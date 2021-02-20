Джеймс Несбитт («Пропавший без вести») играет детектива-ветерана, расследующего смерть перевозчика, который когда‑то был высокопоставленным бойцом ИРА в конфликте за Северную Ирландию. В машине обнаруживается фотокарточка с изображением местных строительных кранов, считающаяся фирменным почерком серийного убийцы по прозвищу Голиаф, который в 1998 году убивал всех, кто мог сорвать ирландский мирный договор. В том числе он убил жену главного героя. Неужели Голиаф вернулся или это только призраки прошлого?