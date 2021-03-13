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В хорошем детективе авторы, как сознательные земледелы, выискивают подходящую идеальную равнину и благородную почву, в которой сложившийся рельеф сюжета позволяет ручейку интриги протечь естественно и незаметно. В плохих детективах авторы, как худшие геодезисты, сначала придумывают русло для ручья, а потом терраформируют почву и вручную расставляют все нужные бугры так, как следует для плавного течения умозрительной интриги. В общем, такие детективы, как сериал «В ее глазах», дают легкую жвачку для мозгов, декорируют интригу, обставляют самое вычурное решение ложными ловушками и оставляют ужасное послевкусие от концовки, что в итоге отравляет общую экологию для жанра, который начинает деградировать вместе со зрителями, подсевшими на манипулятивные сюжетные крючки. Подобные произведения созданы для того, чтобы их было интересно смотреть, дабы вы не успели заснуть от серии к серии, но когда вам откроют глаза, уже будет поздно отматывать назад. Самое главное правило хорошего детектива: зрители должны знать ровно столько же информации вместе с главным героем, чтобы находчивый наблюдатель мог сам найти и объяснить разложенные улики и, возможно, даже предугадать развязку. Например, как в этом материале, красным цветом разбросано послание «„В ее глазах“ — беспомощный и дурной детективный сериал», это нормативный прием, он естественным образом складывается в итог, его можно выудить по ходу текста. А вот то, что первые буквы всех абзацев этого текста складываются в спойлер «Роб жив» — это уже признак дурной детективной структуры и призрак самого сериала, который подгоняет все необходимые элементы под эффектный выход. Не попадайтесь на это, смотрите хорошие детективы.