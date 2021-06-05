После того, как домашнее видео учительницы Эми (Катя Паскариу) попадет на просторы интернета, ей предстоит отчитаться перед родительским судом во дворике школы (коронавирус, как-никак), где она преподает, чтобы тот принял решение — увольнять ее или нет. Пока героиня мечется по невзрачному Бухаресту, режиссер показывает зрителю краткий словарик-справочник румынской повседневности — смешной и иронично-дидактический.