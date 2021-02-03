Действие разворачивается в 1946 году. Молодой лейтенант Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник — сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым характером, который сейчас ломает голову над поиском таинственного главаря банды по кличке Клещ. Журавлев придумывает план по внедрению себя в банду, но вскоре он поймет, что война в мирное время еще запутаннее той, что недавно закончилась. Свой может оказаться среди чужих, а чужой — среди своих.