На HBO и в «Амедиатеке» начал выходить британский мини-сериал «Садоводы», основанный на громком судебном процессе. Мы посмотрели все серии и спешим сообщить, что это восхитительно душераздирающее зрелище, уходящее сильно в сторону от жанровых канонов.

Англичанка в романтичном берете (Оливия Колман) блаженно проводит дни среди французских улочек: в одиночестве угощается тортиком в кафе и покупает на самые последние деньги винтажный плакат фильма с любимым актером Гэри Купером. Цену удается сбить с 250 евро до 150, ведь англичанка — постоянная клиентка лавки, и дома ее стены с ободранными обоями завешены антикварными фотокарточками и автографами актеров Золотого века Голливуда. Звезда вестернов Купер, в частности, напоминает героине ее мужа (Дэвид Тьюлис), в котором она видит своего преданного и сильного защитника. Супруг с такой ролью вполне согласен, хотя более интересным актером и считает Жерара Депардье. Он вообще чаще всего описывает жену эпитетом «хрупкая», однако, когда речь заходит о необходимости обеспечивать семью, позорно проваливает собеседование во французской фирме. Во время звонка мачехе с просьбой прислать денег герой ненароком раскрывает главный скелет в шкафу — свой и супруги. Мачеха, услышав шокирующее откровение ( на заднем дворе их старого английского дома закопаны два трупа ), спешно сообщает в полицию. Герой начинает вежливую электронную переписку с правоохранительными органами и в конце концов предлагает сдаться вместе с женой и все объяснить. Жизнь в бегах и бедноте трудно назвать идиллической, однако и за рай в шалаше с ободранными обоями становится до боли обидно, когда следователи и прокуроры уничтожают его с особым цинизмом якобы во имя правосудия.

«Садоводы» — пример чрезвычайно нетипичного подхода к жанру драмы, основанной на реальных уголовных делах (или, как модно сейчас выражаться, тру-крайму). Обычно людьми, пересказывающими сюжеты из криминальной хроники, движет стремление доделать за работников органов их работу — то есть кого‑то заново разоблачить, раскрыть загадки расследования, дополнить историю упущенными изначально фактами. Создателей «Садоводов» все это интересует мало, они сфокусированы на чувствах, а не фактах. Неважно, кого и как эти герои убили (или не убили), а важно, как они любили и поддерживали друг друга, как страдали и лелеяли свой брак. Это не детектив, а мелодрама; не жанровый постмодернизм, а гуманизм самого радикального толка . Сценарист мини-сериала — 47-летний дебютант Эд Синклер, муж Оливии Колман. Он признается, что написал эту роль специально для супруги, — но это заметно и без всяких пояснений. Синклер рассказывает историю так, что с самых первых минут эту интеллигентную женщину с очень широкой улыбкой и очень грустными глазами хочется непременно начать оборонять от жестокого внешнего мира, как свою собственную партнершу. При этом ее куртуазный экранный муж достойно и сам выполняет эту благородную миссию. После четырех серий эмоциональную связь между действующими лицами в этой выдающейся романтической истории язык не поворачивается называть иначе как телепатической. Колман и Тьюлис предсказуемо выдают душераздирающие актерские перформансы, точнейшим образом балансируя между аутентичной сдержанностью и художественно условными эмоциональными всплесками. Но подлинная звезда сериала — режиссер-постановщик Уилл Шарп. Шарп — давний певец трагичных частных жизней всевозможных аутсайдеров, и здесь он превосходит сам себя . Зрителю предлагается смотреть на этих странных героев не со стороны, как на фриков со скамьи подсудимых (что есть суд, если не абсолютная констатация инаковости? Адвокат честно говорит героине, что у нее изначально не было шансов быть понятой присяжными).

© «HBO»

Вместо этого Шарп предлагает с головой окунуться во внутренний мир героев — ассоциативно монтирует реалистичные сцены со стилизованными в духе старого Голливуда фантазиями и отрывками любимых фильмов. Изобразительное решение сериала, как это уже было в шарповских «Флауэрсах» напоминает не типичную криминальную теледраму, серую и строгую, а цветастое и причудливое фестивальное кино , способное удовлетворить самые экстравагантные вкусы. Бурно чередуются техники, стили, приемы — монохром, тонировка, длинная выдержка, пиксельная хроника с камер наблюдения и условные театральные декорации, разрушающие четвертую стену. В третьей и четвертой серии (их всего четыре: краткость — сестра таланта) Шарп присоединяется к Синклеру еще и в качестве сценариста. Здесь сериал окончательно забывает о реализме, буквально превращаясь в вестерн с Тьюлисом и Колман, отстреливающимися от преследователей. В недавнем полном метре «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Шарп несколько перебарщивал с сентиментальностью и тяжеловесной драмой, зато здесь базирующаяся на примерно тех же самых элементах алхимия полностью срабатывает. Последние два часа действия — это два часа непрерывно разбивающегося сердца , причем до конца не понятно, по какой причине, — ну подумаешь, идет суд над какими‑то преступниками-недотепами. Вероятно, все дело в том, что Шарпу и Синклеру хватило храбрости признаться, что неспособность подобрать слова, чтобы сообщить остальному миру свою правду; стремление сбежать из реальной жизни в кинематографические грезы; желание до печального конца довериться одному-единственному ближайшему человеку — все это абсолютно универсальные мотивы. А значит и криминальная сводка с участием пары фриков может быть такой универсальной историей, в которой отражаемся все мы.

9 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого

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