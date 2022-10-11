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Сложный тест
Чей это голос в фильме Балабанова? Сложный тест «Афиши Daily»
Максим Сухагузов
Сегодня в 18:19
Алексей Балабанов в своих фильмах зачастую переозвучивал роли голосами других артистов, объясняя это поиском нужной интонации. Сможете ли вы угадать актера по голосу из киновселенной Балабанова? Проверили себя? Сходите на выставку-путешествие «Балабанов», которая скоро откроется в петербургском «Севкабель»
Начнем с главного вопроса: чьим голосом говорит Виктор Сухоруков в дилогии «Брат»?
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Узнаете голос таксиста?
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Дальнобойщика в финале первого «Брата» сыграл оператор фильма Сергей Астахов. Кто его озвучил?
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Чей это голос, которым говорит персонаж Алексея Панина в «Жмурках»?
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Молодого героя Яценко в фильме «Мне не больно» озвучил известный артист. Кто?
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Еще один узнаваемый голос киновселенной Балабанова звучит в «Грузе 200».
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Чьим голосом говорит мама братьев Багровых?
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Какая актриса из Санкт-Петербурга подарила голос дочери из «Кочегара»?
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И напоследок снова «Брат»: чьим голосом говорит бандит в исполнении Игоря Лифанова?
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Алексей БалабановВиктор Сухоруков
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