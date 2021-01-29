Первые эпизоды сериала «ВандаВижен» из киновселенной Marvel рассказывают о влюбленной парочке супергероев Алой Ведьмы и Вижена, которые таинственном образом оказались в декорациях телевизионного ситкома. Пройдите тест, чтобы узнать, в какой комедии пришлось бы жить вам, слушая закадровый смех?
Кого в вашем повседневном окружении больше?
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Куда чаще всего выходите из дома?
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На кого похож ваш начальник/директор?
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В кого вы были влюблены в школе?
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Какое развлечение точно не для вас?
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Вспомните, что вам в последний раз снилось?
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Что чаще всего заставляет вас смеяться?
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Как бы вы описали своего лучшего друга?
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Как давно последний раз признавались кому‑то в любви?
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Кошки или собаки?
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Цветной или темный чехол у телефона?
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Инопланетяне существуют?
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