От «Би-2» до Лозы: как Балабанов использовал музыку в фильмах

Алексей Балабанов говорил: «Музыка — очень важный компонент кино». И старался исповедовать то, что проповедовал. Для многих песня про плот Юрия Лозы навсегда будет ассоциироваться с «Грузом 200», а группа Sparks — со «Жмурками». Рассказываем, как придумывались саундтреки к балабановским фильмам и вспоминаем главные песни оттуда.

«Я двигаюсь эмпирически: знаю ряд вещей, которые мне нравятся, и я пробую совмещать их с картинкой. Иногда даже на этапе площадки. И все. Если получается, то останавливаюсь на этой вещи. Потому что изображение должно совпадать с музыкой, что очень редко бывает», — рассказывал Алексей Балабанов в интервью о роли музыки в своих картинах. И в этом была большая доля правды. У Балабанова таких совпадений было очень много — и музыка из многих его фильмов сейчас уже неотделима от визуального ряда.

Алексей Балабанов, еще работая на Свердловской киностудии в восьмидесятые, интересовался местной рок-сценой. Он подружился с «Наутилусом» и «Чайфом». Вокалисты обеих групп — Вячеслав Бутусов и Владимир Шахрин — потом появились в коротком документальном фильме киностудии о «новой молодежной музыке». А потом многие из местной рок-тусовки оказались в дебютном художественном фильме Балабанова — короткометражке «У меня нет друга». По словам Бутусова, они с Балабановым «с 1984 года не расставались. Постоянно у него на квартире заседания устраивали, потому что он самый взрослый из нас был и самый самостоятельный». Бутусов даже должен был сниматься в последнем фильме режиссера «Я тоже хочу».

В первых фильмах Балабанов использовал уже готовую музыку: например, Вагнера в «Счастливых днях». Но для экранизации «Замка» Кафки он позвал композитора Сергея Курехина: «Трудно было, но результат очень хороший», — говорил потом в интервью режиссер. Жена Балабанова Надежда Васильева говорила, что режиссер «очень любил Курехина, считал его гениальным. Я помню, как Сергей приехал к нам, отсмотрел весь материал, и Леша ему рассказал, что нужно в каком эпизоде по музыке. Он говорит: „Пиши что хочешь, но по эмоции я — вот это, вот это и вот это“. Курехин ушел, а потом написал замечательно все».

Музыка Курехина к «Замку» толком никак не издана, а зря

Но самой успешной музыкой к фильмам Балабанова стали не курехинские сочинения, а две звуковые дорожки к фильмам «Брат» и «Брат-2».

В первом фильме — преимущественно музыка Бутусова и «Наутилуса». Причем часто она фактически была героем фильма. Данила Багров ищет диск группы и ходит на ее концерты, со съемок клипа на одну из песен начинается сама картина. Сам Бутусов в составлении саундтрека никак не участвовал. По его словам, «когда Алексей писал сценарий, то он прописывал справа в колоночке, где какая музыка, песня будет звучать. От меня требовалось только согласие».

Клип на «Во время дождя» «Наутилуса» с кадрами из «Брата» снял сам Балабанов

Саундтреки к двум фильмам были во многом сами по себе стейтментом. В «Брате» идущий к закату ранний русский рок озвучивает мрачные петербургские улицы девяностых. В «Брате-2» новая музыка с «Нашего радио» становится звуковой дорожкой для путешествия человека новой формации в другой мир и возвращения домой.

«Полковнику никто не пишет» оказалась на альбоме «Би-2» по остаточному принципу. Шура Би-2 в подкасте «Афиши Daily» рассказывал, что у них был выбор из двух треков, но он уговорил Леву добавить ее на диск.

Изначально в фильме «Брат-2» должны были звучать песни группы «ДДТ»: на концерте «Би-2», на который приходит Данила Багров в фильме, висят афиши группы Юрия Шевчука. Однако тот, прочитав сценарий фильма, отказался отдавать свои песни в него. Как он объяснял впоследствии в интервью, ему не понравилась картина: «Ужасное, отвратительное националистическое культовое кино. „Рэмбо“, если сравнить, гуманнейшее полотно».

Балабанов попросил своего земляка Михаила Козырева, основателя «Нашего радио» и знатока по части злободневной рок-музыки. Он принес режиссеру чемодан с кассетами. Первой попалась кассета «Би-2», и Балабанову даже хотелось выстроить весь саундтрек к фильму на основе их песен. Но Козырев хотел, чтобы звуковая дорожка к «Брату-2» была похожа на модные тогда сборные саундтреки вроде звуковой дорожки к «Ромео и Джульетте» База Лурмана. Это ему удалось.

Саундтрек к «Брату-2» был идеальным сборником популярной рок-музыки того времени. «Би-2» и Земфира, Чичерина и «Танцы минус», «Океан Ельзи» и «Аукцыон», «Сплин» и Вячеслав Бутусов — песни, которые попали в фильм, надолго стали большими хитами, а кого‑то (тех же «Би-2», «Смысловые галлюцинации» и Чичерину) по факту сделали большими звездами. Следом за диском с песнями, которые звучали в фильме, появился альбом с песнями, которые не попали на первый, и альбом с треками, которые могли бы попасть в «Брат-2».

Сам Балабанов не ожидал, что музыка из «Брата-2» произведет такой эффект. У него «даже в мыслях такого не было» — и гордости он за это не испытывал: «А чем я горжусь? Я очень доволен, когда заканчиваю кино, потому что делать кино очень трудно».

И составитель саундтрека Михаил Козырев не испытывает гордости за участие в создании фильма: «Мне кажется, он умножил зло в этом мире. И последствия оказались куда более тяжелыми и разрушительными, чем я мог представить». Козырев не мог представить, «что этот фильм станет методичкой для поколений». При этом сам саундтрек он считает «хорошей работой».

Знаменитый клип на «Полковнику никто не пишет» состоит из отрывков фильма и концерта «Би-2», который снимался в январе 2000 года в Театре Ермоловой в Петербурге. «Би-2» с Балабановым договорились, что они будут в интервью ближайшие десять лет говорить, что видео было снято в Чикаго.

Если саундтрек к «Брату-2» был манифестом новой российской музыки, то музыка из «Жмурок» стала переплетением рока девяностых и западничества нового поколения героев. С одной стороны, мрачный гитарный саундтрек Бутусова и группы «Ю-Питер», с другой — популярные хиты середины девяностых вроде «Хары-мамбуру» «Ногу свело!» и «Серые глаза» Ирины Салтыковой, с третьей — виниловые радости с пластинок Sparks и Electric Light Orchestra, которые нашел герой Дмитрия Дюжева на квартире бандитов. Исследователь Юрий Доманский видит в песне «Истерика» «Агаты Кристи», звучащей в редкий момент отдыха бандитов в фильме, метафору войны и воплощение настоящего эмоционального фона в картине: «нервы на пределе и практически любая сцена заканчивается убийством». При этом сам Балабанов считает, что тексты песен в его фильмах «не имеют значения».

Музыка из «Груза 200» же стала своеобразным контрапунктом ужасам, творящимся в фильме. И это достаточно символично. «Популярные советские песни используются в фильме в разных функциях: они создают культурный фон (на самом деле весьма условный), сопровождают и иллюстрируют сюжет, служат характеристиками персонажей», — пишет исследователь Александр Флоря в своей работе, посвященной «Грузу 200». В фильме — весь цвет тогдашней советской эстрады: «В краю магнолий» группы «Ариэль», «Трава у дома» «Землян», «Вологда» «Песняров». И, главное, «Плот» Юрия Лозы, озвучивающий ожидание кошмара, который обязательно настигнет всех героев фильма.

Лозе факт использования его музыки в фильме не понравился. После просмотра фильма в передаче «Закрытый показ» на «Первом канале» в 2008 году музыкант сказал, что «песни в этом фильме подобраны неудачно, и моя песня здесь вообще ни к селу ни к городу. Никакого отношения к тому времени фильм не имеет. Фильм плохой, звуковой ряд плохой, игра актеров плохая. Этот фильм ни одного человека не сделал лучше».

Балабанов всегда ловко обходился с любой музыкой и с музыкантами. В одном из его фильмов должен был играть Сергей Шнуров. Бутусов играет самого себя в «Брате». А в последней картине режиссера «Я тоже хочу» одну из самых эмоциональных ролей сыграл Олег Гаркуша из «Аукцыона».

Гаркуша в «Я тоже хочу»

В фильме Гаркуша поет истеричную песню на стихи самого Балабанова у костра. Еще в «Я тоже хочу» звучат песни «Аукцыона» и их лидера Леонида Федорова. Хтонические распевы про неслучившуюся зиму, «Элегия» на стихи Введенского и совершенно демонический трек «Голова-нога» стали эпитафией и Балабанову и российской киномузыке предыдущих двадцати лет: никто так тонко не умел работать с песнями в фильмах — и не работает. «А жизнь летела».

Послушайте подкаст «Афиши Daily» о том, как записывалась главная песня из «Брата-2»