Спортивный триллер с повзрослевшей Изабель Фурман из «Дитя тьмы» в главной роли. Фильм уже доступен в кинотеатрах. Эксклюзивный отрывок — на «Афише Daily».
Психологический триллер о спортивной мании участницы студенческой команды по гребле. Фактически — вольный ремейк «Одержимости» с поправкой на сеттинг и гендер. Как и «Одержимость», это такое независимое кино, которое рьяно представляет миру большие таланты, намеревающиеся править бал в Голливуде ближайшего будущего. Речь не только о режиссерке-дебютантке Лорен Хадауэй (она получила приз за лучший игровой фильм на фестивале независимого кино «Трайбека»), но и о повзрослевшей актрисе Изабель Дитя Тьмы Фурман (приз за лучшую роль там же). В общем, если вам интересно американское кино завтрашнего дня, то этот фильм нужно смотреть сегодня.
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