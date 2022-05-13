История развивается вокруг парня по имени Джейкоб (Джордж МакКей из «1917»), который проходит лечение в специализированной клинике. Пациенты клиники считают себя животными — так, Джейкоб воспринимает себя волком в теле человека. В больнице живут: немецкая овчарка, лев, утка, паук или лошадь, и среди них особенная дикая кошка (Лили-Роуз Депп), с которой у Джейкоба-волка завязываются отношения. Вместе они постараются вырваться из клетки человеческого тела и разрушить правила больницы, похожей на тюрьму.