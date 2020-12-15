На Apple TV+ вышел мультфильм «Легенда о волках» Томма Мура и Росса Стюарта. Он завершает формальную трилогию «Тайны Келлс» и «Песни моря». «Легенда о волках» — портал в кельтскую романтику, одновременно экзотичную и близкую отечественному зрителю. Лента будет одним из фаворитов оскаровской гонки — хотя в 2020 году это весьма формальный критерий.

Первое, что хочется отметить, — в «Волках» очень проработанная графика, которая комбинирует и стилистику японских аниме, и эндемичный стиль, знакомый нам по «Тайне Келлс» (интересно, что отечественные комментаторы в свое время назвали его психоделическим ремейком «Вовки в Тридевятом царстве»). Синкретизм тут во всем : в дуэте рисованной анимации и компьютерной графики, мифов древней Ирландии и отчетливом феминистском посыле. Главная героиня Робин (озвучивает Онор Книфси) с отцом Биллом (Шон Бин) переезжает из Англии в Ирландию. Билл — опытный охотник, и ирландцы нанимают его для уничтожения волчьих стай, якобы досаждающих местным жителям. Действие происходит в 1650-х, Ирландия активно колонизируется метрополией, и убивать волков — приказ лично вождя Английской революции Оливера Кромвеля. Они мешают наступлению колонизаторов и обитают в труднодоступных густых лесах. Как можно легко догадаться, волки — это не просто хищники, а «лесные братья», партизаны. Оказывается, это локальный народец, представители которого по ночам приобретают животный облик, а днем снова становятся людьми. Кромвель хочет вытравить не хищников, а местных жителей.

«Легенда о волках» — трейлер Apple TV+

Охотник Билл — идейный борец с инсургентами: он убежден, что от волков исходит смертельная опасность. Только отвернись — и утащат дочь. Он запрещает ей ходить далеко от дома и вообще представляет собой ходячую карикатуру родительской гиперопеки . Дочь не намерена слепо верить мантрам, которые повторяет отец, и быстро понимает, что озлобленные жители города гораздо опаснее демонизированных лесных убийц. Кроме того, она быстро подружится с девочкой Мэб, воспитанной волками (ее как будто рисовали с Наташи Лионн из «Оранжевого — хита сезона» и «Жизней матрешки», харизма у них похожая). Мэб отважная и активная — наверное, именно такой хотела бы себя чувствовать и Робин, которая поначалу не отличается решительностью, но постепенно заражается ей от Мэб. Девушки становятся неразлучны, и именно Робин в итоге поможет освободить заключенную горожанами в клетку в образе волчицы мать Мэб. Жители метрополии (точнее, самые прогрессивные ее представители — дети, не замутненные доктринами ненависти) постепенно принимают сторону тех, кто жил на этой земле испокон веков и чей жизненный уклад не вписывается в очередной модернизационный имперский проект. Робин не без труда вырывается из‑под покровительственной опеки отца и со временем даже докажет ему, что он был неправ. Билл, гипермаскулинный тревожный отец, откажется от охранительных позиций и даже ввяжется в борьбу на стороне волков (ах, почему жизнь не похожа на мультфильмы). Мур вообще занимает очень профеминистскую позицию : именно он был одним из продюсеров полнометражного мультфильма «Добытчица». В нем рассказывалось про девочку из афганской семьи, которая, чтобы накормить семью, появлялась в обществе в образе мальчика. Это реальный афганский феномен, который называется «бача пош» — тысячи таких «мальчиков» бегают по стране, в которой люто ненавидят женщин (кстати, пару лет назад на русский перевели прекрасную книгу, в которой рассказывается об этом феномене, — «Подпольные девочки Кабула» Дженни Нордберг).

Девочка со взглядом волчицы. Новый мультфильм Мура — про обретение свободы и то, как дети борются со страхами взрослых. А главное — он очень красивый © Apple TV+

«Легенда о волках» ненавязчиво напоминает про истинное значение girl power. Фактически две маленькие девочки оказались единственной силой, вставшей на пути у колониального джаггернаута. Женский — созидательный — взгляд на политику противопоставляется мужскому, разрушительному . В реальном мире все тоже обстоит примерно так, с редкими исключениями вроде Маргарет Тэтчер, которая страдала от мизогинии и себя из общего списка женщин как бы исключала. А еще фильм дал вторую жизнь синглу норвежской певицы Aurora «Running with the Wolves» (звучит переработанная версия, в аранжировку добавили средневековых инструментов, и звучит это действительно потрясающе). Певица написала песню во время «кровавой луны» в 2014-м. По ее словам, тогда при взгляде на кровавый диск луны она испытала непередаваемый экстаз от единения с природой. Подобный экстаз вызывают и фильмы Мура, в которых так много любви к Ирландии — маленькой и гордой стране, очень, кстати, похожей на Россию. К ее фольклору, богатому и сложному, к ее несгибаемости и искренности. Немудрено, ведь все вышеперечисленное нынче — такая большая редкость.