Режиссера фильма Олега Трофима как‑то спросили: «Что вы привнесли нового в жанр кинокомикса?» Он ответил примерно следующее: «Конечно, сам язык кинокомикса уже задан, и мы как используем заданные языковые направления, так и пробуем что‑то новое, чтобы прокладывать свой путь в этом». В комиксе и в фильме хватает экспериментов, но в то же время есть что‑то, к чему читатель/зритель готов и чего он ждет. Это как с «Аладдином». (Смеется.) Можно сделать что‑то совершенно другое, но это другое может с трудом восприниматься, и будет сложно получить от него удовольствие.

— А в видеоигры ты играешь?

— Одно время, когда я училась в институте, меня прямо поработила PlayStation. У меня даже была попытка коллекционировать приставки. Есть первый Game Boy, есть Game Boy Micro, PS 1.

— PSP?

— Была, но я ее продала, потому что я захотела купить Nintendo Switch. (Смеется.) Я много играла, потом начала сниматься, был большой перерыв. Ведь если хочется поиграть и пройти что‑либо, то надо потратить много времени на прохождение. Мы с Пашей, моим мужем и лучшим другом, можем посвятить этому делу свои выходные или карантин. Последнее, что мы проходили, это был The Last of Us 2. Вторую часть я в большей степени просмотрела. И несмотря на то, что первая часть меня впечатлила сильнее, это достойное продолжение. Дело не только в графике и геймплее, а еще в том, как кропотливо проработаны герои.

— Ты никогда не думала, какую героиню из игр ты могла бы сыграть? Я задумался, что, возможно, это могла бы быть Елена Фишер из Uncharted, тоже, кстати, журналистка.

— Мне всегда нравились страшилки, например игра Resident Evil. Хотела сказать — The Evil Within, она тоже, кстати, крутая. Так вот, мне было бы интересно сыграть какую‑то из героинь (Ида, Клер, Шева) из Resident Evil.

— Сейчас для заголовка — «Любовь Аксенова: «Я бы могла заменить Миллу Йовович в «Обители зла»».

— (Смеется.) Не, ну ты знаешь, фильмы и игры из серии сильно отличаются. То, как сделала это Милла и какими вышли фильмы, — это отдельно, а вот если бы сделать как в игре: с Крисом, в полицейских участках, походить по комнатам, убивать зомби. Прелесть.

— А ты смотришь Netflix?

— Смотрю, мне нравится, что там контентное разнообразие. Если говорить о моих открытиях, то это сериал «Сообщество», я давно про него слышала, но только недавно впервые начала смотреть и теперь просто в восторге. Из нового, наверное, «Ход королевы».

Еще мне нравится, что там есть документальные сериалы. Их смотрю даже больше, чем обычные. Из недавнего произвел впечатление фильм «Социальная дилемма». Здорово, что Netflix уделяет внимание тем вопросам, которые не так очевидны. Социальные сети, реклама.

Вот возвращаясь к детству, когда я смотрела мультики после школы и в перерыве играла реклама «Фрутеллы», я ее видела на повторе и до сих пор помню эту песню! Про рекламу я со временем стала понимать, как она работает, чтобы ее содержание западало в сознание. А про социальные сети, я, конечно, задумывалась, но не более того.

— Вопрос неожиданный. Какими фильмами в своей карьере ты гордишься?

— Из последнего — «Глубже!». Я довольна и фильмом, и своим персонажем, и тем, что мы с Михаилом [Сегалом] спустя семь лет вновь поработали вместе, для меня это настоящий подарок. Я рада, что познакомилась с Олегом Гаасом и что наконец удалось поработать с Сашей Палем, с которым мы знакомы с института.

Если смотреть на карьеру в целом, то есть ряд фильмов, которыми я очень довольна. Их правда много: «Шиповник», «Рассказы», «Родина».

— Да, «Родина» невероятная. Честно, мой любимый русский фильм лет за пятнадцать. И потрясен тем, что его в основном не поняли. Но думаю, что поймут.

— Мне приятно это слышать. Я согласна с тобой и верю в то, что он еще раскроется как хорошее вино. Там много всего смыслово заложено. И от Петра [Буслова] и от актеров, от всей группы.

— И от оператора Федора Лясса, который, по-моему, провел потрясающую работу.

— Да, это абсолютно так. Федор Лясс своей работой в «Родине» для меня полноценно раскрыл ценность операторской работы и, конечно, стал одним из любимых операторов. Интересно, что есть такие работы, которые раскрывают людей как мастеров своего дела. У меня в основном это были телевизионные проекты, которые привнесли признание и любовь зрителя.

— «Бывшие» в первую очередь, наверное.

— «Бывшие», потом был такой многосерийный фильм для Первого канала «Обнимая небо». Возможно, он не трендовый, но у него много поклонников. Ко мне до сих пор подходят и говорят, что «Обнимая небо» — это круто. «Гуляй, Вася!», безусловно. Мне очень нравится фильм «Салют-7», несмотря на то что там небольшая роль, зато сам проект мне кажется доброжелательным и светлым. Недавно вышел «Мятеж», и зрители его тоже хорошо приняли.

— Мне очень понравились «Безопасные связи» Константина Богомолова. Это было очень странно и перверсивно, и ваша линия с Игорем Миркурбановым крутая.

— Да, это здорово. Мы с Константином знакомы довольно давно, но по-настоящему поработать у нас получилось только в «Безопасных связях».

— По поводу «Связей», кстати, любопытный момент. Это довольно авторский, глубокий проект. А ты нечасто снимаешься в таком кино. Ты принципиально избегаешь или тебе просто не нравятся сценарии, которые тебе предлагают?

— Ну почему. У меня есть ряд картин. Например, мы дружим с Гришей Константинопольским, и он снимает абсолютный артхаус.

— Да, это безусловно. Но я скорее о каких‑то малобюджетных вещах, с грязной картинкой, крутой ручной камерой.

— Возможно, такого, мне просто не предлагали. Потому что я рассматриваю все предложения, которые мне приходят. На фестивалях я бываю. И с Михаилом Сегалом ездили, и с Гришей Константинопольским. Видимо, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но в любом случае не смогу тебе ответить, почему так (улыбается).

— Наверное, просто режиссерам надо увидеть Любовь Аксенову в амплуа серьезного фестивального кино, передаем привет Кантемиру Балагову.

— Кантемиру всегда классно передать привет!