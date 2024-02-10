«Очевидное невероятное» отдает теплой ламповостью прозы Булычева , ведь он, при всей своей едкости, был очень комфортным (но не конформным) автором. С первых кадров сериала главным двигателем действия становится ностальгия. Она не злобная, не сатирическая, не зубоскалит и не выводит из себя. Это ностальгия по теплому вечеру когда‑то в молодости, когда не было забот и не нужно было думать о завтрашнем дне. И сейчас, как ни странно, самое время для эскапизма и посещения пелевинского чердака советской духовности, где нет места абсурду, уютно пахнет выпечкой, лишь в аквариуме золотая рыбка что‑то бормочет о необходимости загадать третье желание. Но вам просто нравится быть хозяином говорящей рыбы и больше ничего не хочется менять.