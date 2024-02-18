От «Лихорадки субботнего вечера» до «Криминального чтива: 10 лучших танцев Джона Траволты

Отец Джона Траволты был полупрофессиональным игроком в американский футбол, а мама — актрисой, певицей и танцовщицей. Именно она привела его в нью-йоркский драматический кружок. Юный Траволта, бросив школу, в 16 лет начал выступать в мюзиклах и исполнять небольшие роли в голливудских фильмах. «Лихорадка субботнего вечера» стала для него прорывом. При бюджете в $3,5 млн она собрала в прокате почти $240 млн, а многие сцены (например, проход под Staying Alive из вступления или танец диско в клубе) мгновенно стали культовыми. Как вспоминал Траволта, изначально танцевальный эпизод был снят иначе, но ему удалось уговорить режиссера изменить финальный монтаж так, чтобы в кадре было его тело целиком, а не только голова.