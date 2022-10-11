Чей это голос в фильме Балабанова? Сложный тест «Афиши Daily»

Начнем с главного вопроса: чьим голосом говорит Виктор Сухоруков в дилогии «Брат»?
Дальше!
Узнаете голос таксиста?
Дальше!
Дальнобойщика в финале первого «Брата» сыграл оператор фильма Сергей Астахов. Кто его озвучил?
Дальше!
Чей это голос, которым говорит персонаж Алексея Панина в «Жмурках»?
Дальше!
Молодого героя Яценко в фильме «Мне не больно» озвучил известный артист. Кто?
Дальше!
Еще один узнаваемый голос киновселенной Балабанова звучит в «Грузе 200».
Дальше!
Чьим голосом говорит мама братьев Багровых?
Дальше!
Какая актриса из Санкт-Петербурга подарила голос дочери из «Кочегара»?
Дальше!
И напоследок снова «Брат»: чьим голосом говорит бандит в исполнении Игоря Лифанова?
Дальше!