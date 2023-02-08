Тест: сможете ли вы пережить День сурка, принимая решения за героя Билла Мюррея?

Начнем с простого. Какая профессия у главного героя?
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Сюжет фильма выстроен вокруг предсказания тезки главного героя, сурка Фила. Какой прогноз он дал?
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Осознав бесконечность Дня сурка, герой решил извлечь выгоду из такой ситуации и первым делом соблазнил легкомысленную Нэнси Тейлор, выдав себя за ее одноклассника. Предварительно он уточнил несколько фактов ее биографии. А что Фил не спрашивал?
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Изучив рутину инкассаторов, Фил сумел ограбить банк без единого выстрела. Более того, никто даже не понял, что деньги украли. Как ему это удалось?
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В исступлении Фил попытался похитить сурка. Как прокомментировал его коллега Ларри такой странный поступок?
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Решив совершать добрые дела, Фил помог влюбленной парочке, подтолкнув их к вступлению в брак. Будущих жениха и невесту зовут Фред и Дебби. А какой актер (на момент съемок фильма совсем еще молодой и незнаменитый) играет Фреда?
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Один из самых раздражающих персонажей фильма — назойливый страховой агент Нед. Каким образом Фил «расправился» с ним, встав на путь душевного исцеления?
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Если Фил застрял в Дне сурка, казалось бы, навечно, то другой персонаж фильма, бездомный пожилой человек, в этот день умер. Как Фил его спас?
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Подобрев, вместо циничной и ернической речи Фил прочитал трогательный, воодушевляющий монолог о зиме, чем сорвал овацию собравшейся публики. В этот монологе он вспоминал русского писателя. Какого?
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Чтобы окончательно очаровать Риту, Фил продемонстрировал ей своей мастерство создания ледяных скульптур. Что именно он изваял?
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