8 июля на HBO Max стартовали новые эпизоды ребута «Сплетницы». Пока поклонники франшизы обсуждают перезапуск в соцсетях, мы решили проверить свои знания об оригинальном сериале. Присоединитесь?
В какой университет планировал поступить Дэн?
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Чем занимается мать Блэр?
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Кому из героинь снились кинематографичные сны?
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Из какой страны прилетел Джек, дядя Чака?
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В ресторан с какой кухней Блэр позвала принца Луи на секретное свидание?
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Любимое блюдо Руфуса Хамфри?
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Кто из героев бегал по утрам со своим отцом?
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Послом какой страны является отец Дэмиена?
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Кольцо какого бренда Чак купил для Блэр?
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Как рукопись книги Дэна оказалась в издательстве?
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