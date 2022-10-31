Мальчик-сирота (Санни Павар) и спасенный им от браконьеров бенгальский тигр отправляются в опасное путешествие через Непал и Катманду, чтобы в гималайских горах найти буддийский монастырь, монахи которого защищают диких животных. Путь героев будет непрост: перед ними встанет немало препятствий, их ждут самые невероятные приключения, во время которых дружба мальчика и тигра станет только крепче . А зрителям предстоит увидеть не только удивительные места нашей планеты, но и задуматься о ее хрупком балансе, ведь помимо развлекательного заряда и позитивных эмоций картина несет в себе экологический месседж, посвященный взаимоотношениям человека и природы.