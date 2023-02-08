Реклама
Тест

Тест: сможете ли вы пережить День сурка, принимая решения за героя Билла Мюррея?

Линар Феткулов
Сегодня в 17:40
12 февраля, ровно 30 лет назад, вышел «День сурка». Его главный герой был вынужден переживать один и тот же день своей жизни на протяжении многих лет, пока, наконец, не понял, что все это время был порядочной скотиной, и не изменил себя. Сможете вспомнить, какие решения он принял на пути исправления?
Начнем с простого. Какая профессия у главного героя?
Дальше!
Сюжет фильма выстроен вокруг предсказания тезки главного героя, сурка Фила. Какой прогноз он дал?
Дальше!
Осознав бесконечность Дня сурка, герой решил извлечь выгоду из такой ситуации и первым делом соблазнил легкомысленную Нэнси Тейлор, выдав себя за ее одноклассника. Предварительно он уточнил несколько фактов ее биографии. А что Фил не спрашивал?
Дальше!
Изучив рутину инкассаторов, Фил сумел ограбить банк без единого выстрела. Более того, никто даже не понял, что деньги украли. Как ему это удалось?
Дальше!
В исступлении Фил попытался похитить сурка. Как прокомментировал его коллега Ларри такой странный поступок?
Дальше!
Решив совершать добрые дела, Фил помог влюбленной парочке, подтолкнув их к вступлению в брак. Будущих жениха и невесту зовут Фред и Дебби. А какой актер (на момент съемок фильма совсем еще молодой и незнаменитый) играет Фреда?
Дальше!
Один из самых раздражающих персонажей фильма — назойливый страховой агент Нед. Каким образом Фил «расправился» с ним, встав на путь душевного исцеления?
Дальше!
Если Фил застрял в Дне сурка, казалось бы, навечно, то другой персонаж фильма, бездомный пожилой человек, в этот день умер. Как Фил его спас?
Дальше!
Подобрев, вместо циничной и ернической речи Фил прочитал трогательный, воодушевляющий монолог о зиме, чем сорвал овацию собравшейся публики. В этот монологе он вспоминал русского писателя. Какого?
Дальше!
Чтобы окончательно очаровать Риту, Фил продемонстрировал ей своей мастерство создания ледяных скульптур. Что именно он изваял?
Дальше!
Повторить тест
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»