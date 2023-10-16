— Есть песни группы «СБПЧ», которые трогают меня до слез, до мурашек, в которых я слышу свой внутренний голос. Это «Нельзя сказать короче». Я услышала ее в первый раз на концерте «СБПЧ». На тот момент мы еще не придумали с Кириллом ни одной совместной песни, и я не была в составе группы. Помимо того, что песня невероятно красивая, я была просто потрясена тем, как люди реагировали, как они знали слова, пели, плакали и танцевали. Это было невероятно. Очень люблю песню «Соленое»: «Это море соленое, или ты просто расплакалась!» (Напевает.) Это припев. Естественно, мне дико нравятся «Злой» и «Береги». Но я так буду долго вспоминать. (Смеется.) Пожалуй, этого пока достаточно.