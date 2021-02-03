«За час до рассвета» — один из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года. Остросюжетный ретродетектив снял Игорь Зайцев, режиссер таких сериалов, как «Есенин» и «Великая». Премьера состоится на стриминговых платформах 16 февраля. Премьера полноценного трейлера — прямо сейчас на «Афише Daily».
В главных ролях снялись Константин Хабенский («Метод»), Андрей Бурковский («Доктор Лиза») и Алена Михайлова («Чики»).
Действие разворачивается в 1946 году. Молодой лейтенант Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник — сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым характером, который сейчас ломает голову над поиском таинственного главаря банды по кличке Клещ. Журавлев придумывает план по внедрению себя в банду, но вскоре он поймет, что война в мирное время еще запутаннее той, что недавно закончилась. Свой может оказаться среди чужих, а чужой — среди своих.
Несмотря на очевидные сюжетные переклички с «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидацией», с визуальной точки зрения создатели ориентировались на современный сериал «Острые козырьки».
Сериал производства НТВ будет представлен 16 февраля на онлайн-сервисах more.tv, Wink и «КиноПоиск HD».