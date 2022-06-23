Специально к российской премьере нового фильма маэстро ужасов Дарио Ардженто — смотрим свежий трейлер «Темных очков». Это настоящее пиршество бесстыдства: жертва маньяка теряет зрение и таранит автомобиль с китайской семьей. Все это с шутками и фирменным визуалом, хорошо знакомыми по прежним картинам Ардженто.

Специализируясь в основном на хоррорах, Дарио Ардженто оттачивал свои навыки на «Птице с хрустальным оперением» и «Кроваво-красном», чтобы достичь пика с «Суспирией» — классикой итальянского хоррора джалло. «Темные очки» — его первый за десять лет фильм после неудачного эксперимента с 3D в «Дракуле»

После десятилетнего молчания маэстро хоррора Дарио Ардженто («Суспирия») в этот раз не просто облагородит итальянский криминал приемами фирменной джалло-эстетики ранних работ, но и обдаст здоровой долей иронии с социальным комментарием о классовой пропасти между богатыми и бедными районами родного Рима.

В безлюдном летнем Вечном городе посреди гипнотического солнечного затмения таинственный серийный убийца нападает на высококлассных эскортниц. Диана в исполнении Илении Пасторелли — одна из них. В отчаянной попытке сбежать от душегуба девушка становится жертвой автоаварии, в результате которой теряет зрение. Но и после потери зрения маньяк продолжит преследовать жертву в темных очках.

Мировая премьера состоялась на 72-м Берлинском кинофестивале.