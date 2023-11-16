Серьезное расхождение с книжным каноном — цвет глаз Гарри Поттера. В книгах несколько раз подчеркивается, что они, как и у его мамы Лили, зеленые. У Дэниела Рэдклиффа голубые глаза, и он даже пробовал носить линзы, но от них началось раздражение, так что затею пришлось оставить, и до самого конца поттерианы главный герой так и остался голубоглазым.