С 24 февраля одновременно с британской премьерой в России эксклюзивно на Wink стартует новый мини-сериал «Bloodlands» о поисках убийцы из Северной Ирландии. В главной роли — звезда сериала «Пропавший без вести» Джеймс Несбитт. Премьера русского трейлера на «Афише Daily».
Джеймс Несбитт («Пропавший без вести») играет детектива-ветерана, расследующего смерть перевозчика, который когда‑то был высокопоставленным бойцом ИРА в конфликте за Северную Ирландию. В машине обнаруживается фотокарточка с изображением местных строительных кранов, считающаяся фирменным почерком серийного убийцы по прозвищу Голиаф, который в 1998 году убивал всех, кто мог сорвать ирландский мирный договор. В том числе он убил жену главного героя. Неужели Голиаф вернулся или это только призраки прошлого?
Режиссером всех серий выступил постановщик «Судьи Дредда» и «Города тусклых огней» Пит Трэвис.
В мини-сериале будет четыре эпизода. Серии на русском языке будут выходить раз в неделю эксклюзивно на Wink.