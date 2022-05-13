В России покажут фильм «Волк» — эротический психологический триллер с Джорджем МакКеем и Лили-Роуз Депп. Премьера русского трейлера — на «Афише Daily».
«Волк» — экспериментальная драма режиссерки Натали Бьянчери об освобождении тела, животной страсти и борьбе с нормой. Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Торонто.
История развивается вокруг парня по имени Джейкоб (Джордж МакКей из «1917»), который проходит лечение в специализированной клинике. Пациенты клиники считают себя животными — так, Джейкоб воспринимает себя волком в теле человека. В больнице живут: немецкая овчарка, лев, утка, паук или лошадь, и среди них особенная дикая кошка (Лили-Роуз Депп), с которой у Джейкоба-волка завязываются отношения. Вместе они постараются вырваться из клетки человеческого тела и разрушить правила больницы, похожей на тюрьму.
На сеттинг в «Волке» Бьянчери вдохновили пейзажи российского фотографа Александра Гронского — именно так Натали придумала декорации фильма.
Фильм «Волк» выйдет в российский кинопрокат 2 июня, а в июле будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink.