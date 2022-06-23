Специально к российской премьере нового фильма маэстро ужасов Дарио Ардженто — смотрим свежий трейлер «Темных очков». Это настоящее пиршество бесстыдства: жертва маньяка теряет зрение и таранит автомобиль с китайской семьей. Все это с шутками и фирменным визуалом, хорошо знакомыми по прежним картинам Ардженто.
После десятилетнего молчания маэстро хоррора Дарио Ардженто («Суспирия») в этот раз не просто облагородит итальянский криминал приемами фирменной джалло-эстетики ранних работ, но и обдаст здоровой долей иронии с социальным комментарием о классовой пропасти между богатыми и бедными районами родного Рима.
В безлюдном летнем Вечном городе посреди гипнотического солнечного затмения таинственный серийный убийца нападает на высококлассных эскортниц. Диана в исполнении Илении Пасторелли — одна из них. В отчаянной попытке сбежать от душегуба девушка становится жертвой автоаварии, в результате которой теряет зрение. Но и после потери зрения маньяк продолжит преследовать жертву в темных очках.
Мировая премьера состоялась на 72-м Берлинском кинофестивале.
19 июля в первом зале «Октября» состоится премьера фильма и разговор с Денисом Виленкиным, кинокритиком SRSLY и «Афиши Daily».
«Темные очки» — в российском прокате с 21 июля.