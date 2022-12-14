Большой бада-бум: 5 документальных фильмов о ядерной угрозе

Одна из главных заслуг Петрова — оперативная реакция на тревогу. Разобравшись с данными, офицер заподозрил сбой системы, смог исправить его, а также аргументированно убедить начальство не отвечать на запуск ракет со стороны государства-агрессора. Наземный радар был на его стороне и, в отличие от спутников, не фиксировал запуска оружия. В картине Петров уже в 2000-е едет в США, где знакомится с американскими военными, которые показывают ему ракетную шахту, выведенную из эксплуатации после ложного запуска.