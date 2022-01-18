2021 год оказался богат на мультфильмы как для взрослой, так и для детской аудитории, и что‑то, определенно заслуживающее зрительского внимания, могло ускользнуть из‑под взора. «Афиша Daily» вместе с Kinder Delice отобрала десятку таких мультиков и фильмов, которые можно посмотреть всей семьей.

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«Мой шумный дом: фильм»

Полнометражная версия популярнейшего одноименного мультсериала производства телеканала Nickelodeon о мальчике Линкольне Лауде (Ашер Бишоп), окруженном толпой родных сестер. Пять младших и столько же старших, поэтому и жизнь мальчишки крайне неспокойная, но справиться с трудностями в быту ему помогает верный друг Клайд МакБрайд. В новом большом приключении аж на целых ярких полтора часа вся огромная семья Лауд отправляется в путешествие в Шотландию, где Линкольн узнает невероятное о происхождении своего рода: оказывается, он потомок шотландской королевской семьи! Похождения виртуозно нарисованных анимационных героев среди величественных европейских пейзажей срежиссировал постановщик Дейв Нидхэм (это его дебютная работа в качестве режиссера), ранее он трудился художником над сериалами «Эрика достали» и «Роботбой».



«Космобой»

«Космобой» — прелестная анимация с нетфликсовских полей: с сюжетной стороны мультфильм прост, а с потрясающей визуальной он еще и ностальгически притягателен. В сериале, который уже продлили на третий (заключительный) сезон, рассказывается о мальчишке Киде, мечтающем стать супергероем. В его дворе терпит крушение космический корабль, и герой находит пять космических камней силы, они могут помочь Киду воплотить свою мечту в жизнь. Но волшебные камни приводят на Землю непрошенных гостей в виде злобных инопланетян. Чтобы противостоять им, отважный Кид собирает команду защитников, каждому из которых вручен священный камень силы. Создателем «Космобоя», с особым трепетом выполненного в духе культовых детских ретрокомиксов «Приключения Тинтина» и «Деннис-мучитель», выступает автор «Суперкрошек» и «С приветом по планетам» Крейг МакКракен.



«Волшебный дракон»

Переосмысленный «Аладдин», из которого выкинули синепузого Джинни и заменили его на розового дракона по имени Лонг. Его-то однажды и высвобождает бедный студент Дин, подрабатывающий курьером в бедном районе и влюбленный в свою давнюю подругу Ли. Дело в том, что девушка давно переехала со своим отцом в более богатый район, и теперь Дину предстоит выбраться из трущоб и завоевать сердце Ли. Поможет пареньку в этом волшебный дракон, разумеется, готовый исполнить три желания, а после стать свободным от рабства чайника, в котором уже долгое время заточен. Крис Аппельханц стал режиссером этого немного наивного, но все же увлекательного и красочного зрелища, а, к примеру, Джеки Чан подарил свой голос дракону .

«Неисправимый Рон»

В недалеком цифровом будущем, подчеркнутом тем, что каждый ребенок практически с пеленок залипает в гаджеты, на свет рождается высокотехнологичный, блестящий и гладкий, кругленький андроид Би-бот, подозрительно похожий на Еву из «ВАЛЛ*И». Одного такого робота получает в подарок от родителей мальчишка Барни, но сразу же выясняется, что андроид бракованный. Барни поначалу расстраивается, но все же не спешит нести его в сервисный центр или обратно в магазин и пытается поладить с глючным неполноценным Би-ботом. Режиссеры мультфильма Алессандро Карлони и Жан-Филипп Вине таким вот изобретательным способом пытаются продвинуть идею толерантности по отношению к роботам .

«Арло, мальчик-аллигатор»

Родившаяся в голове Райана Крего (автор, между прочим, хитового мультсериала «Санджей и Крейг») история про мальчика-аллигатора Арло Борегара, который случайно попадает в нью-йоркскую канализацию после рождения, а потом и в океан . Угодившего вскоре в болото его подбирает женщина по имени Эдми и растит как родного сына. В подростковом возрасте Арло уже мечтает о том, чтобы выбраться в люди, найти друзей и общаться с ними, но осознает, что современное общество не примет его таким, в виде аллигатора. «Арло» — это важная сегодня история о том, как особенности человека делают его уникальным. Мультфильм насыщен яркими музыкальными эпизодами (при этом все действие не пускается в приторный мюзикл), запоминающимися харизматичными персонажами, а главное — атмосферой лампового Нью-Йорка и неугасающим до самого финала весельем. Детям, посмотревшим этот чудесный мультфильм, скорее, передастся не только мудрый посыл (который, разумеется, считают и взрослые), но и заряд позитива вперемешку с оптимизмом от главного героя.

«Восточный ветер. Великий ураган»

Вот уже пятая серия немецкой анималистской франшизы Леи Шмидбауэр, которая уже порядочное количество лет фантазирует на тему дружбы лошадей и людей . На этот раз сценаристка сама села в режиссерское кресло и сняла историю о девочке Ари (Луна Паяно) и ее верном коне Оствинде. По сюжету фильма Ари узнает о том, что конь, выступающий в бродячем цирке, нагрянувшем в городок Кальтенбах, находится в смертельной опасности. Девочка решается его спасти, подключив к операции друга Карло. Но в итоге в беду попадает сам конь Оствинд. Без особых формалистских прорывов «Восточный ветер. Великий ураган» ведет нас через по-настоящему увлекательный сюжет о сострадании к животным. Вечные темы о любви к братьям нашим меньшим и о том, на что ради них порой может пойти человек, — также на месте, поэтому каждая часть франшизы об отважном коне Оствинде и его хозяйке, девочке Ари, оказывается и нескучной, и назидательной.

«Помогите, я уменьшил своих родителей!»

Немецкие кинематографисты пустились переснимать «Дорогая, я уменьшил детей» Джо Джонстона и теперь не могут остановиться. Успешно уменьшив в 2015 году злобную учительницу фрау Шмидт, они принялись за родителей (а ведь существует еще и третья часть, про крошечных друзей). Виновник этих проделок — парнишка Феликс, который теперь должен отыскать способ вернуть своих родителей из микроскопического мира обратно — в мир обычного размера. Помимо этого героев ждут еще и другие приключения — одной из миссий станет противостояние грозной директрисе Мульде Стехбарт, она задумала установить в школе тоталитаризм. Постановщик Тим Трагезер вместе со сценаристом Джерритом Хермансом отдали дань уважения наследию популярной франшизы Disney и сделали картину весьма в духе воскресных семейных фильмов.



«День „да“»

Если бы фильм «Всегда говори „да“» с Джимом Кэрри превратили в семейную комедию, то она бы выглядела, собственно, как «День „да“» Мигеля Артеты. Режиссер оставил основной концепт, но замешал еще в этот молочный коктейль энергию надежных франшиз «Оптом дешевле» и «Бетховен». Молодые родители Эллисон (Дженнифер Гарнер) и Карлос (Эдгар Рамирес) устали от капризов, проделок и непослушания своих троих детей, поэтому они решают дать им сутки полной свободы — в течение дня родители готовы отвечать «да» даже на самые безумные просьбы . Как можно догадаться, из этого эксперимента выйдет на деле что‑то абсолютно неконтролируемое.

«Скейтбордистка»

Воодушевляющая на спортивные подвиги детская драма о юной девушке Прерне (Рейчел Санчита Гупта), живущей в бедном сельском районе Индии. В какой‑то момент она начинает увлекаться скейтбордом, а позже уже грезит выступить на соревнованиях. Но одно дело встать на доску, и совсем другое — прорубить дорогу талантом и навыками к спортивным достижениям. Правда, на этом крайне непростом пути девушке со страстью к скейтбордингу придется столкнуться с большими трудностями. Преодолеть их помогает героине молодая учительница Джессика (Эми Магера), которая приехала преподавать в местной школе.

«Чудо в океане»

Сентиментальная драма Хулио Кинтаны («Сосуд»), в центре которой — Омар (Джимми Гонсалес), хозяин сиротского приюта для мальчиков в Мексике образца 2014 года. После урагана «Оливия» детский дом оказывается на грани банкротства, и мужчина, объединившись с воспитанниками и капитаном дряблого судна, вынужденно участвует в крупных рыболовных соревнованиях ради того, чтобы спасти социальное учреждение. Хулио Кинтана здесь грамотно владеет саспенсом, умело пользуется надежными сценарными механизмами давно позабытых картин о соревнованиях с участием вечного тандема детей и взрослых. Все это заставляет проникнуться к героям и начать им сопереживать, как и должно быть в эмоционально заряженных лентах. Это действительно очаровательное и трогательное семейное кино.