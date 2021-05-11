Создатели называют «Клинику счастья» — своего рода «Sex Education» для взрослых . На этот раз героиня Дарьи Мороз — профессор сексолог-эндокринолог Алена Липницкая. В своей «Клинике счастья» она помогает клиентам наладить личную жизнь, учит не стесняться быть собой и открыто говорить о своих желаниях. Все истории героев основаны на реальных медицинских кейсах.