— Не считая небольших проектов, указанных на «Кинопоиске», ваша первая большая работа на экране — сериал «Большая секунда» (2020). Почему вы до этого особо не снимались?
— Потому что меня не снимали. Как и все, я ходила на пробы, и на этот сериал меня тоже позвали: пришла, утвердили, и поэтому снялась.
— В «Большой секунде» у вас была нежная, мечтательная роль. В «Убить Риту» вы прямо Черная мамбаГлавная героиня «Убить Билла», сыгранная Умой Турман.. Насколько сложно было воплотить такой экспрессивный образ?
— Не сложно. Это часть моей натуры. Разные режиссеры используют разные свойства моего характера. Для Маши (Марии Агранович, режиссерки сериала «Убить Риту». — Прим. ред.) была нужна такая моя грань — и я полностью в нее погрузилась.
— Какая героиня вам ближе: Арина из «Большой секунды» или Рита?
— Они все мне близки, они все я.
— Переклички с «Убить Билла», начиная с названия, — они ненамеренные? Я понимаю, что вы актриса, а не сценаристка и не режиссер, но сами вы как чувствуете?
— Честно говоря, ни с чем не хочу сравнивать наш сериал. Он уникальный, странный, в нем смешение разных стилей, много юмора, экшена, красивая картинка благодаря невероятной работе операторской группы.
— Что вас привлекло в сценарии?
— Что привлекло… Можно побегать, попрыгать, применить как‑то умение по владению своим телом. Мне очень нравится, когда есть возможность куда‑то залезть, откуда‑то спрыгнуть, добежать, сделать трюк. Это в первую очередь меня и заинтересовало.
— Что было самое сложное на подобных съемках?
— Съемки постельных сцен.
— Насколько вы насмотренный человек в плане российских сериалов и российского кино вообще?
— Я обожаю кино и сериалы, если есть возможность, конечно, смотрю их. Просто возможность не всегда есть. Но при этом большое внимание я уделяю российскому кинематографу. Хотя за последнее время мне ничего особо не понравилось. Я смотрела наши фильмы и сериалы скорее в качестве полезной информации, чтобы знать, что творится в отечественной индустрии.
— Это была преамбула к следующему вопросу: «Убить Риту» — крутая, жанровая работа, триллер с черной комедией. При этом у нас, как мне кажется, с жанровым кино и сериалами в России все плохо. Как вы думаете почему?
— «… Леху Штыря в дом инвалидов».
— Это вполне жанровое кино. Просто вышло оно лет пять назад (в 2017 году. — Прим. ред.).
— Вы рассматриваете актерство как профессию, или это что‑то вроде отдушины?
— Интересно, в связи с чем вы задали такой вопрос? У меня есть красный диплом об окончании Щукинского театрального института, который является доказательством того, что я изучила и владею основами актерской профессии. Я проработала с 2014 по 2019 год в Театре Олега Табакова, и поэтому могу сказать: актерство — моя профессия. Душа моя льнет и к актерской игре, и к пению. С ранних лет я мечтала выступать на сцене, петь, играть и танцевать.
— Есть ли люди, с которыми вам особенно хотелось бы поработать? Режиссеры, сценаристы, артисты?
— «Убить Риту» снимался прошлым летом. Соответственно, с того момента я нигде не играла, занималась только музыкой… Мне очень нравится режиссерка Саша Кулак — вот, пожалуй, с ней я бы с превеликим удовольствием поработала. Я восхищаюсь режиссером и хореографом Олегом Глушковым, мечтаю о совместном проекте.
— Давайте тогда немного поговорим о музыке. Топ лучших российских музыкантов за последние пару-тройку лет, на ваш взгляд.
— Есть один музыкант, который лично мне очень интересен, — это «тима ищет свет». Я слежу за его творчеством, начиная с проекта «Стоп-кран», который считаю гениальным, — он сделал его, когда ему было всего пятнадцать лет. Тима дикий и самобытный.
Рома Mujuice, мой старый друг, которого я обожаю и считаю, что он бесконечно талантлив. Kate NV, но назвать ее российской артисткой сложно, потому что она давно уже подписана на иностранных лейблах и, возможно, даже более известна за рубежом, чем у нас. Вот, пожалуй, три основных музыканта, которые приходят мне на ум.
— А давайте я еще про музыку спрошу, по-моему, это вам как будто немного интереснее. Почему, на ваш взгляд, в последние лет пять-шесть стал так популярен русский рэп? Как он стал доминирующим жанром в российской музыке?
— Рэп был, есть и будет популярен. Я не сильно разбираюсь в зарубежном рэпе, еще меньше в отечественном, но у меня закачано несколько жемчужин, в основном узнаю о них из канала Mental Drama. Этот канал придумал мой друг Алексей Киселев во время ковида. Разные музыканты и творческие люди выкладывают там свои плейлисты. И вот плейлисты от Алексея часто состоят из андеграундных жемчужин мировой рэп-индустрии. О популярности современного русского рэпа среди российского слушателя могу судить лишь по количеству прослушиваний на стримингах, но сама им не увлекаюсь.
— В телеграм-каналы сейчас перекочевала, кажется, и вся музыкальная журналистика. Знаете ли вы вообще о существовании ее в России? Есть ли она, по-вашему мнению, и читаете ли вы, например, что пишут об альбомах «СБПЧ»?
— Шурик Горбачев — главное подтверждение существования музыкальной журналистики в России. Я подписана на несколько каналов о музыке: «Новая музыка. Максимально коротко», «Гоша на дискотеке», «What is that Sound: Заметки о музыке». Эти все каналы ведут русские музыкальные обозреватели. То, что попадается мне о нашей группе, я всегда читаю и с трепетом слежу за реакцией слушателей.
— Есть мнение, что музыкальная журналистика как жанр давно умерла.
— Столько мнений! Что мне до чужих, со своими бы делами разобраться. (Смеется.) Я думаю, с музыкальной журналистикой все нормально. В любой области, которая кому‑то интересна, что‑то происходит.
— Вы упоминали, что увлекаетесь керамикой. Расскажите об этом подробнее.
— Я мечтаю заняться лепкой, а пока восторженно собираю шедевры рук Нади Лихогруд (московская художница и скульпторка. — Прим. ред.). Более того, Надя согласилась сделать нам обложку для сингла «Береги». Работая над идеей обложки, она попросила меня, Кирилла и Стаса (Кирилл Иванов и Станислав Астахов, солист и басист группы «СБПЧ». — Прим. ред.) выслать свои детские фотографии и, посмотрев их, слепила двух мальчиков и одну девочку. Отвезла их на берег Волги и там на рассвете сфотографировала. Эту фотографию мы и сделали обложкой нашего сингла «Береги».
Наде в своих работах удается передать тонкое ощущение светлой грусти уходящего детства. Еще я собираю керамику Светы Мамонтовой (московская художница и керамистка. — Прим. ред.), которая называет себя Lota Lota. У нее дикий стиль и прекрасный вкус. Керамика сестер Чельцовых занимает в моем доме и в сердце почетное место.
— Если возможно, назовите три, четыре, десять, сколько хотите, лучших, любимых песен «СБПЧ».
— Есть песни группы «СБПЧ», которые трогают меня до слез, до мурашек, в которых я слышу свой внутренний голос. Это «Нельзя сказать короче». Я услышала ее в первый раз на концерте «СБПЧ». На тот момент мы еще не придумали с Кириллом ни одной совместной песни, и я не была в составе группы. Помимо того, что песня невероятно красивая, я была просто потрясена тем, как люди реагировали, как они знали слова, пели, плакали и танцевали. Это было невероятно. Очень люблю песню «Соленое»: «Это море соленое, или ты просто расплакалась!» (Напевает.) Это припев. Естественно, мне дико нравятся «Злой» и «Береги». Но я так буду долго вспоминать. (Смеется.) Пожалуй, этого пока достаточно.