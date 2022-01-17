2021 год стал необычайно насыщенным и успешным для российского фестивального кино. Первым нашим фаворитом кинофестивалей 2022-го станет «Призрачно-белый» Марии Игнатенко о нацистской оккупации, который в январе начнет свой путь с конкурса Роттердамского фестиваля и премьеры трейлера на «Афише Daily».

«Призрачно-белый» — вторая полнометражная работа Марии Игнатенко (ученица Дмитрия Мамулии, преподавательница в МШНК). Ее дебютный фильм «Город уснул» был в программе «Форум» Берлинского международного кинофестиваля и в конкурсе «Кинотавра» в 2020 году.

Главный герой — деревенский юродивый Марис, который во время немецкой оккупации в Прибалтике вместе с другими односельчанами устраивается во вспомогательные войска Вермахта. В архивах он останется убийцей без имени, но мы увидим его историю глазами молодой еврейки, осужденной на смерть. Фильм поднимает тему коллаборационизма и роли «мирного» населения в массовых истреблениях евреев. Ожидается визионерское кино о мороке за кулисами войны , где ужас кровавого выбора похож на дурной сон.

В главной роли — Георгий Бергал (тот самый «татарин» из клипа «Аигел» «А мой парень — татарин»). Чудом спасенную Лию играет Клавдия Коршунова («Территория»).

Международная премьера «Призрачно-белого» пройдет в основной конкурсной программе кинофестиваля в Роттердаме (с 26 января по 6 февраля).