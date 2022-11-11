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Мультики
Смена «Аватара»: «Принц драконов» — волшебный мультсериал, который пора посмотреть
Арсений Омельченко
Сегодня в 14:41
На «Нетфликсе» после трехлетнего перерыва вышел четвертый сезон классного, но не слишком популярного в России америме (американского аниме) «Принц драконов», которым занимаются создатели культового фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге». Поскольку стриминг продлил шоу сразу до седьмого сезона, мы решили, что пора подвести промежуточные итоги.

О чем

Мир «Принца драконов» поделен на две части — королевство людей и магическую страну Зедию, населенную эльфами и прочей волшебной живностью, включая драконов, следящих за порядком и стерегущих границу. Все магические существа имеют связь с одной из шести стихий (солнце, луна, звезды, земля, небо и океан), и лишь люди ей обделены. Поэтому они придумали седьмую форму — темную магию, забирающую силу у убитых колдовских созданий. С ее помощью придворному магу и советнику короля Харроу Вирену удается сразить повелителя драконов и нарушить царивший веками шаткий мир между королевствами.

Скорбящие по великому владыке эльфы снаряжают отряд убийц, чтобы ответить кровью на кровь и убить короля Харроу. Они достигают успеха, но в самой партии происходит раскол: юная эльфийка Рейла отказывается от мести и встречает маленьких принцев — способного понимать язык животных Эзрана и его приемного брата Каллума, проявляющего талант к магии. Вместе они случайно проникают в секретные покои Вирена и находят там яйцо драконьего наследника. Ребята решают вернуть его матери, чтобы подарить миру надежду на воцарение нового принца драконов. Но для этого им нужно проникнуть в самое сердце Зедии. По пятам за ними следуют вчерашние друзья — дети захватившего власть в королевстве Вирена — хитрая чародейка Клаудия и хвастливый гвардеец Сорен.

Сходство и отличия от «Аватара»

«Принца драконов» не без оснований считают идейным продолжением невероятно успешного мультсериала канала Nickelodeon «Аватар: Легенда об Аанге» (например, в топ-250 «Кинопоиска» он занимает третье место после «Во все тяжкие» и «Офиса»). Дело в том, что одним из шоураннеров проекта выступил Аарон Эхаз, работавший над «Аватаром», а также над «Футурамой». От «Легенды об Аанге» создатели мультсериала и правда позаимствовали многое. В центре сюжета опять группа ребят из разных племен с великой миссией, ради которой им нужно обойти полмира. Вселенная «Принца драконов» также разделена на народы всевозможных стихий, которые олицетворяют не только, как в «Аватаре», культурно-этническое, но и сексуальное разнообразие. Также среди героев есть люди с ограниченными возможностями: например, авторы ввели в повествование тетю принцев Амайю — немую воительницу, изъясняющуюся на языке жестов (в «Аватаре», напомним, была слепая девочка Тоф). Помимо этого, мультсериалу от своего духовного прародителя досталась смесь серьезного, местами даже мрачного сюжета и уморительных гэгов, часть которых связана с харизматичными питомцами главных героев.

© Netflix

Но главное сходство сериалов — отсутствие деления на хороших и плохих персонажей. По словам самого Эхаза, самые интересные злодеи часто не знают, что они злодеи. Здешние герои легко переходят из стана врагов в ряды друзей и наоборот. А любой разрушительный посыл мотивирован чередой трагических событий, застарелых обид и непроговоренных травм, которые молодежь пытается залечить. При этом создатели шоу решили избавиться от условно восточного сеттинга и обратиться к европейскому фэнтези в духе «Властелина Колец».

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Это отчасти лишило мультсериал визуальной фишки: в отличие от «Аватара», он очень похож на другие фэнтезийные шоу. Зато такой подход развязал создателям руки. Свою вселенную они населяют самыми невероятными существами и народами, которые сосуществуют в шаткой, но по-своему прекрасной гармонии. Собственно, за излишний эклектизм и непроработанный, чересчур сложный по сравнению с тем же «Аватаром», мир «Принца драконов» поначалу слегка журили критики и въедливые зрители. Также не все были довольны качеством анимации, однако ко второму-третьему сезону с этой проблемой удалось справиться. А начиная с четвертого авторы пообещали заняться более глубокой проработкой вселенной «Принца драконов»: лучше разъяснить зрителям ее законы.

Разбор 4-го сезона

Осторожно, в этой главе есть спойлеры!

С окончания трехсезонной арки про спасение малыша Зима, того самого принца драконов, прошло два года (в реальной жизни — все три). Отношения между королевством людей и Зедией постепенно налаживаются под мудрым правлением подрастающего короля Эзрана, но дружеский визит королевы Зубеи и вымахавшего Зима прерывает одно событие. Оказывается, Клаудии под руководством звездного эльфа Ааравоса удалось вернуть к жизни отца, но пока лишь на время. Вместе они проникают на Штормовой Шпиль и похищают посох Вирена, с помощью которого они смогут найти тюрьму звездного эльфа, освободить его и завершить ритуал воскрешения. Чтобы помешать им, команде героев нужно обойти всех архидраконов — и первым из них станет могучий владыка царства эльфов земли Рекс Игнеус.

Четвертый сезон открывает вторую фазу «Принца драконов», которая также продлится три сезона, а еще ведь запланирована и третья! Напомним, что первая фаза закончилась победой над Виреном и воцарением сразу двух королей — Эзрана на человеческом троне и Зима на драконьем. Она состояла из трех книг-сезонов: «Луна», «Небо» и «Солнце». Четвертый сезон носит название «Земля», так что логично предположить, что дальше нас ждут главы «Небо» и «Солнце». А вот название седьмой главы — пока загадка. С нее, по идее, должна начаться третья фаза мультсериала. И, если рейтинги не подведут, ее, скорее всего, тоже растянут на пару-тройку книг-сезонов.

© Netflix

Первым и самым заметным отличием второй фазы стали повзрослевшие герои: дети превратились в подростков, которые обросли отношениями и ворохом личных проблем, а также претензий к миру, себе и взрослым. Самые разительные изменения происходят в лагере условно плохих. Здесь Клаудия окончательно перетягивает на себя роль главной антагонистки и самой амбивалентной героини в мультсериале: мало кто умудряется толкать мир в бездну с таким обаянием, изобретательностью, заразительным задором, а иногда и просто откровенными хохмами. От Вирена помощи мало: отец после воскрешения страдает от сильного посттравматического расстройства и панических атак. Зато ей помогает новый парень Терри — неунывающий эльф земли со странно работающим моральным компасом.

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При этом за головокружительными приключениями и вполне удачными комическими сценками создатели не забывают поговорить и о серьезных вещах, планомерно расширяя круг тем, на которые уместно рассуждать в жанре фэнтези.

Вчерашний злодей Вирен показан человеком сломленным, уязвимым, страдающим от ПТСР и прочих неврозов, без которых действительно сложно представить возвращение из мертвых.

Эзран же, столкнувшись с саботажем обозленных подданных на церемонии чествования драконов, произносит проникновенную речь о травмах социальных, которые нельзя отрицать и замалчивать. Необходимо совместными усилиями признать и проговорить свою боль и затаенные обиды — только тогда есть шанс шаг за шагом залечить старые раны или хотя бы остановить гниение и тем самым дать следующим поколениям надежду на жизнь в чуть лучшем мире. Ему вторят и взрослые, к примеру поженившиеся тетя принцев Амайя и королева солнечных эльфов Джанай, которые стараются изжить в себе мессианский комплекс и развеять миф о необходимости жертвовать личным счастьем ради общего блага, противопоставив ему полушутливую формулу «испеки два торта».

© Netflix

К сожалению, исполнение пока не дотягивает до высоких целей и больших амбиций. Чувствуется старание натянуть на каркас более масштабной истории шкуру старой системы персонажей, которая местами начинает трещать по швам. Из‑за этого сложившиеся образы героев то перегружают излишними перипетиями и конфликтами, то, напротив, забывают придумать герою внятное развитие, бросаясь затыкать сюжетные дыры. Сама история местами ощутимо пробуксовывает и изобилует филлерами, которые стараются тут же прикрыть нарочитыми шуточками, лишь добавляющими неловкости. Вдобавок немного тревожат технические несовершенства мультсериала (анимация, звук) — четвертый сезон выглядит пока едва ли не хуже предыдущего, хотя у создателей было куда больше времени и карт-бланш от Netflix на годы вперед. Впрочем, все это пока можно списать на болезни роста набирающего обороты шоу.

© Netflix

Одно можно сказать точно: стало понятно, в каком направлении движется мультсериал. Эхаз и его соавторы стараются пройти по тонкой грани между метаиронией «Рика и Морти» и звериной серьезностью костюмированных драм HBO. То, что они пытаются нащупать, можно условно окрестить «серым фэнтези», в котором в одну палитру смешиваются знакомые тропы из детских сказок, пародийных скетч-шоу и модных средневековых страшилок. Топливом для этого механизма должен служить живительный сок актуальных и наболевших социальных проблем. И, хотя авторов порой мотает из стороны в сторону, а иногда и вовсе заносит на поворотах, следить за этим экспериментом любопытно, а иногда и чертовски весело.

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