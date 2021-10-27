В честь Хеллоуина и череды бесконечных продолжений фильмов ужасов «Афиша Daily» выпускает сиквел популярного теста про хорроры, который долго ждал своего часа.
👁 А вы вообще любите хорроры?
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🎃 К вам на улице подходят дети в хеллоуинских костюмах и сообщают, что на соседней улице их преследовал жуткий тип в маске. Кто вы в этот момент?
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📞 Дома вас застал подозрительный телефонный звонок. Ваши действия?
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🔪 Кстати, а в каком состоянии ваши кухонные ножи?
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👻 Ночью вы проснулись от странного шума в соседней комнате. Ваши действия?
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🤞 Ваше главное оружие против монстра?
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🏃 Сколько раз вы споткнетесь, когда будете убегать от монстра?
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Подсказка из подвала для тех, кто действительно смотрит вниз под ноги: чтобы не споткнуться на этом вопросе — лучше не отвечайте, что ни разу не упадете. Спасибо за внимательность.
🚿 Где спрячетесь от преследования?
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🧟♂️ Какую фразу нельзя произносить ни в коем случае?
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👀 Вы осматриваете темную комнату. Какое самое опасное место, где прячется нечто?
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😈 Придумали фразу для финального сражения?
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🙀 Лучший способ определить приближение монстра?
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🎥 Как узнать, что в конце монстр точно мертв?
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