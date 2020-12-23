Новый год начнется с Дэвида Боуи: 7 января в канун дня рождения певца в российский прокат выйдет игровое кино «Дэвид Боуи. Человек со звезды». В русской версии легенду британской рок-музыки озвучивает музыкант Павел Артемьев. Трейлер фильма смотрите на «Афише Daily».
Фильм британского режиссера Гэбриэла Рэнджа — не совсем байопик. В том смысле, что он не описывает весь жизненный путь становления Дэвида Боуи, а сосредотачивается лишь на одном переломном временном отрезке в 70-х, когда музыкант только начинал карьеру и чуть не потерпел крах. Тот первый тур в США странного британца с хитом хит «Space Oddity» сразу не задался: в аэропорту его задержали и приняли за фрика, вместо менеджера ему приставили неудачника, живущего с мамой, а все интервью оборачивались полным провалом.
Больше всего это похоже на классическое роуд-муви со странными пассажирами: неунывающий представитель звукозаписывающей компании (Марк Марон из сериала «Glow») и молодой уязвимый Боуи, который именно в этом путешествии родит культовый образ Зигги Стардаста — андрогинного бисексуала, рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству.
Главную роль в картине исполнил актер и музыкант Джонни Флинн («Эмма»), а жену Боуи сыграла Джена Мэлоун («Слишком стар, чтобы умереть»). Кстати, фильм снимался без одобрения со стороны семьи Боуи, что неудивительно, поскольку сюжет поднимает одну из болезненных страниц для родственников — наследственность психического заболевания.