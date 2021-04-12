12 апреля в России отмечается День космонавтики, а в этом месяце в кинотеатрах и на стримингах выходят сразу несколько космических новинок. Какую из них ждете больше всего?

«Дальний космос» («Stowaway») Анна Кендрик и Тони Коллетт летят на Марс с безбилетным пассажиром

Фильм будет доступен на Netflix и в российских онлайн-кинотеатрах с 23 апреля

Фильм о полете на Марс с целью колонизации, о которой так мечтает Илон Маск, но, как принято в космических триллерах, все пойдет не так гладко, как хотелось бы американскому инженеру. Экипаж звездного корабля (Анна Кендрик, Тони Коллетт и Дэниел Дэ Ким) обнаруживает на борту случайного пассажира . Однако миссию остановить уже невозможно, впереди долгие месяцы пути, во время которых им предстоит уладить все проблемы. Холодной жути в космосе будет наводить режиссер Джо Пенна, который уже заставлял Мадса Миккельсена выживать в фильме «Затерянные во льдах».

«Поколение Вояджер» («Voyagers») Сайфай-триллер с Колином Фарреллом и перевозбужденными зумерами

В кино с 22 апреля

Нил Бергер («Области тьмы», «Дивергент») берет Тая Шеридана («Первому игроку приготовиться»), Лили-Роуз Депп, Фионна Уайтхеда («Дюнкерк»), Айзека Хэмпстеда Райта и Вивейка Калру и еще кучу других подростков в качестве спасителей рода человеческого и отправляет на далекую планету для колонизации. Присматривать за детьми из пробирки поручают старшему ученому Ричарду Оллингу (Колин Фаррелл). Во время экспедиции герои употребляют некий жидкий препарат синего цвета, притупляющий удовольствия, желания и эмоции и делающий из подростков послушных амеб. Но однажды зумеры перестают принимать вещество — и после на борту начинается неконтролируемый хаос имени Гаспара Ноэ : вся миссия по колонизации оказывается под угрозой. Создатели описывают картину как «Повелителя мух» в декорациях холодного космоса, а Бергер, можно сказать, вернулся к мотивам «Дивергента» спустя семь долгих лет. За визуал в фильме отвечает Энрике Чедьяк, снимавший, в частности, культовый «Факультет», «127 часов» и «28 недель спустя».

«Звездный рубеж» («Cosmic Sin») Брюс Уиллис против инопланетного вторжения

В кино с 13 мая

Галактический боевик категории Б о первом контакте с расой инопланетных существ в 2524 году, где как раз вовремя оказывается герой Брюса Уиллиса, которому не впервой спасать нашу цивилизацию от космической угрозы («Армагеддон»). Режиссер Эдвард Дрейк, который писал сценарий для другой инопланетной «бэшки» с тем же Уиллисом и пришельцами под названием «Брешь», снова дает звездам боевиков межпланетную работенку (здесь еще с Фрэнком Грилло), а зрителям — скромный шанс на постыдное удовольствие от малобюджетной фантастики.

Бонус: 2-й сезон сериала «Ради всего человечества»

Автор «Звездного крейсера Галактика» Рональд Д.Мур развивает параллельную вселенную, где СССР выиграл космическую гонку и первым добрался до поверхности Луны, поэтому NASA приходится сквозь политику, космос и личную драму придумывать новые горизонты. Огромный флагманский сериал Apple TV+ раскачивается долго, но он того стоит. В главной роли — внеземной Юэль Киннаман («Убийство»). Сейчас уже полным ходом идет 2-й сезон, который следует наверстать.