Тест: угадайте российский фильм по его зарубежному названию

Начнем с простого: что за русский фильм скрывается под английским названием «Hipsters» («Хипстеры»)?
Дальше!
А какое отечественное кино на английском адаптировали как «Son of a Rich» («Сын богача»)?
Дальше!
Усложняем: какая советская сказка шла в американском прокате под названием «The Magic Voyage of Sinbad» («Волшебное путешествие Синдбада»)?
Дальше!
А какая советская сказка на Западе известна как «Jack Frost» («Джек Фрост»)?
Дальше!
От советских сказок — к российским: никогда не догадаетесь, какой отечественный фильм прячется под названием «Upon the Magic Roads» («По волшебным дорогам»).
Дальше!
Еще сложнее: какой небезызвестный советский фильм на итальянских экранах шел как «Crociera di lusso per un matto» («Роскошный круиз для психа»)?
Дальше!
Думали, это было сложно? Вот теперь будет по-настоящему трудно: отгадайте, какая советская киноклассика в США издавалась под названием «My Name Is Ivan» («Меня зовут Иван»)?
Дальше!
Мировая феминистская повестка добралась и до российского кинематографа. Или нет? Какой отечественный фильм на Amazon Prime Video можно найти по названию «Me Too».
Дальше!
Какой российский экшн завирусился на Западе под названием «Why Dont You Just Die!» («Почему бы тебе просто не умереть»)?
Дальше!
«The Spacewalker» («Космический путешественник») — что это за отечественная космодрама?
Дальше!
Немного российской фантастики: какой отечественный сайфай вышел на зарубежные экраны под названиями «Dark Planet» («Темная планета») и «Prisoners of Power» («Узники власти»)?
Дальше!
А теперь суперсложный вопрос только для настоящих кинознатоков: какой советский фантастический фильм скрывается под названием «Voyage to the Prehistoric Planet» («Путешествие на доисторическую планету»)?
Дальше!