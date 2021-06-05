Нашумевшая румынская комедия Раду Жуде — победитель Берлинского кинофестиваля этого года собирается выйти в России. Смотрите эксклюзивный русский трейлер — важная весточка о грядущей премьере в кинотеатрах.
Фильм снимался в карантинное время и удостоился «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, который в 2021 году проходил в онлайн-формате.
«Неудачный трах, или Безумное порно» — новая работа румынского экспериментатора Раду Жуде («Браво!», «Израненные сердца», «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары») расположилась где‑то между эксплуатейшеном, фарсом и остросоциальной драмой.
После того, как домашнее видео учительницы Эми (Катя Паскариу) попадет на просторы интернета, ей предстоит отчитаться перед родительским судом во дворике школы (коронавирус, как-никак), где она преподает, чтобы тот принял решение — увольнять ее или нет. Пока героиня мечется по невзрачному Бухаресту, режиссер показывает зрителю краткий словарик-справочник румынской повседневности — смешной и иронично-дидактический.
Кино разбито на триптих: Эми скитается по городу, переживает сюрреалистический суд, а между этими частями на экране показывается галерея главных понятий современной Румынии с иллюстрациями.
Дата российского выхода картины будет объявлена позже. Получением прокатного удостоверения занимается компания Capella Film.