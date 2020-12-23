Фильм британского режиссера Гэбриэла Рэнджа — не совсем байопик. В том смысле, что он не описывает весь жизненный путь становления Дэвида Боуи, а сосредотачивается лишь на одном переломном временном отрезке в 70-х, когда музыкант только начинал карьеру и чуть не потерпел крах. Тот первый тур в США странного британца с хитом хит «Space Oddity» сразу не задался: в аэропорту его задержали и приняли за фрика, вместо менеджера ему приставили неудачника, живущего с мамой, а все интервью оборачивались полным провалом.