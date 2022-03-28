Психологический триллер о спортивной мании участницы студенческой команды по гребле. Фактически — вольный ремейк «Одержимости» с поправкой на сеттинг и гендер. Как и «Одержимость», это такое независимое кино, которое рьяно представляет миру большие таланты , намеревающиеся править бал в Голливуде ближайшего будущего. Речь не только о режиссерке-дебютантке Лорен Хадауэй (она получила приз за лучший игровой фильм на фестивале независимого кино «Трайбека»), но и о повзрослевшей актрисе Изабель Дитя Тьмы Фурман (приз за лучшую роль там же). В общем, если вам интересно американское кино завтрашнего дня, то этот фильм нужно смотреть сегодня.