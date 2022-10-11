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Re: Балабанов
Россия Балабанова, от «Брата» до «Войны»: 10 мест, связанных с биографией режиссера
Николай Овчинников
Сегодня в 18:19
Балабанова привыкли считать петербургским героем, однако свою карьеру он начинал в Свердловске (Екатеринбурге), а снимал много где: от Кавказа до Тверской области. Выбрали 10 главных мест, связанных с жизнью Алексея Балабанова.
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