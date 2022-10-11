Реклама
Re: Балабанов
Россия Балабанова, от «Брата» до «Войны»: 10 мест, связанных с биографией режиссера
Николай Овчинников
Сегодня в 18:19
Балабанова привыкли считать петербургским героем, однако свою карьеру он начинал в Свердловске (Екатеринбурге), а снимал много где: от Кавказа до Тверской области. Выбрали 10 главных мест, связанных с жизнью Алексея Балабанова.
Подробнее на Афише
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение