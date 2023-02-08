Тест: сможете ли вы пережить День сурка, принимая решения за героя Билла Мюррея?

12 февраля, ровно 30 лет назад, вышел «День сурка». Его главный герой был вынужден переживать один и тот же день своей жизни на протяжении многих лет, пока, наконец, не понял, что все это время был порядочной скотиной, и не изменил себя. Сможете вспомнить, какие решения он принял на пути исправления?