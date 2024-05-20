Тест: угадайте российский фильм по его зарубежному названию

Думали, это было сложно? Вот теперь будет по-настоящему трудно: отгадайте, какая советская киноклассика в США издавалась под названием «My Name Is Ivan» («Меня зовут Иван»)?

«Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского «Мой друг Иван Лапшин» (1984) Алексея Германа «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Леонида Гайдая