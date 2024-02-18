От «Лихорадки субботнего вечера» до «Криминального чтива: 10 лучших танцев Джона Траволты

«Остаться в живых» (1983)
«Staying Alive»
Технически безупречная, но выбивающаяся из повествования сцена вполне могла бы быть отдельным музыкальным клипом, а не эпизодом из фильма. Это полноценный балетный номер. Сиквел «Лихорадки субботнего вечера» не стал культовым, но всем поклонникам творчества Траволты можно с ним ознакомиться. Сценарист и режиссер «Остаться в живых» — Сильвестр Сталлоне, а сам фильм можно условно назвать «„Рокки“ про танцора».
«Будь круче» (2005)
«Be Cool»
Чили Палмер, переквалифицировавшийся из гангстеров в продюсеры, танцует с хозяйкой небольшого рекорд-лейбла. Танец этот примечателен разве что тем, что цитирует сцену, которая стоит на первом месте в этом списке, да и сам фильм, несмотря на неплохую литосновуЭто экранизация одноименного романа Элмора Леонарда, классика современной американской прозы, по чьим книгам сняты, например, «Поезд на Юму» с Кристианом Бейлом и Расселом Кроу и «Джеки Браун» Квентина Тарантино., посредственный. Первая часть приключений Чили, «Достать коротышку» (1995), напротив, шедевр криминальной комедии, вот только танцев в нем нет.
«Уж кто бы говорил-2» (1990)
«Look Who’s Talking Too»
Оригинальный «Уж кто бы говорил» стал коммерческим хитом, и сиквел сняли на скорую руку. Критики разгромили его (шутки, выстроенные вокруг того, как Брюс Уиллис озвучивает мысли младенца, поднадоели уже в первой части), но устоять перед шармом сцены, где Траволта танцует под «All Shook Up» Элвиса Прэсли с малышами в детском саду, невозможно.
«Лак для волос» (2007)
«Hairspray»
В этом фильме Джон Траволта сыграл маму главной героини, стесняющуюся своей полноты. Сначала она не хочет выходить на улицу, боясь, что люди будут над ней смеяться, а потом, вдохновившись примером дочери, исполняет зажигательный танец в откровенном по ее прежним меркам наряде.
«Эксперты» (1989)
«The Experts»
В СССР на секретной базе КГБ выстроена полноразмерная модель американского городка. Советские агенты, пытаясь постичь американскую душу, привозят туда ни о чем не подозревающего героя Траволты, чтобы исследовать его повадки и натренировать своих солдат вести себя по-американски. Танцевальный номер здесь сродни дипломатической миссии: именно после него советская шпионка и американский танцор влюбятся друг в друга.
«Городской ковбой» (1980)
«Urban Cowboy»
Еще один фильм о квинтэссенции американской культуры: в центре сюжета — соревнования по родео на механическом быке. В танцевальной сцене Траволта демонстрирует многогранность своего таланта: оказывается, ему подвластны не только диско и твист, но и ковбойские кантри-танцы.
«Идеально» (1985)
«Perfect»
«Бриолин» (1978)
«Grease»
Предельно романтичный мюзикл о школьной любви закрепил за Траволтой статус звезды и взорвал прокат: при бюджете в $6 млн «Бриолин» собрал почти $400 млн. И фильм, и театральный мюзикл, по мотивам которого он снят, в Америке стали классикой — по сей день «Бриолин» ставят на сценах школьных театров.
«Лихорадка субботнего вечера» (1978)
«Saturday Night Fever»
Отец Джона Траволты был полупрофессиональным игроком в американский футбол, а мама — актрисой, певицей и танцовщицей. Именно она привела его в нью-йоркский драматический кружок. Юный Траволта, бросив школу, в 16 лет начал выступать в мюзиклах и исполнять небольшие роли в голливудских фильмах. «Лихорадка субботнего вечера» стала для него прорывом. При бюджете в $3,5 млн она собрала в прокате почти $240 млн, а многие сцены (например, проход под Staying Alive из вступления или танец диско в клубе) мгновенно стали культовыми. Как вспоминал Траволта, изначально танцевальный эпизод был снят иначе, но ему удалось уговорить режиссера изменить финальный монтаж так, чтобы в кадре было его тело целиком, а не только голова.
«Криминальное чтиво» (1995)
«Pulp Fiction»
В 80-е Траволта стал суперзвездой, но к 90-м его карьера забуксовала. Упомянутая выше мелодрама «Идеально» и, например, «Прокол» Брайана Де Пальмы провалились в прокате. «Смотрите, кто заговорил» собрал внушительную кассу, но там Траволта был скорее вспомогательным персонажем, а не главным героем. О нем начали говорить в прошедшем времени — как о звезде мюзиклов 80-х, чьи лучшие дни давно позади.
Изначально роль Винсента Веги должен был исполнить Майкл Мэдсен, уже отметившийся танцевальным номером с отрезанием уха в предыдущем хите Тарантино «Бешеные псы», но оказался занят в другом проекте.
Как потом вспоминала Ума Турман, она нервничала перед съемками, боясь показаться деревянной и неуклюжей на фоне профессионального танцора Траволты. В итоге твист в их исполнении считается одной из лучших танцевальных сцен в истории кино. Вот как ее снимали (все внимание — на не перестающего танцевать вместе с актерами Квентина Тарантино).