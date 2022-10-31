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Интервью
«Мой тигр», светло горящий: авторы милого семейного фильма — о спасение планеты 🐯
Афиша Daily
Сегодня в 17:04
В прокате идет «Мой тигр» — приключенческое кино про дружбу мальчика и тигра в духе «Жизни Пи». Публикуем интервью с его авторами — исполнителями главных ролей Санни Паваром и Клаудией Джерини, а также режиссером Брандо Квиличи.

Мальчик-сирота (Санни Павар) и спасенный им от браконьеров бенгальский тигр отправляются в опасное путешествие через Непал и Катманду, чтобы в гималайских горах найти буддийский монастырь, монахи которого защищают диких животных. Путь героев будет непрост: перед ними встанет немало препятствий, их ждут самые невероятные приключения, во время которых дружба мальчика и тигра станет только крепче. А зрителям предстоит увидеть не только удивительные места нашей планеты, но и задуматься о ее хрупком балансе, ведь помимо развлекательного заряда и позитивных эмоций картина несет в себе экологический месседж, посвященный взаимоотношениям человека и природы.

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