Перепутанные дома: эксклюзивный отрывок из комедии «Ирония судьбы в Голливуде»

Марго (Эмма Робертс, новая королева крика и звезда «Американской истории ужасов») приходит домой и обнаруживает в своей кровати незнакомого мужчину по имени Гриффин (Томас Манн), который до жути ее пугает. Но то, что начинается как притемненный слешер, в итоге оборачивается веселой романтической комедией. Дело в том, что персонаж Манна в состоянии подпития перепутал свой дом с домом девушки (оба находятся на Мейпл-драйв, 15), а героиню Робертс перед свадьбой сестры бросил парень. Поэтому она просит свалившегося как снег на голову Гриффина сопроводить ее на торжество, которое (как назло) происходит в канун Нового года. Эта просьба рождает массу неловких, ранее невиданных в советской «Иронии судьбы» ситуаций, поэтому фильм Марюса Вайсберга можно лишь отчасти назвать ремейком картины Эльдара Рязанова.
Вайсберг, ставивший до этого в России такие кринжовые комедии, как «Гитлер капут!», «Ночная смена», «(НЕ)идеальный мужчина», трилогии «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения», оттолкнулся от того, что загородные американские таунхаусы выглядят так же однотипно, как советская блочная застройка, но в остальном снял самобытное и даже нестыдное для Голливуда кино. Кстати, это не первый раз, когда режиссер переносит на американскую почву советское произведение. До пьесы «С легким паром!» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова он уже проделал схожий трюк со «Старшим сыном» Александра Вампилова.