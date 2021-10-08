Это один из лучших российских фильмов, показанных на ММКФ-2020. Спустя год «Шум» выходит в прокат с 21 октября.
«Шум» — полнометражный дебют выпускницы СПбГИКиТ Даниэллы Рыбакьян про рэп-баттлы
Сейчас рэп-баттлы — что‑то уже немного устаревшее, тема двухгодичной давности. Но в фильме в одной из сцен звучит рефреном фраза «Рэп — это музыка протеста». А еще это музыка откровений: с помощью хип-хопа герои рассказывают о своих чувствах, признаются в любви и борются со злом.
«Шум» — кино дерзкое, злое, бесящее, наивное, нежное, трогательное, влюбленное — словом, фильм на максималках.
Илья (Сергей Липовский) приезжает из провинции в Петербург, чтобы принять участие в рэп-баттле. Оставшись без денег, он устраивается на работу в порт и попадает в подпольный Петербург, где идет торговля наркотиками и нет законов. Здесь же, в порту, среди теплушек и грузовых контейнеров, он знакомится с девушкой Гюли (Надежда Набиева), которая, как и все, ходит под местным криминальным боссом. С каждым баттлом слава Ильи и его фан-клуб становятся все больше, как и его чувства к Гюли.
Главных героев играют молодые актеры, лица которых еще не успели примелькаться и которым безусловно веришь, как в документальном кино. Таких убедительных персонажей, как тот, которого создал Липовский (рэпер Лютый в его исполнении немного похож на Гнойного), вы давно не видели: он одновременно праведник, гений и немножко юродивый.
Это обостренное восприятие, болезненные поиски фиксирует камера талантливого оператора Артема Емельянова («Теснота» Кантемира Балагова) — она часто видит героев размытыми, смазанными в свете фонарей, фар, в неоне ночных клубов. А потом вдруг фокусируется на лицах — и на сверхкрупных планах, когда они близко-близко, заметна вся уязвимость персонажей.