Обычно попытки осовременить литературные произведения встречают шквал критики, но есть и примеры обратного — когда такие фильмы становятся зрительскими хитами. «Афиша Daily» в преддверии премьеры сериала «The Телки» от Wink по одноименной повести Сергея Минаева вспомнила десять осовремененных экранизаций, которые обновили классику.

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«Ромео + Джульетта» База Лурманна — «Ромео и Джульетта» Уилльяма Шекспира

© Twentieth Century Fox

Уилльям Шекспир — абсолютный рекордсмен по количеству адаптаций, в кино и на телевидении экранизировали десятки раз, не говоря уже о том, что во многих произведениях встречаются мотивы из его творчества. При этом драматург и сам осовременил ранее существовавший античный сюжет вслед за своими коллегами. В 1530 году (за 34 года до рождения Шекспира) Луиджи да Порто написал произведение «Джульетта и Ромео». Чуть позже это сделал и Маттео Банделло, используя то же название, поменял местами лишь имена («Ромео и Джульетта»). Затем француз Пьер Боэтюо сделал свою версию, которую в 1562 году пересказал Артур Брук в поэме «Трагическая история Ромеуса и Джульетты» (она и стала одним из прототипов пьесы Шекспира — местами даже дословно цитируется). Источник: «Герои книг на приеме у психотерапевта» Клаудии Хохбрунн и Андреа Боттлингер. Шекспира неоднократно переносили в современность, но, пожалуй, никто не делал это так эффектно, как Баз Лурманн. «Ромео + Джульетта» близко следует букве оригинала, правда, события развиваются в конце XX века в Америке. Монтекки и Капулетти в представлении режиссера стали враждующими гангстерскими кланами, в роли Ромео и Джульетты — восходящие звезды Леонардо Ди Каприо («Титаник» на тот момент еще не вышел) и Клэр Дейнс, а шпаги заменили на пистолеты. Визуально Лурманн пытался приблизить экранизацию к эстетике раннего MTV , поэтому в фильме звучит в основном поп-музыка и альтернативный рок, а монтаж отличается неожиданными решениями. Хотя продюсеры не верили в фильм, он в несколько раз окупил бюджет и стал одним из самых знаковых фильмов 1990-х.

«Казино „Рояль“» Мартина Кэмпбелла — «Казино „Рояль“» Яна Флеминга

© Columbia Pictures

«Казино „Рояль“» — первая книга из литературного цикла о Джеймсе Бонде, история становления героя. Парадоксально, но впервые ее всерьез экранизировали только в 2006 году (до этого в полнометражном кино шпионский роман только сатирически переосмыслили в 1960-е). Так совпало, что «Казино „Рояль“» стал одновременно и перезапуском всей серии, и первым фильмом с Дэниелом Крейгом в роли агента 007. После теракта 11 сентября Бонд не мог оставаться прежним, и «Казино „Рояль“» отчетливо фиксирует перемену в образе героя: это больше не плейбой и не супергерой, а такой же уязвимый человек, как и мы все , который проигрывает и допускает ошибки — не только на службе Ее Величества, но и в отношениях с возлюбленной. Бонд стал ближе к зрителю, и зрители ответили благодарностью: эпопея Крейга продлилась долгих пятнадцать лет и пять фильмов, став настоящим документом эпохи.

«The Телки» Марии Агранович — «The Телки» Сергея Минаева

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Современных российских писателей неохотно адаптируют для большого экрана, а тех, кто пытается ухватить дух времени, — и того реже. Сергей Минаев — пожалуй, исключение. Экранизации дилогии «Духless» и «Селфи» стали заметными явлениями в российском киномейнстриме ушедшего десятилетия. Бестселлер «The Телки» ждал своей экранизации больше десяти лет (книга вышла в 2008 году), и за это время культура успела здорово поменяться. Главный герой сериала — Андрей Миркин (Милош Бикович), руководитель столичного пиар-агентства, который с пренебрежением относится к женщинам и ради карьеры готов идти по головам, но однажды жизнь самого Андрея начинает идти под откос. Создатели подчеркивают, что в сериале важен в первую очередь женский взгляд на события книги (в этом смысле «The Телки» — история женской мести), поэтому и действие было решено перенести в наши дни, когда начинают активно пересматриваться этические нормы и меняется отношение к сексизму. Десять лет назад такие сюжеты было сложно представить в отечественном кино. В отличие от многих других писателей, которые критично воспринимают адаптации своих книг, Сергей Минаев экранизацией доволен. По его словам, в сериале удалось сохранить философию повести и при этом добавить в сюжет новые неожиданные повороты.

Александр Косарим продюсер сериала «The Тёлки» от Wink

«В отличие от другого бестселлера Сергея Минаева «Духless», «The Тёлки» очень долго шли к телевизионному воплощению. Мне кажется, история просто ждала своего времени. Должна была созреть новая этика с нетерпимостью к проявлениям сексизма, объективации, харассмента . Всё это изменило точку зрения, сформировало новую оптику для прочтения истории. Не случайно, что действие сериала перенесено из нулевых в наши дни. Режиссер картины Мария Агранович предлагает женский взгляд на извечную проблему эксплуатации секса в бизнесе. Секс как бизнес-процесс подробно и откровенно рассматривается в сериале. И к каким личным трагедиям он может привести, если обмануть женщину, причем не одну. Сериал «The Тёлки» совсем не то, чем кажется, если судить только по названию.

Успех сериалу гарантирован уже благодаря участию очень сильных актеров (в главной роли Милош Бикович, а еще Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие) и актрис. Нисколько не преувеличивая скажу, что создателям сериала удалось собрать лучший женский каст — Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Любовь Аксенова, Изабель Эйдлен и другие. Каждая актриса придала истории беспощадной женской мести глубокое, но по-своему обаятельное измерение и, конечно, все они сделали картинку невыразимо прекрасной». «Война миров» Стивена Спилберга — «Война миров» Герберта Уэллса

© Paramount Pictures

Истории о вторжении инопланетян на Землю, кажется, почти ушли из мейнстримного кино, но в 2000-е это был весьма популярный сюжет. «Война миров» Герберта Уэллса о противостоянии с марсианами стала образцовым произведением в жанре научной фантастики, мимо которой невозможно пройти. Гуру массового кино Стивен Спилберг, который во многом сделал себе имя на фильмах про инопланетян («Инопланетянин», «Близкие контакты третьей степени»), рискнул переложить классический роман Уэллса (там пришельцы высадились в Англии) на американские реалии XXI века. Правда, создатели решили отбросить социально-политическую проблематику и сделать фильм в первую очередь эффектным аттракционом с Томом Крузом в роли простого американского пролетария . Пусть визуально фильм выглядит гораздо скромнее своих более звездных современников (вроде «Властелина Колец»), увлекательности ему не занимать: даже двадцать лет спустя можно смело сказать, что это самая удачная экранизация Уэллса.

«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы — «Сердце тьмы» Джозефа Конрада

© American Zoetrope

«Я люблю запах напалма по утрам» — эту фразу слышали даже те, кто никогда не смотрел «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, антимилитаристский эпос о войне во Вьетнаме. Этот трехчасовой фильм вырос из сравнительно небольшой повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» о торговцах слоновой костью в Африке, один из которых сошел с ума и возглавил племя местных жителей. У Копполы в фильме нет ни торговцев, ни слоновой кости, вместо них — американские военные, которые отправляются в джунгли Вьетнама , чтобы разыскать там полковника Курца, построившего собственное государство в государстве. «Апокалипсис сегодня» вышел через четыре года после вывода войск из страны и стал мощной реакцией на провальную военную кампанию, в ходе которой погибли миллионы людей. И по сей день фильм Копполы считается не только одним из самых правдивых фильмов о войне во Вьетнаме, но и одним из лучших фильмов в истории кино.

«Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы — «Лицо со шрамом» Армитиджа Трейла

© Universal Pictures

«Лицо со шрамом» — еще один пример неочевидной экранизации. Гангстерская драма с Аль Пачино основана на одноименном романе Армитиджа Трейла о становлении мафиози, который оказался в тени адаптаций. Впервые книга была экранизирована еще в 1930-е, тогда «Лицо со шрамом» смотрелся как ответ на глубокий социальный кризис в Америке и последовавший за ним разгул преступности. Версия Брайана Де Пальмы, действие которой разворачивается в 1980-е, заняла примерно ту же позицию: на первый взгляд этот фильм кажется ностальгическим боевиком из видеосалонов, но в год выхода «Лицо со шрамом» выглядел жесткой критикой президента Рейгана и неолиберальной политики . Поначалу фильм приняли в штыки: его не особенно приняли ни критики, ни зрители, но спустя годы «Лицо со шрамом» стал обязательной жанровой классикой.

«Шерлок» Стивена Моффата и Марка Гатисса — литературный цикл о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла

© BBC

«Шерлок» Стивена Моффата и Марка Гатисса неспроста стал одним из главных телевизионных феноменов 2010-х. Обаятельный антигерой ответил на желание зрителей увидеть на экране не идеальный образец для подражания, а драматически насыщенный персонаж, который шел бы поперек привычных норм и правил. В этом смысле Шерлок в исполнении Бенедикта Камбербатча стоит примерно в том же ряду, что и Бонд Дэниела Крейга. Оба героя стали радикальной альтернативой государству, которое уже не справлялось со своими обязанностями: Бонд — на поприще политики внешней, Шерлок — внутренней. Грандиозный успех сериала — лучшее подтверждение тому, что в культуре существует ряд нестареющих героев, которые подходят почти любой эпохе. Шоураннеры Моффат и Гатисс постмодернистски переосмыслили классические тексты Конан Дойла и лишний раз доказали, что пересадить традиционную литературу на почву современности — не всегда плохая затея.

«Дневник Бриджит Джонс» Шэрон Магуайр — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин

© Miramax

Постмодернистская адаптация — это вообще излюбленный подход у киноделов, правда, он не всегда срабатывает. Особенно удивительно, что коммерчески успешные переосмысления выходили в Англии — стране, которая считается консервативной. Формально «Дневник Бриджит Джонс» основан на одноименном романе Хелен Филдинг, но в действительности это детальная адаптация более популярной книги — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Для начала 2000-х «Дневник Бриджит Джонс» — это практически идеальный женский роман. Как и Джейн Остин, фильм рассказывает о женщине в кризисе, которая попадает в сложную любовную коллизию, но делает это без дьявольской серьезности, а с иронией и улыбкой. Успех Бриджит Джонс, как и других персонажей 2000-х, в том, что она не стеснялась честно говорить о проблемах женщин , и эта подкупающая честность стала визитной карточкой серии, которая продлилась еще на два фильма. Неправильно воспринимать «Дневник» и другие постмодернистские экранизации издевательством над классикой. Скорее это попытка перевести писателей из школьной программы на адекватный современности язык.

«Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая — «Иван Васильевич» Михаила Булгакова

© «Мосфильм»

Мало кто знает, что фильм Леонида Гайдая основан на пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Как в пьесе, так и в киноадаптации сюжет строится вокруг сбоя в машине времени, созданной советским инженером Александром Тимофеевым, из‑за чего Иван Грозный оказывается в XX веке, а вор Жорж Милославский и управдом Бунша переносятся в XVI век. Если в пьесе действие разворачивается в 1930-е годы, то события экранизации создатели перенесли в 1970-е, когда и был снят фильм. Такой подход пошел картине только на пользу: зрители видели знакомые ситуации и находили себя в героях. Русский царь неожиданно оказался понятен советскому человеку. Неудивительно, что фильм стал народным хитом и собрал у экранов более 60 млн зрителей. Вместе с тем «Иван Васильевич меняет профессию» — еще и попытка вернуть широкой публике Михаила Булгакова, которого в сталинское время практически не публиковали.

«Даун Хаус» Романа Качанова-мл. — «Идиот» Федора Достоевского

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