Австралийские создатели фильма «Горы» сняли новое экопослание человечеству: в этот раз в центре внимания реки — источники жизни и величественные свидетели рождения и гибели мировых цивилизаций. Авторы собрали коллекцию редчайших кадров из экзотических точек планеты в сопровождении экзистенциальной музыки от Баха и Вивальди до Radiohead. В российской версии закадровый голос озвучил актер Сергей Бурунов (в оригинале — Уиллем Дефо).

В российских кинотеатрах — с 16 июня .