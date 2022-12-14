Большой бада-бум: 5 документальных фильмов о ядерной угрозе

«Сахаров. Две жизни » (2021), реж. Иван Проскуряков
Документально-театральная зарисовка о советском разработчике водородной бомбы и лауреате Нобелевской премии мира академике Андрее Сахарове. Через призму его сложной, насыщенной событиями и людьми жизни зрители смогут познакомиться с обстоятельствами, в которых он был вынужден работать, и множественными «я», которые с большим трудом сосуществовали внутри одного человека в разные периоды его жизни.
Сегодня имя Сахарова носят и проспект в Москве, и университет в Минске. Часть планеты Земля помнит его как ученого, стоящего у истоков ядерного оружия Советского Союза. Другая часть планеты запомнила речи Андрея Дмитриевича в стенах Государственной думы и его общественно-политическую деятельность в качестве правозащитника-диссидента. Наука во имя смерти и гуманизм во славу жизни — вечный дуализм, терзающий судьбу физика-теоретика, желавшего заниматься наукой, а вовсе не разрабатывать оружие, способное погубить жизнь на всей планете.
«Человек, который спас мир» (2014), реж. Питер Энтони
«The Man Who Saved the World»
Документальный байопик, стильно подсвечивающий незаслуженно забытую страницу холодной войны и отважного офицера, который предотвратил реальную ядерную угрозу. События разворачиваются в 1983 году, когда офицер Станислав Петров был на дежурстве в командном центре в подмосковном Серпухово. 26 сентября сработала тревога — советская спутниковая система зафиксировала запуск межконтинентальных баллистических ракет, летящих из США в СССР.
Одна из главных заслуг Петрова — оперативная реакция на тревогу. Разобравшись с данными, офицер заподозрил сбой системы, смог исправить его, а также аргументированно убедить начальство не отвечать на запуск ракет со стороны государства-агрессора. Наземный радар был на его стороне и, в отличие от спутников, не фиксировал запуска оружия. В картине Петров уже в 2000-е едет в США, где знакомится с американскими военными, которые показывают ему ракетную шахту, выведенную из эксплуатации после ложного запуска.
«Ядерное оружие: Переломный момент» (2010), реж. Бен Годдард
«Nuclear Tipping Point»
В этой картине фокус с ядерной угрозы смещен на размышления о ней. В кадре собираются самые разные «говорящие головы» — от политиков и актеров до общественных деятелей и активистов. Некоторые из них имеют прямо противоположные точки зрения на мир вокруг, но риски, связанные с применением ядерного оружия, которое у ряда стран имеется в арсенале, становятся объединяющим для всех фактором.
Четыре экс-чиновника американского правительства (Сэм Нанн, Генри Киссинджер, Джордж Шульц и Уилльям Дж.Перри) рассказывают о том, как холодная война не превратилась в ядерную, подталкивая общество к мнению о важности ядерного разоружения. Картина создана при поддержке Nuclear Threat Initiative — некоммерческой и «беспристрастной» (так гласит слоган в уставе) организации по глобальной безопасности. Ее деятельность сосредоточена на снижении биологических и ядерных угроз для человечества. В качестве закадрового рассказчика выступает Майкл Дуглас.
«Атомные бомбы: Тринити и что было потом» (1995), реж. Питер Кьюран
«Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie»
А в этом доке повествуется об американских испытаниях ядерного оружия — от первых опытов с «Тринити» в рамках знаменитого Манхэттенского проекта до подписания международного договора о запрете ядерных испытаний. Благодаря массивной хронике, состоящей из архивных съемок, эпизодов из лабораторий и научных центров, а также «говорящих голов» ученых, можно сложить достаточно широкое впечатление о том, как с ядерным оружием планировали обращаться в Соединенных Штатах.
Картина не столь эмоциональна, как хотелось бы. Сухая методичная интонация редко прерывается вкраплением чего‑то человеческого — есть в частности интервью с военными учеными-физиками, витиевато и даже эмпатично размышляющими о применении ядерного оружия. Отдельного внимания заслуживает беседа с отцом водородной бомбы Эдвардом Теллером — своего рода американским Сахаровым, не испытывающим никаких угрызений совести (по крайней мере, перед камерой).
«Атомное кафе» (1982, США), реж. Джейн Лоудер, Кевин Рафферти, Пирс Рафферти
«The Atomic Cafe»
Документальный found footageЖанр «найденной пленки»., искуссно сотканный из кинохроники разных лет и учебных фильмов, которые показывали военнослужащим американской армии на заре холодной войны. Здесь минимум авторского видения, так или иначе присущего документальному кино, ведь всякий документ — в первую очередь взгляд автора, его смонтировавшего. Однако акценты в фильме все равно расставлены недвусмысленно — на государственной пропаганде, дезинформирующей общество в отношении ядерной угрозы.
Идеальный контраст создает закадровая реакция на представленные в фильме пропагандистские отрывки — как в классических американских ситкомах, где‑то за кадром смеются люди, будто бы по команде невидимого администратора. «Взрыв атомной бомбы — одно из самых красивых зрелищ, которые может увидеть человек», — говорит диктор в учебном фильме 1940–1950-х годов. Кажется, за прошедшие десятилетия изменилось многое — сегодня нормальный человек вряд ли согласится с таким утверждением.