«Принца драконов» не без оснований считают идейным продолжением невероятно успешного мультсериала канала Nickelodeon «Аватар: Легенда об Аанге» (например, в топ-250 «Кинопоиска» он занимает третье место после «Во все тяжкие» и «Офиса»). Дело в том, что одним из шоураннеров проекта выступил Аарон Эхаз, работавший над «Аватаром», а также над «Футурамой». От «Легенды об Аанге» создатели мультсериала и правда позаимствовали многое. В центре сюжета опять группа ребят из разных племен с великой миссией, ради которой им нужно обойти полмира. Вселенная «Принца драконов» также разделена на народы всевозможных стихий, которые олицетворяют не только, как в «Аватаре», культурно-этническое, но и сексуальное разнообразие. Также среди героев есть люди с ограниченными возможностями: например, авторы ввели в повествование тетю принцев Амайю — немую воительницу, изъясняющуюся на языке жестов (в «Аватаре», напомним, была слепая девочка Тоф). Помимо этого, мультсериалу от своего духовного прародителя досталась смесь серьезного, местами даже мрачного сюжета и уморительных гэгов, часть которых связана с харизматичными питомцами главных героев.