимной симпатии, то герои «Девчонок» ругаются, шутят и общаются, не фильтруя себя и находя общие места на ощупь в окружающем хаосе. Наследницы «Девчонок» — две часто укуренные подружки из малобюджетного сериала «Брод-Сити», которые наслаждаются временем, проведенным вместе, не концентрируясь на поиске партнера. Микрокосм их собственных отношений, а не романтическая линия — главное и самое ценное в комедии, снятой почти на коленке двумя девушками. Никаких опасностей девичьей дружбы и прочего мусора из деревенских пересудов там не осталось.