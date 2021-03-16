«Дьявол носит Prada» только на фоне богемного Нью-Йорка 90-х с поэтами и писателями — так выглядит новый фильм с Маргарет Куолли и Сигурни Уивер «Мой год в Нью-Йорке» про ассистентку Сэлинджера, которая хотела стать писательницей. Фильм по мотивам книги «Мой год Сэлинджера» выйдет в кино 15 апреля. Премьера русского трейлера.
Фильм снят по роману американской писательницы Джоанны Ракофф, которая была лично знакома с Джеромом Сэлинджером и написала об этом автобиографическое произведение «Мой год Сэлинджера».
Джоанну (ее так и зовут в фильме) играет Маргарет Куолли — дочь Энди МакДауэлл и восходящая звезда (это у нее Брэд Питт попросил паспорт в последнем Тарантино).
Начальницу Джоанны сыграла Сигурни Уивер, а ее нового эгоистичного друга и начинающего писателя — Дуглас Бут.
«Мой год в Нью-Йорке» был фильмом открытия прошлогоднего Берлинского кинофестиваля.
Автор фильма — квебекский режиссер Филипп Фалардо, номинант на «Оскар» за картину «Месье Лазар» (2011). Также режиссер известен тем, что снял «Ложь во спасение» с Риз Уизерспун об адаптации в Нью-Йорке суданских детей, бежавших от гражданской войны.
Куолли очень старается, и она действительно очень милая и киногеничная, а фильм получился о том, что если ты молодая, симпатичная и энергичная девушка, которая покоряет Нью-Йорк, то у тебя все получится, какие бы правила игры ты ни нарушала.
«Мой год в Нью-Йорке» выйдет в российских кинотеатрах 15 апреля, а уже с 22 апреля фильм можно будет посмотреть на видеосервисе Wink.