Перепутанные дома: эксклюзивный отрывок из комедии «Ирония судьбы в Голливуде»

Марго (Эмма Робертс, новая королева крика и звезда «Американской истории ужасов») приходит домой и обнаруживает в своей кровати незнакомого мужчину по имени Гриффин (Томас Манн), который до жути ее пугает. Но то, что начинается как притемненный слешер, в итоге оборачивается веселой романтической комедией. Дело в том, что персонаж Манна в состоянии подпития перепутал свой дом с домом девушки (оба находятся на Мейпл-драйв, 15) , а героиню Робертс перед свадьбой сестры бросил парень. Поэтому она просит свалившегося как снег на голову Гриффина сопроводить ее на торжество, которое (как назло) происходит в канун Нового года. Эта просьба рождает массу неловких, ранее невиданных в советской «Иронии судьбы» ситуаций, поэтому фильм Марюса Вайсберга можно лишь отчасти назвать ремейком картины Эльдара Рязанова.