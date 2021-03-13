Cоавтор «Ганнибала» Стив Лайтфут превратил хитовый роман «В ее глазах» в шестисерийник, который до сих пор держится в русском топе Netflix. Для тех, кто не читал книгу, полудетективная развязка стала неожиданностью и многих вывела из себя, перечеркнув все лучшее в жанре. «Афиша Daily» составила гид, как не попасться в путы плохих детективов.
Сюжет
Луиза Барнсли (Симона Браун), мать-одиночка с лунатизмом и секретарша в психологическом кабинете, случайно знакомится в баре с щетинистым Дэвидом (Том Бейтман), с которым она чувствует любовное напряжение; в первый вечер же они целуются. Так же совершенно случайно утром на работе выясняется, что Дэвид оказывается вновь прибывшим начальником Луизы — важным психотерапевтом, который к тому же еще женат. Преодолев эту небольшую неловкость, происходит еще одна роковая случайность — Луиза ненароком знакомится на улице с женой своего начальника-краша по имени Адель (Ив Хьюсон). Они становятся подругами по общим интересам: ходят вместе на фитнес, изучают сны и ловят злые/томные взгляды Дэвида. В сумме всех случайностей Луиза становится общей переменной в этом любовном треугольнике, где муж кажется изменником-абьюзером, а жена — зависимой жертвой, пока не выясняется, что все происходит неслучайно, а треугольник имеет таинственную природу Бермудского и еще один призрачный угол.
6 способов вычислить дурной детектив
Речь о центральном событии (смерть/убийство/сверхъестественное) постоянно оттягивается. Авторы «В ее глазах» и других пустяковых детективов стараются отложить сам поворотный аспект на финал, чаще всего потому что он такой беспомощный, его тайна равна самой себе и не более того. То есть она не становится источником для последующего плетения загадок, как в лучших образцах детективов, а лишь становится объектом постоянного увиливания, умолчания, игр со зрителем, чтобы в конце просто выложить финальную отгадку — случилось вот такое. Конец.
О важных деталях, приближающих к ответу, мы узнаем только в удобное время для автора, когда это потребуется для продвижения сюжета, когда совпадут все факторы, герой дозреет до нужного состояния, а не тогда, когда все должно случиться по логике самого персонажа. Допустим, в сериале «В ее глазах» чтение небольшой тетради с дневниковыми записями для героини затягивается более чем на месяц (видимо, каждый раз она засыпает на первой странице), пока ей не позволят продвинуться дальше создатели сериала, которым нужно было придержать развитие флешбэков до нужной серии.
Большинство персонажей придуманы только для того, чтобы исполнить какую‑то функцию в сюжете и пропасть. В дурной картине отсутствуют проработанные второстепенные персонажи, за которыми интересно следить, которые могут чем‑то привлечь внимание, кроме появления, в необходимый момент. В бэкграунде «В ее глазах» нет запоминающихся живых героев, только персонажи-функции вроде невнятной подружки, пациента-наркопотребителя и старушки с работы, про которых нечего сказать, кроме того, что они появляются в кадре и задают нужные для прояснения сюжета вопросы. В меньшей степени это касается бывшего мужа главной героини, к которому авторы все-таки прикрепили неподдельную эмоциональную связь.
Желательно, чтобы происходящее целиком не объяснялось паранормальными делами, поскольку тогда разгадка переходит из рациональной плоскости в фантастическую и становится неуловимой для пытливого зрителя, который мог бы по ходу действия сортировать аргументы и сложить все разбросанные подсказки в более стройную картину мира, как это происходит в лучших образцах жанра. Объяснить весь детективный запал странными делами из высших сфер — самое простое, потому что такое не требует логичного объяснения. Высший пилотаж — разгадать, казалось бы, необъяснимое при помощи ясного прикладного случая; в идеале это что‑то настолько простое, что любой из нас совершает каждый день. Но это подвластно только самым лучшим детективам: из бытового сложить невозможное преступление, которое непросто выявить сразу. Конечно, бывают канонические примеры вроде шьямалановской классики «Шестое чувство» или фильма «Другие», которые обладают фантастической развязкой, но честная игра на этой заповедной территории подвластна единицам.
Интрига сильно затянута только потому, что нам показывают множество бессмысленных для финала вещей, которые нужны только для того, чтобы лишний раз отвлечь и манипулировать зрителями. В сериале «В ее глазах» кошмары и лунатизм главной героини не сыграют никакой решающей роли, хотя всю дорогу кажутся важной мистической составляющей. Если вам покажется, что кто‑то из героев слишком заранее показан как злодей-абьюзер, словно из плохого секс-триллера 90-х, то он таковым, скорее всего, не окажется, но тем не менее, зачем было выставлять эмоциональный окрас персонажа столь нарочито плоским, остается неясным.
В хорошем детективе авторы, как сознательные земледелы, выискивают подходящую идеальную равнину и благородную почву, в которой сложившийся рельеф сюжета позволяет ручейку интриги протечь естественно и незаметно. В плохих детективах авторы, как худшие геодезисты, сначала придумывают русло для ручья, а потом терраформируют почву и вручную расставляют все нужные бугры так, как следует для плавного течения умозрительной интриги. В общем, такие детективы, как сериал «В ее глазах», дают легкую жвачку для мозгов, декорируют интригу, обставляют самое вычурное решение ложными ловушками и оставляют ужасное послевкусие от концовки, что в итоге отравляет общую экологию для жанра, который начинает деградировать вместе со зрителями, подсевшими на манипулятивные сюжетные крючки. Подобные произведения созданы для того, чтобы их было интересно смотреть, дабы вы не успели заснуть от серии к серии, но когда вам откроют глаза, уже будет поздно отматывать назад. Самое главное правило хорошего детектива: зрители должны знать ровно столько же информации вместе с главным героем, чтобы находчивый наблюдатель мог сам найти и объяснить разложенные улики и, возможно, даже предугадать развязку. Например, как в этом материале, красным цветом разбросано послание «„В ее глазах“ — беспомощный и дурной детективный сериал», это нормативный прием, он естественным образом складывается в итог, его можно выудить по ходу текста. А вот то, что первые буквы всех абзацев этого текста складываются в спойлер «Роб жив» — это уже признак дурной детективной структуры и призрак самого сериала, который подгоняет все необходимые элементы под эффектный выход. Не попадайтесь на это, смотрите хорошие детективы.