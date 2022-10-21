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Трейлеры
Египетская сила: борьба за власть в трейлере политического триллера «Заговор в Каире»
Афиша Daily
Сегодня в 13:45
Впервые «Заговор в Каире» Тарика Салеха показали в этом году на Каннском фестивале, а с 10 ноября он выходит в российский прокат. Смотрим трейлер интригующей премьеры.

У Тарика Салеха («Метропия») — египтянина из Швеции — в этом году уже вышел страшно злободневный боевик «Наемник» с Крисом Пайном про ЧВКЧастная военная компания.: подробнее — здесь. Однако «Заговор в Каире» не уступает ему в актуальности. По сюжету в Египте умирает верховный имам, чья влиятельность была сопоставима с авторитетом папы римского. Начинаются выборы, а следовательно, борьба за власть, в которую оказывается втянут юный рыбак по имени Адам, приехавший учиться в важнейший мусульманский Университет Аль-Азхар. Парень оказывается не так прост, как кажется на первый взгляд, демонстрирует недюжинную смекалку и быстро взбирается по карьерной лестнице. В связи с этим критики уже успели сравнить «Заговор в Каире» с «Пророком» Жака Одиара, где главный герой (тоже юноша) делал себя имя, но в криминальной среде. На кинофестивале в Каннах фильм Салеха получил приз за лучший сценарий.

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Тарик СалехКрис ПайнЖак Одиар
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