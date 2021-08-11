Летом 2018 года (да, это было так давно) «Афиша Daily» отправилась на съемки нового диснеевского фильма «Круиз по джунглям» — одного из главных блокбастеров этого лета. По уши в вулканической грязи мы пообщались с Дуэйном Джонсоном, Эмили Блант, Полом Джаматти и Джеком Уайтхоллом и узнали, как аттракцион из парка развлечений превращали в фильм.

Остров Кауаи, Гавайи, где развернулись съемки нового фильма Disney, бьет все мыслимые и немыслимые рекорды по уровню влажности — здесь 240 дней в году могут беспрестанно лить дожди. «Берите с собой дождевики и обувь, которую не боитесь запачкать» , — заранее предупредили представители студии перед поездкой и оказались правы: уже через 2 минуты после приезда на съемочную площадку белоснежные кроссовки журналистов принимали грязевые ванны. Несмотря на переменчивый нрав погоды, Кауаи — место силы для киноиндустрии: здесь снимали «Парк Юрского периода», «Пиратов Карибского моря: На странных берегах», «Индиану Джонса в поисках потерянного ковчега», «Солдатов неудачи» и сразу несколько «Кинг-Конгов». Для съемок «Круиза по джунглям» в Кауаи отстроили поражающий воображение портовый город образца 1910-х годов и намеренно старались избегать съемок на фоне зеленого экрана . В центре съемочной площадки — огромный резервуар с водой, который выполняет роль Амазонки, рядом с портом — двухэтажная деревянная таверна с огромной люстрой и роялем по центру. Кажется, что здесь нет и следа от цивилизации — повсюду расставлены керосиновые лампы. Под таверной пришвартована лодка главного героя, которая явно повидала виды: деревянная с железными заплатками, она напоминает своего рода Франкенштейна от судоходства. На другом берегу реки виден рынок: клетки для птиц, растения и огромные корзины с овощами и фруктами. Неподалеку возвышается огромный особняк, часть которого выглядит как бар-ресторан, где гостям подают послеобеденный чай в фарфоровых голубо-белых сервизах, а кофе варят в старых медных эспрессо-машинах. За масштабность и красочность съемок отвечал Жан-Венсан Пюзо, художник-постановщик, в прошлом работавшим над другим фильмом, действия которого тоже разворачивались в бурных потоках Амазонки — «Затерянный город Z» Джеймса Грея. Величавая стройка декораций началась за шесть месяцев до начала съемок, членам его команды было не позавидовать: остров Кауаи решил поставить очередной рекорд — однажды уровень осадков превысил 127 см, а часть острова буквально смыло. Тем не менее команда в 500 человек не выпускала из рук молотки во время дождей, а здания, построенные для фильма, выдержали даже наводнение . После завершения съемок создатели фильмов решили подарить части построек, созданных для «Круиза по джунглям», в благотворительную организацию Habitat for Humanity, которая занимается доступным жильем для бедных и бездомных во всем мире.

«Круиз по джунглям» — в первую очередь аттракцион на речной лодке в парках Диснейленда, впервые представленный в 1955 году (кстати, шкипером на открытии парка был сам Уолт Дисней), отчасти вдохновленный фильмом Джона Хьюстона «Африканская королева» (1951) с Хамфри Богартом и Кэтрин Хепберн в главных ролях. По сюжету аттракциона речной круиз отправляется в путешествие по бурным рекам Азии, Африки и Южной Америки, а само путешествие на радость гостям сопровождается остроумными комментариями и шутками, основанными на игре слов. Дуэйн «Скала» Джонсон на съемках нового фильма даже внешне напоминает Хамфри Богарта: в такой же капитанской кепке и с красным платком на шее он сходит с борта своего видавшего виды своего пароходика La Quila и направляется в таверну к журналистам, где моментально выходит из роли с приветствием: «Алоха!» Сам Джонсон прокатился на аттракционе, который лег в основу его фильма, уже в солидном возрасте: « Я впервые попал в парк аттракционов Disney в 25 лет . Я вырос в основном на Гавайях, но кроме того мы жили и в Тампе, и других южных штатах Америки, наша семья вела своего рода бродячий образ жизни. Наша семья никогда не ездила в отпуск, так что мой первый отпуск в жизни случился в 25 лет и пришелся на мой медовый месяц. Тогда там еще были такие аттракционы, как „Этот маленький мир“ и „Пираты Карибского моря“, все это было задолго до того, как Джонни Депп снялся в первом фильме».

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Как раз после «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински киностудии пришла идея адаптировать диснеевские аттракционы в фильмы. Первый фильм о похождениях капитана Воробья («Черная жемчужина») собрал в прокате завидные $600 млн, за которыми последовали четыре сиквела. Уже в начале 2000-х пошла речь об экранизации «Круиза по джунглям», и на тот момент на главные роли рассматривали Тима Аллена и Тома Хэнкса. В итоге в сюжете фильма — уже с Джонсоном в главной роли — идет речь о капитане туристического корабля Фрэнке Вулфе. Тому придется дать отпор итальянскому бизнесмену Найло (его роль исполнил Пол Джаматти, «Миллиарды»), который грезит о создании собственной судоходной монополии на Амазонке. Чтобы расплатиться по долгам, Фрэнк Вулф заключает сделку с доктором Лили Хоутон (ее роль сыграла Эмили Блант) и ее братом МакГрегором (роль досталась британскому комику Джеку Уайтхоллу) и решает помочь найти им Древо жизни, которое по легенде обладает невероятной целебной силой.

© Walt Disney Studios

Создатели фильма признаются, что вдохновением для «Круиза по джунглям» стали такие картины, как «Роман с камнем» и «Жемчужина Нила» — романтические фильмы 1980-х годов с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер, «Африканская королева» и «Могамбо». Режиссер «Круиза по джунглям» — испанец Жауме Коллет-Серра, который сделал себе имя на боевиках с Лиамом Нисоном в главной роли («Неизвестный», «Ночной беглец» и «Воздушный маршал»), уже практически сидел в режиссерском кресле второго «Отряда самоубийц», но в итоге взял и отправился на встречу к Дуэйну Джонсону в Атланту, где тот снимался в «Рэмпейдже». Джонсона волновал вопрос, о чем будет фильм «Круиз по джунглям». Ответ режиссера — «О любви двух людей» — пришелся Джонсону по душе, как и их совместная работа: сейчас Скала и Коллет-Серра вместе снимают «Черного Адама», спин-офф к фильму «Шазам» 2019 года. И неудивительно, ведь для самого Дуэйна Джонсона это первая роль в качестве романтического героя: «Почему мне раньше такие роли не предлагали? Думаю, что не было подходящих сценариев. Часто мне давали возможность сыграть персонажей, в чьей жизни есть только элемент семьи, но либо семья была на грани развода, либо другие вещи происходили внутри этого союза, так что моему герою надо было преодолеть трудности, чтобы быть с любимыми. Словом, никакой романтики… Когда представилась возможность сыграть в „Круизе по джунглям“, я подумал, что вот небеса разверзлись — насколько феноменальная возможность предстала передо мной, чтобы наконец погрузиться с головой в романтического героя. Как только я получил приглашение сняться в этом фильме, в мою голову тут же пришла идея позвать Эмили Блант. Я на протяжении многих лет следил за ее карьерой и стал ее фанатом. Ну а с ее мужем Джоном [Красински] подружились еще до того, как Эмили и я познакомились!» — с открытой улыбкой говорит Джонсон.

© Walt Disney Studios

Сама Эмили Блант — в шляпе, с убранными наверх волосами, брюках карго, ментоловой рубашке — как будто бы только сошла с постеров фильмов об Индиане Джонсе. В образе Лили она моментально производит впечатление человека, которому любые головокружительные трюки по плечу. Блант же шутит, что на самом деле у нее сбилось дыхание, пока она поднималась по лестнице в таверну к журналистам: «Во всем виню высокий уровень влажности!» На съемки на Гавайи Эмили прибыла со всей семьей: «За исключением насекомых никаких сложностей на съемках не было. Конечно, мы не сразу адаптировались после жизни в Бруклине, где быстрый темп жизни, так много спонтанности и есть возможность гулять по городу. Здесь нам потребовалось целых 10 дней, чтобы прийти в себя и перестроиться к более размеренному образу жизни. Вся моя семья тут и наслаждается отдыхом. Джону [Красински], конечно, не терпелось чем‑то себя занять и перестать любоваться гавайскими видами все дни напролет. Тогда Дуэйн предложил позаниматься в его качалке, и, мне кажется, это помогло остаться Джону в своем уме. Мне, на самом деле, разрешили там позаниматься пару раз, но только если Дуэйна не было рядом — не хочу, чтобы его смутила и напугала моя недюжинная физическая подготовка». Героиня Блант — Лили — полная противоположность киношному стереотипу «дамы в беде»: она не ждет спасителя, она свободный духом исследователь, упертый и совершенно бесстрашный. Блант отмахивается и скромно замечает, что подобной смелостью не обладает, даже если речь заходит о поездке в парк аттракционов: «Аттракцион „Круиз по джунглям“ мне бы прекрасно подошел, потому что это очень легкая и приятная прогулка на лодке, но я лучше выпью хлорку, чем окажусь на американских горках. Никогда, даже когда я была ребенком, я не понимала, как это люди делают!» Изначально по сценарию героиня Блант должна была прибыть на палубу Фрэнка уже с бойфрендом МакГрегором. Но в процессе работы над сценарием было решено не превращать историю в любовный треугольник , а добавить романтики в фильм, вдохновленной все тем же «Романом с камнем». Роль бойфренда, который теперь по сценарию стал братом главной героини, досталась Джеку Уайтхоллу, британскому комику, прославившемуся своими шутками про «заклятого врага» Роберта Паттинсона и большого поклонника Disney: «Я в какой‑то мере помешан на Disney и уверен, что в компании всем об этом известно: наверняка кто‑то показал мой стендап, где я воспеваю оду „Королю Льву“. Да, конечно, это не помогло мне получить роль в том фильме (речь идет о картине Джона Фавро 2019 года. — Прим. ред.), и мое сердце до сих пор разбито из‑за этого, но роль в „Круизе по джунглям“ мне сполна это компенсировала», — признается Джек. Сам Уайтхолл, судя по всему, не был частым гостем в личной качалке Джонсона: «На самом деле я уже умудрился получить травму — вывих ребра. Я крутил педали на велосипеде в тренажерном зале, почувствовал что‑то не то в спине и оказался в скорой помощи. Врач спросил меня, сидел ли я в неудобной позиции, я сказал, что да, потому что смотрел фильм с Дрю Бэрримор и пытался прочитать субтитры — я просидел в такой позе 40 минут. Когда я пришел на съемочную площадку, я рассказал о том, что произошло. Конечно, я был так опозорен, ведь Дуэйн тягает такие тяжести в своей тренажерке, ну а я выбил ребро из‑за просмотра „50 первых поцелуев“! Я думал, Дуэйн безжалостно засмеет меня, но на самом деле он был так добр, у него у самого были проблемы со спиной в свое время».

© Walt Disney Studios

Изначально на диснеевском аттракционе 1955 года планировалась задействовать живых животных, но от этой идеи быстро отказались . В киноверсии над появлением животных в кадре работала группа по спецэффектам. Редкое исключение — живой попугай, который сидит на плече Пола Джаматти. Кстати, появление птицы в сюжете — идея самого актера, которая совершенно не смутила режиссера, до этого работавшего с чайками на картине «Отмель». Еще одна идея актера – добавить своему персонажу золотые зубы: «Мой персонаж — скользкий бизнесмен, он управляет всем этим городом, он контролирует все лодки, кроме корабля героя Дуэйна Джонсона, так что, конечно, он больше всего заинтересован именно в этой лодке. Мне кажется, я практически никогда не играл хороших парней. Мне было сложно тут на съемках только по двум причинам: погода и, конечно, же птица! Я и в прошлом работал с птицами, и этот попугай был очень мил со мной и не царапал, но мне надо было научиться обращаться с ним, чтобы ему было со мной комфортно. Птицы очень чувствительны», — рассказывает Джаматти в перерыве между дублями. «Круиз по джунглям» — проект Disney, который после ковидного года стал одним из самых долгожданных зрительских приключений на большом экране в стиле «Сокровищ Амазонки» и «Джуманджи». История о любви по рецептуре «Романа с камнем» — кино, которого не было видно в Голливуде уже несколько десятилетий. Две суперзвезды с отличным чувством юмора в главных ролях плюс, конечно же, щепотка магии «Диснея» — теперь у фильма есть все шансы на появление продолжения и отличная заявка на новую успешную франшизу.