Египетская сила: борьба за власть в трейлере политического триллера «Заговор в Каире»

У Тарика Салеха («Метропия») — египтянина из Швеции — в этом году уже вышел страшно злободневный боевик «Наемник» с Крисом Пайном про ЧВКЧастная военная компания.: подробнее — здесь. Однако «Заговор в Каире» не уступает ему в актуальности. По сюжету в Египте умирает верховный имам, чья влиятельность была сопоставима с авторитетом папы римского. Начинаются выборы, а следовательно, борьба за власть, в которую оказывается втянут юный рыбак по имени Адам, приехавший учиться в важнейший мусульманский Университет Аль-Азхар. Парень оказывается не так прост, как кажется на первый взгляд, демонстрирует недюжинную смекалку и быстро взбирается по карьерной лестнице. В связи с этим критики уже успели сравнить «Заговор в Каире» с «Пророком» Жака Одиара, где главный герой (тоже юноша) делал себя имя, но в криминальной среде. На кинофестивале в Каннах фильм Салеха получил приз за лучший сценарий.