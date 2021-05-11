Эксклюзивная премьера трейлера драмеди «Клиника счастья»: новая Дарья Мороз помогает пациентам (и зрителям) в поисках секса и счастья.
Создатели называют «Клинику счастья» — своего рода «Sex Education» для взрослых. На этот раз героиня Дарьи Мороз — профессор сексолог-эндокринолог Алена Липницкая. В своей «Клинике счастья» она помогает клиентам наладить личную жизнь, учит не стесняться быть собой и открыто говорить о своих желаниях. Все истории героев основаны на реальных медицинских кейсах.
При этом героиня Мороз сама пережила измену мужа и предательство бизнес-партнера, что заставляет ее пуститься во все сексуальные тяжкие и по-новому взглянуть на свою жизнь, работу и на само счастье, вынесенное в название ее клиники.
Это первый в России комедийный сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте, откровенно, честно и без прикрас раскрывает темы любви, секса и отношений (в том числе ЛГБТК+).
Кого можно увидеть в трейлере помимо Дарьи Мороз: Анатолий Белый, Юлия Ауг, Анна Уколова, Артем Ткаченко, Михаил Полицеймако, Алена Михайлова, Максим Лагашкин, Алина Алексеева, Александр Демидов, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Николай Фоменко, Илья Любимов, Роза Хайруллина, Олег Гаас, Екатерина Андреева, Владимир Симонов и другие.
Эксклюзивная премьера сериала производства «МТС Медиа» состоится 19 мая в онлайн-кинотеатре Kion.