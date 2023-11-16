Разработка фильма началась в 1997 году. Продюсер Дэвид Хейман хотел запустить в производство экранизацию какой‑то популярной детской книги, и его первым выбором был «Огр под лестницей» Дианы Уинн ДжонсОна же — автор книги «Ходячий замок», по которой снято одноименно аниме Хаяо Миядзаки., но позже он передумал и решил снять «Гарри Поттера».
Дэниелу Рэдклиффу на момент начала съемок было всего 11 лет, но тем не менее этот фильм не был его кинодебютом. До этого юный актер уже снялся в эпизодической роли в политическом триллере «Портной из Панамы» и драме «Дэвид Копперфилд».
Рэдклифф не был первым кандидатом на главную роль. Режиссер Крис Коламбус настаивал на Лиаме Эйкене, с которым он уже успел поработать на фильме «Мачеха».
Джоан Роулинг требовала, чтобы все исполнители главных ролей были британцами, потому Эйкен не подошел.
Одиннадцатилетний Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли, прислал режиссеру видеоролик, где он читает рэп о том, как хочет сыграть эту роль.
Текст был примерно такой: «Hello there, my name is Rupert Grint. I hope you like this and don’t think I stink» («Привет, меня зовут Руперт Гринт. Надеюсь, вам все понравится и вы не решите, что я лажаю»).
Джоан Роулинг утвердила Эмму Уотсон на роль Гермионы после первой же кинопробы, однако продюсеры и режиссер не были так уверены в ее кандидатуре.
В итоге ей пришлось проходить кастинг аж восемь раз.
«…девочка с густыми каштановыми волосами, уже переодевшаяся в школьную форму. Ее передние зубы были чуть длиннее, чем надо», — так описана Гермиона в книге. Изначально Эмме Уотсон думали сделать зубной протез для более аутентичного вида, но с ним она с трудом говорила, и от идеи пришлось отказаться.
Подбор актеров оказался настолько нервной работой, что директор по кастингу Сьюзи Фиггис уволилась до начала съемок. Перед этим она постоянно ругалась с продюсерами и режиссером, которые никак не могли выбрать подходящих актеров-детей.
Съемки проводились в спешке. Продюсеры старались успеть к празднику 4 июля, когда в кино идут целыми семьями. Успеть все равно не удалось — фильм вышел только в ноябре, — но это не помешало ему стать хитом.
В режиссерском кресле вполне мог оказаться Стивен Спилберг, но его видение проекта оказалось слишком авторским (например, он собирался добавить в первый фильм элементы «Тайной комнаты» и других последующих книг) и договориться с продюсерами ему не удалось. В итоге Спилберг ушел снимать другой фильм с героем-ребенком — «Искусственный интеллект».
Роулинг, поклонница всего британского, хотела, чтобы фильм снял автор «Бразилии», «Двенадцати обезьян» и «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» британец Терри Гиллиам, но его кандидатура не устроила Warner Bros.
В конце концов «Гарри Поттер и философский камень» доверили снимать Крису Коламбусу. Продюсеров привлекал успех его предыдущего детского хита — «Один дома».
Американское название фильма — «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone», а не «Harry Potter and the Philosopher’s Stone». Кажется, продюсеры решили, что слово philosopher’s («философский») может отпугнуть публику и заменили более волшебным socrecer’s (sorcerer’s stone — это буквально «камень волшебника»).
Из‑за этого все сцены, где шла речь о философском камне, пришлось снять дважды: актеры сначала говорили «philosopher’s stone», а в следующем дубле — «sorcerer’s stone».
Алан Рикман, исполнитель роли Северуса Снегга, был выбран лично Джоан Роулинг. Чтобы актер мог лучше вжиться в роль, она рассказала ему детали биографии персонажа, о которых на тот момент не было известно читателям книг. Вероятно, он узнал, что Снегг никогда не причинит вреда Гарри из‑за любви к его матери.
Серьезное расхождение с книжным каноном — цвет глаз Гарри Поттера. В книгах несколько раз подчеркивается, что они, как и у его мамы Лили, зеленые. У Дэниела Рэдклиффа голубые глаза, и он даже пробовал носить линзы, но от них началось раздражение, так что затею пришлось оставить, и до самого конца поттерианы главный герой так и остался голубоглазым.
Кентерберийский собор рассматривался как одна из локаций для съемок (его интерьеры отлично подходили для сцен в Хогвартсе). Колдовство и «языческие темы», затронутые в фильме, отпугнули руководство собора. Съемки сорвались.
А вот в Глостерском соборе, наоборот, обрадовались возможности помочь съемочной группе. Преподобный Николас Бери, настоятель Глостерского собора, оказался поклонником книг о Гарри Поттере и разрешил съемки. Поднялся шум, протестующие писали письма в местные газеты, требуя остановить богохульство. В итоге съемки прошли успешно, а в собор теперь водят экскурсии по поттеровским местам.
При бюджете в $125 млн «Гарри Поттер и философский камень» собрал в прокате почти миллиард долларов, став самым прибыльным фильмом 2001 года.