🏃 Сколько раз вы споткнетесь, когда будете убегать от монстра?

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Подсказка из подвала для тех, кто действительно смотрит вниз под ноги: чтобы не споткнуться на этом вопросе — лучше не отвечайте, что ни разу не упадете. Спасибо за внимательность.