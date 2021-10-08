Илья (Сергей Липовский) приезжает из провинции в Петербург, чтобы принять участие в рэп-баттле. Оставшись без денег, он устраивается на работу в порт и попадает в подпольный Петербург, где идет торговля наркотиками и нет законов. Здесь же, в порту, среди теплушек и грузовых контейнеров, он знакомится с девушкой Гюли (Надежда Набиева), которая, как и все, ходит под местным криминальным боссом. С каждым баттлом слава Ильи и его фан-клуб становятся все больше, как и его чувства к Гюли.