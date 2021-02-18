На 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков — звезда «Служебного романа» и «Иронии судьбы». «Афиша Daily» вспомнила лучшие кинофрагменты с ним, неочевидные цитаты на все случаи жизни и одну любимую песню.

О зубах и страданиях

Фрагмент из к/ф «Похождения зубного врача» (1967) и далее другие фильмы

О Боге и разврате

Фрагмент из к/ф «Братья Карамазовы» (1968)

О грибах

Фрагмент из к/ф «Служебный роман» (1977)

О жизни по инструкции

Фрагмент из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

О непоправимых последствиях для страны

Фрагмент из к/ф «Дни Турбиных» (1976)

О борьбе с агентами (в образе Сталина)

Фрагмент из к/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1993)

О народе (в образе царя)

Фрагмент из к/ф «Сказ про Федота-стрельца» (2001)

О счастье

Фрагмент из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

Бонус: песня «Облетают последние маки»